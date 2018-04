Trump uderzył w Syrię. Co wiemy do tej pory

Atak rozpoczął się o godzinie 4 czasu lokalnego w Syrii (3 godz. czasu polskiego). Przeprowadziły go wspólnie siły Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Francji. Prezydent USA podjął o decyzję o ataku bez zgody Kongresu, na mocy drugiego artykułu konstytucji.

Jakie cele zaatakowano

1. Centrum naukowe w Damaszku

2. Skład broni chemicznej znajdujący się w zachodniej części Homsu



3. Znajdujący się w pobliżu drugiego celu magazyn sprzętu do przechowywania broni chemicznej i ważne stanowisko dowodzenia

Jakiego sprzętu użyto do ataku

Na razie wiemy, że użyto zarówno amerykańskich okrętów, jak i sił lotniczych. Według dwóch źródeł, na jakie powołuje się CNN, w ataku wziął udział co najmniej jeden okręt marynarki USA znajdujący się na Morzu Czerwonym. Użyte miały być również amerykańskie bombowce B-1. Gen. James Mattis, sekretarz obrony USA, poinformował, że użyto dwa razy więcej sił niż w poprzednim ataku, przeprowadzonym rok temu.



Użyte miały być pociski manewrujące Tomahawk, których zasięg wynosi od 1,2 do 2,5 tys. km, lecą z prędkością 880 km na godzinę. Odpalane są morza, lecą na niskiej wysokości, by uniknąć wykrycia przez radar. Po raz pierwszy użyto ich podczas wojny w Zatoce Perskiej w 1991 roku.

Co było powodem ataku

W zeszłą sobotę doszło do ataku bronią chemiczną we Wschodniej Ghucie pod Damaszkiem. Według Światowej Organizacji zdrowia ucierpieć mogło około 500 osób. W środę WTO wydało oświadczenie, z którego wynika, że około 500 pacjentów widzianych w placówkach medycznych wykazuje objawy zgodne z narażeniem na toksyczne chemikalia. Miały one obejmować niewydolność oddechową, silne podrażnienie błon śluzowych oraz zaburzenia centralnego układu nerwowego.

W wyniku tego ataku zginąć miało ponad 70 osób, które schroniły się w piwnicach, a 43 przypadki śmiertelne dotyczyły narażenia na toksyczne chemikalia.

Donald Trump: zbrodnie potwora

„Nakazałem siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych, by przeprowadziły precyzyjne uderzenia w cele związane z możliwościami broni chemicznej syryjskiego dyktatora Baszara Assada” – ogłosił Donald Trump w przemówieniu telewizyjnym. Ataki są skoordynowane Wielką Brytanią i Francją. Wszystkie trzy kraje są gotowe prowadzić je nadal, dopóki reżim syryjski nie zaprzestanie używania broni chemicznej.

Donald Trump nazwał atak chemiczny „nie działaniami człowieka, ale zbrodniami potwora”. Zwrócił się również do Rosji i Iranu, sojuszników syryjskiego reżimu: „Jaki naród chce być powiązany z masowymi mordami mężczyzn, kobiet i dzieci?” – pytał prezydent USA. Zdaniem Trumpa, Rosja musi zdecydować, czy chce podążać „ciemną ścieżką”, czy przejść na stronę „cywilizowanych narodów” jako siła stabilności i pokoju.

Gen. Mattis: Tym razem uderzyliśmy mocniej

Amerykański sekretarz obrony gen. James Mattis, w wystąpieniu w Pentagonie podkreślił, że „najwyraźniej reżim Asada nie otrzymał wiadomości w zeszłym roku”. „Tym razem nasi sojusznicy i my uderzyliśmy mocniej. Razem wysłaliśmy jasny sygnał do Asada i jego zabójczych poruczników, że nie powinni oni przeprowadzać kolejnego ataku broni chemicznej, za który będą pociągnięci do odpowiedzialności” – stwierdził Mattis.

Media, głównie amerykańskie, podkreślają, że Donaldowi Trumpowi zależało na szybkim i zdecydowanym ataku. Według ich relacji, proponowane przez doradców prezydenta opcje nie były wystarczające. Płyną sygnały, że odpowiedź, jaką teraz obserwujemy, nie jest jeszcze ostateczna.



Jednak ta seria ataków miała już się zakończyć.

Wielka Brytania i Francja u boku USA

Prezydent Emmanuel Macron w swoim nocnym wystąpieniu potwierdził udział Francji w interwencji militarnej w Syrii. „Nie możemy pozwolić na dalszą banalizację użycia broni chemicznej” – powiedział prezydent. Macron przyznał również, że uderzenie francuskiego lotnictwa jest częścią planu uniemożliwienia działań wojsk syryjskich w sferze zbrojeń chemicznych, a ataki mają ograniczyć się tylko do składów i miejsc produkcji broni chemicznej.



W sobotę nad ranem opublikowano również telewizyjne oświadczenie brytyjskiej premier Theresy May potwierdzające przystąpienie Wielkiej Brytanii do operacji odwetowej przeciwko reżimowi Asada. „Po raz pierwszy jako premierowi przychodzi mi podjąć decyzję o zaangażowaniu naszych sił zbrojnych w walce, i nie jest to łatwa decyzja” – stwierdziła. Brytyjska premier powołała się na informacje wywiadowcze, które mają wskazywać, że to właśnie syryjski reżim ponosi odpowiedzialność za ostatni atak chemiczny. „Ten powtarzający się sposób zachowania musi zostać zatrzymany; nie tylko, by chronić niewinnych ludzi w Syrii przez okropną śmiercią i obrażeniami wywołanymi bronią chemiczną, ale także nie pozwalając na erozję międzynarodowych norm, które regulują użycie tej broni” – uważa May.

Odpowiedź Damaszku i Moskwy

Zarówno rząd Syrii, jak i Rosja zaprzeczyły, że doszło do takiego ataku i oskarżyły rebeliantów w Dumie o sfabrykowanie dowodów, że coś takiego się wydarzyło. Rosja zapowiedziała ponadto, że przechwyci każdy pocisk nadlatujący nad terytorium Syrii.

Po ataku syryjska telewizja poinformowała, że pociski, które uderzyć miały w Homsie, zostały przechwycone. „Nasza obrona przeciwlotnicza daje odpór amerykańskiej agresji” – podano w syryjskiej telewizji.



Anatolij Antonow, ambasador Rosji w Stanach Zjednoczonych, w opublikowanym na Facebooku oświadczeniu oskarżył Zachód o przeprowadzenie „wcześniej zaplanowanego scenariusza”. „Ostrzegaliśmy, że takie działania nie zostaną pozostawione bez konsekwencji. Cała odpowiedzialność za nie spoczywa w Waszyngtonie, Londynie i Paryżu. Obrażanie prezydenta Rosji jest niedopuszczalne. Stany Zjednoczone – posiadacz największego arsenału broni chemicznej – nie mają moralnego prawa obwiniać innych krajów”.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa, w swoim oświadczeniu na Facebooku zaznaczyła, że USA uderzyły w Syrii, gdy kraj wreszcie miał szansę na pokój. Zarzuciła też Białemu Domowi poleganie na doniesieniach medialnych przy podejmowaniu decyzji o uderzeniu w Syrii.

