Czarne trumny w czarnym dniu dla Izraela. Prezydent prosi o wybaczenie. Co dalej z porozumieniem?

Po raz pierwszy Hamas oddał szczątki zakładników. Twierdzi, że wśród nich są rodzina Bibasów oraz Oded Lifshitz, jeden z najstarszych zakładników wziętych do niewoli 7 października.

Było coś dojmującego w tym, gdy konwój białych samochodów z powiewającymi białymi flagami mijał kibuc Nir Oz. Zmierzały one do Instytutu Medycyny Sądowej w centrum Izraela, by potwierdzić tożsamość znajdujących się w ich wnętrzu ciał. Według Hamasu byli to: Shiri Bibas i jej maleńkie dzieci: 4-letni w chwili porwania Ariel i 9-miesięczny wówczas Kfir, a także 83-letni Oded Lifshitz, były dziennikarz i aktywista pokojowy, jeden z najstarszych zakładników. Wszyscy zostali porwani ze swoich domów w Nir Oz 7 października 2023 r. Żona Odeda Jochewed została wypuszczona jeszcze w listopadzie 2023 r., natomiast mąż Shiri i ojciec dzieci Jarden Bibas kilka tygodni temu.

Historią rodziny Bibasów przez 16 miesięcy żyły izraelskie i zagraniczne media, ponieważ nagranie przerażonej Shiri tulącej dwóch rudowłosych synków obiegło światowe agencje, stając się ikoniczną fotografią z ataku 7 października. Tamtego dnia rodzinę Bibasów rozdzielono: Jardena porwano na motocyklu i był przetrzymywany przez Hamas, natomiast jego żona i dzieci znalazły się w rękach mniejszej grupy Kataib al-Mudżahedin. Według Hamasu matka z dziećmi miała zginąć już w listopadzie 2023 r., ale izraelska armia nie potwierdzała tej informacji, mówiąc jedynie o „niepokojących sygnałach”. Rodzina walczyła o powrót Shiri z dziećmi do samego końca.

Oded Lifshitz, porwany ze swojego domu w Nir Oz, miał również polskie obywatelstwo. Przez lata działał na rzecz pokoju, zajmował się m.in. transportem chorych z przejścia w Erez do izraelskich szpitali, a przy domu w Nir Oz od lat prowadził miniplantację egzotycznych kaktusów. Widziałam je, będąc kilka miesięcy temu w jego domu w Nir Oz, a właściwie w tym, co z niego zostało. Wypalone doszczętnie wnętrze domu, w którym zachowały się metalowe fragmenty pianina, na którym uwielbiał grać Oded, i te kaktusy, wymowny symbol przetrwania w trudnych warunkach.

Netanjahu jak Drakula, prezydent prosi o wybaczenie

Czwartkowa ceremonia w Khan Junis przebiegała według podobnego jak dotychczas scenariusza i w podobnej scenografii. Cztery obleczone czarnym suknem trumny opatrzone zdjęciami osób znajdujących się zdaniem Hamasu w ich wnętrzu ustawiono na scenie na tle baneru przedstawiającego wystylizowanego na Drakulę premiera Beniamina Netanjahu. Na jego piersi umieszczono czerwoną plamę symbolizującą krew, na niej z kolei zdjęcia Shiri Bibas wraz z dziećmi i Odeda Lifshitza. Poniżej po angielsku, hebrajsku i arabsku widnieje napis: „Zbrodniarz wojenny Netanjahu i nazistowska armia zabiła ich pociskami z syjonistycznych samolotów bojowych”. Tak jak w poprzednich turach uwalniania zakładników propaganda Hamasu była skierowana nie tyle do Izraelczyków, co na użytek wewnętrzny i do świata arabskiego. Dziesiątki zamaskowanych i uzbrojonych członków Hamasu wokół dopełniały przesłania o niepokonanej organizacji.

Trumny za pośrednictwem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża zostały następnie przewiezione do izraelskiej armii, gdzie owinięto je izraelskimi flagami i odbyła się skromna uroczystość z udziałem rabina wojskowego. Wbrew wcześniejszym spekulacjom w ceremonii nie uczestniczył premier Netanajahu. Nie było tam również prezydenta Isaaka Herzoga, ale w poruszającym wpisie w mediach społecznościowych napisał m.in.: „W imieniu państwa Izrael pochylam głowę i proszę o wybaczenie. Wybaczenie tego, że nie ochroniliśmy was w tym strasznym dniu. I wybaczenie tego, że nie sprowadziliśmy was bezpiecznie do domu”. To słowa, na które od 7 października przez prawie rok nie mógł zdobyć się Beniamin Netanjahu. Padły one dopiero we wrześniu 2024 r. po odnalezieniu przez izraelską armię ciał sześciu zakładników, którzy zostali zastrzeleni z bliskiej odległości krótko przed ich odnalezieniem. Wielu Izraelczyków uznało wówczas, że za ich śmierć odpowiada Netanjahu, zwlekający z zawarciem porozumienia.

Czytaj też: Jest porozumienie Izraela z Hamasem! Nareszcie. Ale co ono oznacza?

Rodziny w „zawieszonej żałobie”

– 7 października został zerwany pewien kontrakt, który my, obywatele, zawarliśmy z państwem – mówił podczas spotkania z zagranicznymi dziennikarzami Ruby Chen, ojciec 19-letniego Itaya Chena, który jako żołnierz 7 października służył na granicy ze Strefą Gazy. Rodzina została poinformowana, że Itay zginął tamtego dnia, a jego ciało wciąż jest przetrzymywane w Gazie. – Ruby przyjął tę informację do wiadomości, ale nie ja. Nikt nie dostarczył mi na to namacalnego dowodu. Dlatego dopóki go nie będzie, wciąż mam nadzieję, że to pomyłka. W moich snach widzę Itaya żywego, który macha do mnie, wsiadając do samochodu Czerwonego Krzyża – mówiła Hagit Chen, matka żołnierza.

Ona, podobnie jak wiele rodzin zakładników poinformowanych o śmierci bliskich, żyje w stanie tzw. zawieszonej żałoby. – Osoby te żyją jakby w cieniu pewnego uroku, który został na nie rzucony, przez co nie są w stanie prowadzić normalnego życia. To wpływa na kondycję całej rodziny. Dlatego tak ważne jest sprowadzenie ciał, następnie urządzenie pogrzebu i odbycie żałoby – dodaje lekarz prof. Hagai Levine, doradca medyczny Forum Rodzin Zakładników.

Dochodzi do tego jeszcze jeden istotny aspekt związany z judaizmem, który zawiera określone zasady dotyczące rytuałów pogrzebowych, w tym siedmiodniowej sziwy i obliczania kolejnych ważnych momentów żałoby (siedmiodniowa sziwa, kolejne 30 dni i 11 miesięcy liczone od śmierci zmarłego). – W przypadku wielu rodzin brak informacji na temat dokładnego dnia śmierci bliskiego powoduje, że nie są one w stanie we właściwy sposób przeżywać żałoby – mówi dr Einat Yehene z zespołu doradców medycznych Forum Rodzin Zakładników.

Hagit Chen odczuwa to każdego dnia, ponieważ równo rok po 7 października na serce zmarł jej ojciec. – Odbyliśmy wówczas sziwę, jest grób, który mogę odwiedzić. W przypadku Itaya tkwimy w zawieszeniu – mówi Hagit. – Pytają nas często, jak się czujemy. Cóż, dziś gorzej niż wczoraj i prawdopodobnie lepiej niż jutro. Żyjemy w innym wymiarze, w którym inaczej płynie czas. Nie powinno być przywilejem to, o co prosimy i na co zasługujemy – dodaje Ruby.

Czytaj też: Izrael w objęciach radykałów. Czy Netanjahu ma szansę utrzymać się u władzy?

Co dalej z porozumieniem

Z grupy 33 osób do uwolnienia w pierwszej fazie porozumienia zostało jeszcze 10 osób. Wśród nich jest sześciu żywych zakładników i cztery ciała. Wśród żywych są m.in. Abera Mengistu i Hisham al-Sayed, którzy znaleźli się w Gazie dobrowolnie ponad dekadę temu (według Izraela cierpieli oni zaburzenia psychiczne). Oni i cztery inne osoby mają być uwolnieni w najbliższą sobotę. Według zawartego w połowie stycznia porozumienia w pierwszej kolejności mieli być przekazywani żywi, w tej chwili mowa jednak o aneksie, jaki ma być podpisany do tej umowy. Zmianę warunków wiąże się głównie z oddaniem kwestii negocjacji w ręce zaufanego człowieka Netanjahu, czyli Rona Dermera, byłego ambasadora w USA i jednego z doradców premiera. Netanjahu odsunął w ostatnich dniach od negocjacji szefów Mosadu i Szin Betu, choć należy to rozpatrywać raczej w szerszym kontekście politycznej rozgrywki o odpowiedzialność za 7 października i toczące się śledztwo wobec ludzi premiera podejrzewanych o współpracę z Katarem.

Ustępstwa Hamasu i przyspieszenie uwolnienia zarówno żywych, jak i martwych zakładników mają wiązać się ze zgodą Izraela na uwolnienie wszystkich aresztowanych po 7 października w Gazie kobiet i dzieci, którym nie postawiono jednak żadnych zarzutów dotyczących działań tamtego dnia i nie jest jasne, na jakiej podstawie są przetrzymywane. Ponadto Izrael ma odblokować przekazanie do Gazy mobilnych domów i namiotów. Hamas jest też gotów przyspieszyć uwalnianie 58 zakładników z drugiej fazy (według Izraela 34 osoby z tej grupy nie żyją), o której nie zaczęły się jeszcze rozmowy. Hamas zapowiedział, że może wypuścić wszystkich jednocześnie, jeśli Izrael wycofa się całkowicie z Gazy i potwierdzi zakończenie konfliktu. Jednocześnie odrzucił możliwość rozbrojenia i opuszczenia Gazy.