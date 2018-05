Kolejny dom zły w Kalifornii. Znowu nikt niczego nie zauważył

Jak donosi agencja Associated Press, policja zatrzymała dwoje rodziców, którzy w kalifornijskim Fairfield mieli znęcać się nad dziesięciorgiem swoich dzieci. Według raportu agencji, dzieci były bite, w tym także bite kijami golfowymi i do bejsbola, kopane, duszone. Były podtapiane i polewane lodowatą wodą, a na ich ciele są obrażenia odpowiadające strzałom z wiatrówki. Według doniesień, za większością przypadków znęcania się stoi ojciec, matka miała się na nie godzić.

Rogersowie znęcali się nad nimi przez ostatnich kilka lat. Ich najstarsza ofiara ma 12 lat, najmłodsza – cztery miesiące.

Czy można nie zauważyć dziesięciorga dzieci?

Przypadek rodziny z Kalifornii to historia od nas geograficznie odległa – ale jak zwykle w takich sytuacjach pojawia się pytanie, czy nikt wcześniej niczego nie zauważył?

Sąsiedzi z mówią, że nie wiedzą nawet, że w domu mieszkało dziesięcioro dzieci. Widywali rodziców, machali sobie na dzień dobry, ale nie znali dzieci. To pokazuje, że mechanizmy kontroli społecznej zawodzą, że dawna „straż sąsiedzka” nie działa (być może jest wybiórczo niewidoma). Czy można nie zauważyć dziesięciorga dzieci?

Pytanie, gdzie – poza sąsiadami – były władze? Co ze szkołą, z przychodnią? Tu – podobnie jak w potwornej, analogicznej sprawie Turpinów – dzieci były poza systemem oświaty. Rodzice zdecydowali, że nie będą posyłać ich do szkoły, lecz sami przejmą obowiązki pedagogiczne. Rogersowie mówią, że stosowali edukację domową, byli więc zwolnieni z posyłania dzieci do publicznej placówki. Ale według Kalifornijskiego Departamentu Edukacji dom, w którym znaleziono dzieci – podobnie jak ich dwa poprzednie adresy – nie były nigdzie zgłoszone jako placówki „homeschoolingu” czy jako instytucje prywatne. Wycofać dziecko z systemu jest łatwo – niknie ono wtedy z oczu. Problemem jest brak kontroli – takiego dziecka nikt potem nie szuka.

Nie ma także słowa, by o dzieci upomniały się pediatrzy, stomatolodzy czy lekarze domowi. Opieka medyczna w Stanach jest sprywatyzowana, a świadczenia odpłatne. Można zakładać, że ich koszt – przy dziesięciorgu dzieciach – byłby znaczny. Matka pracowała jako technik, ojciec zajmował się robieniem tatuaży, prawdopodobnie nie mieli nadwyżki środków finansowych. Nie pokazywali dzieci lekarzom bez potrzeby. Sieć społeczna, która powinna była chronić dzieci, była dziurawa i zawiodła.

W sprawie przewija się też wątek interwencji pomocy społecznej – babka dzieci sprowadziła do domu kontrolę, ale ta niczego niepokojącego nie stwierdziła i dzieci zostały przy matce. W tej sprawie będzie toczyć się teraz osobne postępowanie wyjaśniające: czy ktoś nie dopuścił się zaniedbania, czy ktoś tych dzieci nie naraził.

Mit świętości rodziny

W kontekście tragedii dziesiątki dzieci z Kalifornii warto zauważyć, że nie dla wszystkich dom jest miejscem spokojnym i bezpiecznym. Rodzina bywa czasem dla dziecka śmiertelnym zagrożeniem – także w Polsce. Pielęgnujemy mit świętości rodziny i nienaruszalności jej władzy wobec dziecka – ale to podejście, które tłumi głosy sprzeciwu, gdy dziecku dzieje się krzywda. Hierarchią panującą w rodzinie, wywiedzioną z tradycji, szkoły i kościoła, utrwalamy porządki, w których nie ma miejsca na bunt i nieposłuszeństwo. Tymczasem żadna rodzina, żadna hierarchia nie jest wszechwładna. Tam, gdzie dzieje się krzywda – dziecku, kobiecie, osobie starszej albo każdej innej, wobec której władza jest nadużywana – rodzinne więzy i świętość tradycji powinna być zignorowana. W imię dziecka, nie w imię ojca.

Ile takich domów jest jeszcze – nie tylko w Stanach, ale także u nas, w Polsce? W ilu domach władza rodzicielska czy mężowska jest prawem bezwzględnie obowiązującym? W ilu polskich rodzinach znosi się krzywdy „dla dobra domu” i „bo co ludzie powiedzą”?

Ludzie powinni powiedzieć, że widzą, co się dzieje i mieć odwagę, by coś z tym zrobić. Mamy bardzo niski kapitał społeczny, pełzające doprawdy poczucie zaufania do drugiego człowieka. Jakie są szanse, że w obecnym klimacie politycznym, zaczniemy sobie bardziej ufać i mocniej na sobie polegać? Dopóki nie postawimy na społeczeństwo obywatelskie, na budowanie tego kapitału (nie na 10, 20 lat, ale na pokolenia), takich tragedii będzie dziać się wokół wiele. O większości z nich naturalnie nie dowiemy się.

Czasem – przy doniesieniach takich, jak te z Kalifornii, może przebiec po plecach dreszcz: jak dobrze, że to nie u nas! Ale to wcale nie jest powiedziane. Tam, gdzie jest przyzwolenie na instytucjonalne krzywdzenie słabszych, na nadużywanie autorytetu, na dominowanie nad dziećmi i kobietami, tam takie rzeczy zdarzają się wyjątkowo często. Warunki do tego hodujemy sobie doskonałe.

