Pięć najważniejszych punktów batalii o unijny budżet

Propozycja Komisji Europejskiej to dopiero początek wielomiesięcznej batalii o ostateczny kształt unijnego budżetu, która (optymistycznie) ma się zakończyć za rok, w maju 2019 roku, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jeden z urzędników w Brukseli nazwał debatę budżetową „partią szachów toczoną w 12 wymiarach”, co dość trafnie oddaje stopień skomplikowania i wielowarstwowość tych negocjacji.

To z ich efektów wynika, ile dostaną rolnicy, ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na budowę infrastruktury, a ile na innowacyjność czy wymianę młodzieży. Rozstrzygnie się też, ile do projektu unijnego dołożą płatnicy netto, tacy jak Niemcy, Francuzi czy Holendrzy, a ile zyskają beneficjenci, w tym Polska. Generalnie dwie największe pozycje w unijnym budżecie to wspólna polityka rolna oraz polityka spójności, czyli pieniądze przeznaczane na wyrównywanie różnic między państwami Unii i ich obywatelami.

Unia Europejska działa na podstawie corocznych budżetów, tak jak państwa. Ale te jednoroczne budżety muszą się mieścić w ramach ustalanych w rytmie siedmioletnim, tzw. wieloletniej perspektywy budżetowej (Multiannual Financial Framework, MFF). Poprzednia perspektywa, na lata 2014–2020, była dla Polski wyjątkowo korzystna, tylko w ramach polityki spójności dostaliśmy 82,5 mld euro, czyli około 350 mld zł.

Nowa perspektywa może być dla Polski mniej korzystna, dlatego warto zwrócić uwagę na kilka najważniejszych elementów propozycji Oettingera.

1. Jaka będzie wysokość całego budżetu

Im wyższy cały budżet Unii, tym Polska ma większe szanse z niego skorzystać. Jako kraj wciąż stosunkowo biedny na tle całej Unii Polska jeszcze długo będzie beneficjentem unijnego budżetu. To znaczy, że więcej będzie z niego dostawać, niż do niego wpłacać.

Dlaczego trudno będzie utrzymać budżet na podobnym poziomie co w tej siedmiolatce? Bo w 2019 roku Unię opuści Wielka Brytania, która była jednym ze znaczących płatników netto, czyli państw, które do Unii dopłacały. A pozostali płatnicy netto nie chcą dokładać do Unii dużo więcej niż dotychczas. Oettinger zaproponuje budżet na poziomie podobnym do obecnego, czyli nieco ponad bilion euro. Swoje składki, pod określonymi warunkami, zgadzają się podnieść Niemcy i Francuzi, „nie” mówią Holendrzy, Szwedzi, Austriacy czy Finowie.