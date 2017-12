Rosyjska propaganda zalewa wirtualny świat

Przed komisją amerykańskiego Senatu, która bada rosyjską ingerencję w wybory prezydenckie, stanęli niedawno przedstawiciele Facebooka, Google’a i Twittera. „Nie sądzę, byście rozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. Jesteście prawnikami i bronicie swoich firm. (…) A my mówimy o początku cyberwojny” – usłyszeli od wpływowej demokratycznej senator Dianne Feinstein.

Tuż po wyborach prezydenckich w USA założyciel Facebooka Mark Zuckerberg wyśmiał tych, którzy twierdzili, że rozsiewane na jego platformie fake newsy wpłynęły na wynik elekcji. Ale już podczas senackiego przesłuchania jego przedstawiciel przyznał, że generowane przez prorosyjskie konta treści dotarły do 126 mln Amerykanów (40 proc. populacji). Zawierały one głównie kłamliwe i zmanipulowane informacje.

Rosyjscy spece tworzyli nie tylko fałszywych oficerów US Navy czy republikańskich działaczy z prowincji. Słynna twitterowiczka Jenna Abrams, której konto działało od 2014 r., to również ich „córka”. Zaczęła od tematów neutralnych, np. o tym, czy kobiety powinny golić pachy, podejmowanych z pozycji przeciętnej, trzydziestoparoletniej Amerykanki o prawicowych poglądach. Na politykę przeskoczyła po zebraniu odpowiednio dużej liczby followersów (w sumie miała ich 70 tys.). Wtedy okazało się, że popiera Trumpa – ale nie wprost. „Nie jestem za Trumpem. Jestem za zdrowym rozsądkiem” – pisała. Fikcyjna Jenna stała się na tyle wpływowa, że jej wpisy podchwytywały największe światowe media, z CNN, BBC, „The New York Times” i „The Washington Post” na czele.