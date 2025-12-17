Trump pozywa BBC, zmiany w umowie z Mercosur, „Polityka” na święta. 5 tematów na dziś

Donald Trump pozwał BBC o zniesławienie; zmiany w umowie UE z Mercosur; student KUL planował zamach; Ziobro stracił paszport; jest już świąteczna „Polityka”.

1. Donald Trump pozwał BBC o zniesławienie

Trump zapowiedział to już w ubiegłym miesiącu, gdy na jaw wyszło, że BBC wprowadziło widzów w błąd w programach dotyczących wyborów prezydenckich w USA w listopadzie 2024 r. Na tydzień przed głosowaniem wyemitowano fragmenty wypowiedzi Trumpa z 6 stycznia 2021 r. zmontowane w sposób, sugerujący, że zachęcał swoich zwolenników do zamieszek na Kapitolu – pominięto w nich fragment, w którym wzywał do pokojowego protestu.

„Włożyli mi w usta okropne słowa związane z 6 stycznia, których nie wypowiedziałem, a przecież powiedziałem piękne słowa, prawda? O patriotyzmie i wszystkich dobrych rzeczach. Nie powiedzieli tego, ale włożyli mi okropne słowa” – komentował prezydent USA. Od BBC domaga się odszkodowania w wysokości 10 mld dol. – 5 mld dol. za zniesławienie i kolejnych 5 mld dol. za naruszenie przepisów o praktykach handlowych.

BBC już wcześniej przeprosiło prezydenta, ale prawnicy stacji odrzucili jego żądanie odszkodowania. „Jak już wcześniej jasno daliśmy do zrozumienia, będziemy bronić się w tej sprawie” – poinformował rzecznik BBC. Dodał, że nadawca nie będzie udzielał dalszych komentarzy na temat toczącego się postępowania sądowego.

2. Przegłosowano zmiany w umowie UE z Mercosur

Parlament Europejski przegłosował we wtorek wzmocnioną klauzulę ochronną do umowy handlowej UE z państwami Mercosuru (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia, Urugwaj). Ma to pozwolić na szybszą reakcję w razie spadku cen produktów, takich jak wołowina i jaja, wskutek importu z krajów tego bloku.

Przyjęte poprawki stanowią m.in., że procedura mogąca prowadzić do zamknięcia jednego rynku lub całej UE na import z Mercosuru będzie uruchamiana, gdy ceny produktów wrażliwych w UE spadną o 5 proc., a nie o 10 proc., jak pierwotnie proponowano.

Ostateczny tekst rozporządzenia zostanie uzgodniony w negocjacjach PE z państwami członkowskimi, co może nastąpić jeszcze w tym tygodniu. O wspomniane poprawki apelowała m.in. Polska. „Umowa z krajami Mercosur to pistolet przystawiony do głowy europejskiego rolnika” – mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski na konferencji prasowej, dodając, że Polska sprzeciwiała się umowie w poprzednim kształcie.

Więcej o kontrowersjach związanych z umową pisała w „Polityce” Joanna Solska: „Od ćwierć wieku Europa i kraje Mercosur chcą zbliżenia, ale się go boją. Teraz strach przed cłami Trumpa i ekspansją Chin okazał się jeszcze większy”.

3. Student KUL planował zamach na jarmark świąteczny

ABW zatrzymało 19-letniego studenta prawa z Lublina, który miał planować podczas jarmarku świątecznego zamach z użyciem materiałów wybuchowych. Jak podają śledczy, do jego zatrzymania doszło 30 listopada w momencie, gdy był dopiero na etapie planowania.

„Mężczyzna pozyskiwał wiedzę o sposobach samodzielnego wykonania materiałów, które miały posłużyć do przeprowadzenia aktu terrorystycznego. Planował również wstąpienie do organizacji terrorystycznej, aby uzyskać pomoc w zakresie realizacji zamierzonych działań” – przekazał Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych.

Jak przekazała prokuratura, nastolatek prowadził rozmowy „z przedstawicielami Państwa Islamskiego i nie tylko”, miał być zafascynowany islamskimi terrorystami. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

4. Zbigniew Ziobro stracił paszport

Decyzję o unieważnieniu dokumentu podjął wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski na wniosek Prokuratury Krajowej. Wcześniej decyzją ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego unieważniono paszport dyplomatyczny Ziobry w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, a także z faktem opuszczeniem kraju – w ostatnich tygodniach były minister przebywał kolejno w Budapeszcie i Brukseli.

Zarzuty wobec Ziobry dotyczą m.in. założenia i kierowania „zorganizowaną grupą przestępczą, jak również ustawiania i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i przywłaszczania pieniędzy uzyskiwanych w tej drodze”. Łącznie zarzuty, w tym te dotyczące współdziałania przy udzielaniu dotacji podmiotom nieuprawnionym, obejmują ponad 143 mln zł. Prokuratura wystąpiła już do sądu o trzymiesięczny areszt dla Ziobry. Posiedzenie w tej sprawie wyznaczono na 22 grudnia. A więcej o losach małżeństwa Ziobrów na wygnaniu pisała w „Polityce” Anna Dąbrowska.

5. Jest już świąteczna „Polityka”

Na święta przygotowaliśmy specjalne wydanie „Polityki” na dwa tygodnie, liczące 148 stron, pełne interesujących, aktualnych, ale też sprzyjających głębszym refleksjom tematów.

Proponujemy m.in. sondaż „Polityki”: co nas martwi, co nas cieszy, jak naprawdę nam się żyje, co sądzimy o ważnych sprawach, jak patrzymy na dzisiejszą rzeczywistość – komentuje Michał Danielewski. Jakich politycznych lekcji udzielił nam mijający rok, czy te nauki przydadzą się w kolejnych latach i jak można je wykorzystać – podsumowuje Mariusz Janicki. A jak zostać Polakiem, jakie testy trzeba przejść, aby otrzymać nasze obywatelstwo, a jakie są wymagania w innych krajach – pisze Ziemowit Szczerek.

Do tego duchowość bez Boga i religii – mówi o tym w wywiadzie filozof, były dominikanin Piotr Augustyniak. Żałoba po zwierzętach może być tak silna jak po zmarłej osobie, choć bywa nierozumiana i lekceważona – o tym w tekście Agnieszki Gierczak-Cywińskiej. Oraz ranking wydarzeń kulturalnych 2025 r. w Polsce i na świecie, co podobało się bardziej, a co mniej w kategoriach: seriale, filmy, książki, płyty itd. – listy ułożyli dziennikarze z działu kulturalnego „Polityki”. A to rzecz jasna tylko ułamek z naszych świątecznych propozycji.