Rosja planuje wykorzystać ukraińskich więźniów?

Artykuł ukazał się w „Nowej Europy Wschodniej”

Zgodnie z szacunkami Crimean Human Rights Group od lutego 2014 roku do stycznia 2018 roku co najmniej 66 obywateli Ukrainy przebywało w rosyjskich aresztach lub więzieniach. Zatrzymania miały miejsce przede wszystkim na Krymie, Donbasie, w samej Rosji, a ostatnio także na Białorusi. Wśród więźniów są dziennikarze, działacze kultury, aktywiści, wojskowi, rolnicy, studenci, górnicy, nauczyciele, osoby różnych narodowości. Część z nich ma na sumieniu drobne wykroczenia, co służy Kremlowi za wymówkę.

Ukraińcom postawiono różne zarzuty. W przypadku wszystkich zostały złamane podstawowe standardy praworządności i praw człowieka. Przypomina to czasy sowieckie: fabrykowano dowody, oskarżenia opierano na zeznaniach wątpliwych świadków, sięgano po tortury psychiczne i fizyczne (łącznie z wykorzystywaniem środków farmakologicznych), uprowadzano, demonstracyjnie utrudniano pracę adwokatom. Przebieg większości spraw dokładnie relacjonują rosyjskie media. Większość z nich zasługuje, aby poświęcić im osobne reportaże. Każda jest ludzką tragedią.

Można założyć, że więzienie ukraińskich obywateli to przemyślana polityka Moskwy, a gra zatrzymanymi jest dla niej jednym z frontów wojny hybrydowej. Kreml używa ich jako instrumentu do osiągania celów na arenie wewnętrznej i zewnętrznej.

„Ukraińskie zagrożenie”

Rosja ewidentnie chce we własnej przestrzeni informacyjnej wywołać atmosferę strachu i wykreować „zagrożenie płynące z Ukrainy”; pokazać, że „ukraińscy dywersanci, szpiedzy i terroryści są wszędzie”.

Jak dotąd było kilka fal aresztów „ukraińskich szpiegów”. Najgłośniejsze było zatrzymanie Ołeksandra Suszczenki i Jurija Sołoszenki (emeryta uwolnionego podczas jednej z wymian). Pierwszy jest paryskim korespondentem państwowej agencji informacyjnej Ukrinform, do Moskwy przyjechał w celach prywatnych (w Rosji mieszka jego rodzina). We Francji badał wpływy Kremla w tym kraju i szerzej, w Europie. Według rosyjskich organów działał na rzecz wywiadu wojskowego Ukrainy. Według adwokatów sprawy te są niezwykle trudne do obrony: obrońcy mają bowiem ograniczany dostęp do informacji dotyczących zarzutów i „dowodów”. Ponadto przebieg postępowania nie jest jawny dla mediów.

Poza „szpiegami” Rosjanie wyłapują też „dywersantów” – tych ostatnich „wykryto” znacznie więcej, 16 na samym Krymie. Wśród nich jest Ołeksij Syzonowycz, 61-letni emeryt z Donbasu, którego siłą wywieziono do Rosji. Za „przygotowywanie zamachów na terytorium Federacji Rosyjskiej” w trwającej zaledwie trzy dni rozprawie sądowej został skazany na 12 lat więzienia. Sąd oparł się na zeznaniach dziewięciu osób, które nie pojawiły się w sądzie, a adwokaci uważają, że część z nich istnieje tylko na papierze. Według wersji prokuratury podczas zatrzymania Syzonowycz próbował uciec wpław przez rzekę, co zdaniem obrońcy jest absurdem, gdyż emeryt nie potrafi pływać.

Za „dywersantów” na Krymie zostali uznani także Jewhen Panow, Andrij Zachtijoraz, długoletni eksperci od spraw militarnych renomowanego centrum analitycznego NOMOS w Sewastopolu Dmytro Sztyblikow i Ołeksij Besarabow. Panow jest byłym uczestnikiem operacji antyterrorystycznej na Donbasie. Na Krym trafił w nieznanych okolicznościach. Zachtij miał z kolei na koncie drobne wykroczenia, które prawdopodobnie posłużyły za pretekst do wysunięcia poważniejszych zarzutów. Cała czwórka miała rzekomo przygotowywać na półwyspie ataki na obiekty infrastruktury krytycznej. Na materiale wideo z mieszkania Sztyblikowa, który opublikowały rosyjskie media, śledczy prezentują „arsenał” – broń służącą do gry w paintball.

Osobną grupę stanowią więźniowie przetrzymywani w związku z tzw. sprawą czeczeńską. Chodzi o członków Prawego Sektora Mykołę Karpiuka oraz Stanisława Kłycha, którym rosyjskie organy ścigania zarzucają udział w zbrodniach wojennych w Czeczenii w latach 90. XX wieku. Śledczy twierdzą, że obaj rozstrzelali co najmniej 30 obywateli Rosji. Jednak według danych Memoriału 18 z nich zabito w innych miejscach, niż wskazywała prokuratura, a kolejnych 11 nie zginęło przez rozstrzelanie. Karpiuka i Kłycha skazano na odpowiednio 20 i pół roku oraz 20 lat więzienia. Według ukraińskiego konsula w Rosji obaj mają na ciele ślady tortur. W trakcie śledztwa mieli także zeznać, że w Czeczenii walczył były premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk.

W styczniu 2018 roku pod zarzutem nielegalnego posiadania broni i przygotowania zamachu FSB zatrzymała cztery osoby związane z prywatnymi firmami ochroniarskimi. Według niepotwierdzonych informacji (rozprawa jest tajna) będący wśród nich Siergiej Sokołow zeznał przed sądem, że plany dotyczące zamachów przygotowywała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Z kolei jeszcze w sierpniu 2017 roku ta ostatnia poinformowała o udaremnieniu prowokacji polegającej na wykorzystaniu przez Rosjan byłych ukraińskich żołnierzy ATO. Zaproponowano im dobrze płatną pracę remontowo-budowalną w Rosji, ale SBU podejrzewa, że po wjechaniu na rosyjskie terytorium mieli zostać oskarżeni o próbę przeprowadzenia zamachu lub o jego dokonanie. Naborem kandydatów do owej pracy na Ukrainie zajmowała się konkubina Sokołowa, którą później zatrzymała SBU. W sprawie jest na razie więcej domysłów niż faktów, ale w kontekście opisywanych trendów doniesienia niepokoją. Nie można wykluczyć, że w ten sposób Kreml przygotowuje grunt pod dużą prowokację, która będzie polegała na przeprowadzeniu zamachów w Rosji i oskarżeniu o nie „dywersantów” z Ukrainy.

Skuteczność po rosyjsku

Rosjanie brutalnie i demonstracyjnie obchodzą się z Ukraińcami, którzy publicznie podważali legalność przyłączenia Krymu. Chcą w ten sposób pokazać, że ich organy są skuteczne, a jakikolwiek opór jest pozbawiony sensu. Ten kierunek jest szczególnie widoczny na Półwyspie Krymskim. Chodzi tu przede wszystkim o przypadki reżysera Ołeha Sencowa, lewicującego aktywisty Ołeksandra Kołczenki, nauczyciela historii Ołeksija Czyrnija i fotografa Hennadija Afanasiewa (uwolnionego podczas jednej z wymian). Wszyscy publicznie wystąpili przeciwko aneksji. Jeszcze wiosną 2014 roku zostali oskarżeni m.in. o „utworzenie grupy terrorystycznej” i „przygotowywanie oraz próbę przestępstwa”. Trzej pierwsi zostali skazani na, odpowiednio, 20, 10 i 7 lat więzienia. Wyroki odbywają w azjatyckiej części Rosji. Wszystkim przymusowo nadano rosyjskie obywatelstwo.

Moskwa na tym nie poprzestaje. Demonstruje gotowość do rozliczenia osób odpowiedzialnych za rewolucję godności w Kijowie, co jest bezprecedensowe, bo oznacza, że rosyjski sąd zajmuje się czynami rzekomo popełnionymi przez obywateli Ukrainy na ukraińskim terytorium. Kreml wysyła w ten sposób sygnał środowiskom prorosyjskim na Ukrainie, że nie zapomniał o nich, a Ukrainę uważa za strefę swoich wpływów.

W te działania wpisują się co najmniej dwie sprawy: Ołeksandra Kostenki i Andrija Kołomijca. Pierwszy został przez rosyjski sąd skazany na prawie cztery lata pozbawienia wolności za rzucenie kamieniem w funkcjonariusza Berkutu na kijowskim Majdanie. Podobne zarzuty postawiono Kołomijcowi (na razie nie został skazany), ale jego przypadek jest szczególny, bo wcześniej interesowały się nim także ukraińskie organy ścigania.

Siłą rzeczy najbardziej prześladowani są Tatarzy krymscy – stanowią ok. 60 proc. spośród wszystkich zatrzymanych na półwyspie. Oprócz „zwykłych” Tatarów władze represjonują liderów Medżlisu. Najgłośniejsza była sprawa Ulmi Umerowa, który po aneksji zrezygnował ze stanowiska przewodniczącego administracji państwowej rejonu bachczysarajskiego. W oficjalnym piśmie oświadczył, że nie uznaje „nowych władz”. W maju 2016 roku został zatrzymany i skazany na trzy lata pozbawienia wolności, a w trakcie śledztwa wysłano go na ekspertyzę psychiatryczną. W wyniku interwencji prezydenta Turcji został uwolniony w październiku ubiegłego roku (wraz z innym działaczem krymskotatarskim Achtemem Czyjhozem).

Rosyjskie organy niektórym Tatarom zarzucają także działalność ekstremistyczną i terrorystyczną. Mowa o organizacjach Hizb ut-Tahrir i Tablighi Jamaat, choć obie stawiają sobie za cel „ekspansję islamu w pokojowy sposób”. Ciekawe, że szef FSB na Krymie Wiktor Pałagin podczas pięcioletniej służby w Baszkirii zasłynął już represjonowaniem „ekstremistów islamskich”.