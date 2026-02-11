Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
11 lutego 2026
Świat

Strzelanina w Kanadzie, Rada Przyszłości, prezydent Nowrocky. 5 ważnych tematów na dziś

11 lutego 2026
Donald Tusk powołał Radę Przyszłości. Donald Tusk powołał Radę Przyszłości. Kancelaria Prezesa RM
Strzelanina w Kanadzie; Donald Tusk powołał Radę Przyszłości; nie gasną spory w Polsce 2050; Nawrocki promuje markę odzieżową; kolejne głosowanie ws. Mercosur.

1. Strzelanina w kanadyjskiej szkole

We wtorek 10 lutego około godz. 13 czasu lokalnego (ok. 22 w Polsce) policja otrzymała zgłoszenie o strzelaninie w szkole średniej w Tumbler Ridge w zachodniej Kanadzie. Sześć ciał znaleziono na terenie szkoły, dwie kolejne ofiary w domu mieszkalnym powiązanym ze sprawą, a jedna osoba zmarła w drodze do szpitala. Łącznie zginęło dziewięć osób, w tym sprawczyni ataku, która prawdopodobnie popełniła samobójstwo. Do szpitali trafiło 27 rannych osób, dwie są w stanie ciężkim. W chwili zdarzenia w szkole przebywało około stu osób.

Przyczyny i przebieg zdarzeń są badane przez służby. Premier Mark Carney ogłosił, że zawiesza planowaną podróż do Monachium na konferencję bezpieczeństwa, która rozpocznie się 13 lutego.

Jak podają kanadyjskie media, to drugi najtragiczniejszy atak w szkole w historii kraju pod względem liczby ofiar – po tragedii w Montrealu z 6 grudnia 1989 r., w której zginęło 14 osób.

2. Donald Tusk powołał Radę Przyszłości

„Nazwa może trochę pompatyczna, ale dobrze oddaje naszą intencję” – stwierdził Donald Tusk. Rada, której pracami będzie kierować minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, ma się zająć przyspieszeniem procedur związanych z podejmowaniem decyzji dotyczących gospodarki, biznesu i nauki. Podczas pierwszego spotkania rozmawiano o kwestiach AI, technologiach kosmicznych i biotechnologii. W jej skład weszło 18 ekspertów i ekspertek z różnych dziedzin, m.in. astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski czy filozofka Aleksandra Przegalińska.

„Są to ludzie wyłącznie zajęci, którzy nie narzekają na brak sukcesów w biznesie, nauce, kreowaniu nowej rzeczywistości. To są ludzie, którzy zdobywali kosmos, potrafią produkować cenione satelity, to są naukowcy, którzy wiedzą, jak naukę przetwarzać na biznes i duże pieniądze” – przekonywał premier.

3. Nie gasną spory w Polsce 2050

Grupa kilkunastu posłów Polski 2050 rozmawia o opuszczeniu partii, a Paulina Hennig-Kloska i jej zwolennicy domagają się od Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz zmiany szefa klubu parlamentarnego Pawła Śliza. Ich zdaniem „od wielu tygodni nie realizuje on wniosków posłanek i posłów”.

Sam Śliz oświadczył, że podda się weryfikacji. „Niestety regulamin przewiduje taką większość na odwołanie przewodniczącego klubu, której koleżanki i koledzy nie posiadają. Stąd dzisiaj zaskoczyli zmianą regulaminu klubu, żeby móc dokonać tej zmiany” – stwierdził. Możliwe, że konflikt skończy się rozłamem w ugrupowaniu.

Więcej o kondycji partii założonej przez Szymona Hołownię pisze w „Polityce” Rafał Kalukin: „Polska 2050 pozostaje najbardziej kruchym ogniwem rządzącej koalicji. Nowa szefowa jest osobiście skonfliktowana z premierem, a do tego jej pomysł na funkcjonowanie w koalicji sprowadza się do utrwalenia konfliktu programowego. Niezależnie od intencji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jest to strategia niebezpieczna dla stabilności całego układu politycznego”.

4. Nawrocki promuje markę odzieżową

Spółka Nowrocky handluje koszulkami, czapeczkami, kubkami, zegarkami, breloczkami. Logo to już zastrzeżony znak towarowy, a do urzędu patentowego zgłosiła go Nina Nawrocka, siostra prezydenta. Zaś wniosek do sądu o zarejestrowanie spółki Nowrocky złożył współpracownik głowy państwa z czasów Muzeum II Wojny Światowej oraz IPN. Głównym modelem prezentującym stroje jest zaś prezydent.

Sprawę ujawnili i opisali dziennikarze Wirtualnej Polski oraz „Gazety Wyborczej”. W komentarzu dla WP rzecznik prezydenta zapewniał, że „prezydent Karol Nawrocki ani Kancelaria Prezydenta nie pozostają w żadnej formalnej lub nieformalnej relacji o charakterze marketingowym czy też finansowym z marką odzieżową Nowrocky”.

W polityce.pl sprawę komentuje Michał Danielewski: „Albo więc Nawrocki nieodpłatnie użyczył swojego wizerunku firmie wykorzystującej znak towarowy Nowrocky (…), albo jego wizerunku używa się bezprawnie na ogromną skalę. Bo o trzeciej możliwości, że oto krewni i znajomi królika za zgodą tego ostatniego postanowili zmonetyzować najwyższą funkcję w państwie, nawet wstydzimy się pomyśleć”.

5. Kolejne głosowanie ws. Mercosur

Parlament Europejski opowiedział się za wprowadzeniem klauzuli ochronnej w ramach negocjowanej umowy handlowej między Unią Europejską a krajami Mercosuru (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj). Za było 483 europosłów, przeciw 102, od głosu wstrzymało się 67.

Według przyjętych przepisów Unia będzie mogła tymczasowo zawiesić preferencje taryfowe na import wybranych produktów rolnych z Mercosuru, jeśli import takich towarów jak drób, wołowina, cytrusy czy cukier wzrośnie o 5 proc. w ujęciu średniorocznym w ciągu trzech lat i jednocześnie ceny tych produktów będą o 5 proc. niższe od cen krajowych.

Sama umowa ws. Mercosur wymaga jeszcze ratyfikacji przez Parlament Europejski. Więcej o nadziejach i obawach z nią związanych pisała w „Polityce” Joanna Solska.

Redakcja „Polityki”

Reklama

Warte przeczytania

    Najczęściej czytane w sekcji Świat

  1. Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

    Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu

  2. Związki Epsteina z Rosją. Wywiad, ludzie Kremla i dziewczyny. Moskwa nic z tym nie zrobi

    Agnieszka Bryc

  3. Czy NATO może przetrwać bez USA? Musimy być gotowi natychmiast. Moskwa prowadzi równolegle dwie wojny

    Mateusz Mazzini

  4. 1444. dzień wojny. Tajemniczy zamach na generała w Moskwie. Putin wziął się za siłowików?

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  5. 1445. dzień wojny. Jeśli nie NATO, to może EURATO? Zaczynają się dziać ciekawe rzeczy

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Czytaj także

null
Kraj

Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

Inteligentna, odporna psychicznie i tajemnicza. Ma wpływy w mediach. Decydowała o tym, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od niedawna znajduje się pod ochroną węgierskiego rządu. Jaką rolę odgrywa Patrycja Kotecka-Ziobro?

Anna Dąbrowska
29.01.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Kraj

Cyrk Brauna. Wąsata Korona, polexit i kpiny z PiS. W powietrzu unosi się entuzjazm

Grzegorz Braun zwołał swoich ludzi na zjazd, aby się policzyć i pochwalić. Jak wypadła ta impreza za biletami wstępu i czy wiadomo po niej coś więcej o Konfederacji Korony Polskiej?

Rafał Kalukin
03.02.2026
null
Rynek

Zarobki lekarzy. Sprawdzamy, dlaczego płacowe kominy tak szybko rosną. Mamy wolny, dziki rynek

Lekarze już nie wyjeżdżają na Zachód do pracy, w kraju mogą zarobić więcej, nawet ponad 100 tys. zł miesięcznie. W wielu szpitalach płace personelu pochłaniają też 70–90 proc. budżetu na leczenie. Czy system byłby zdrowszy, gdyby lekarze pracowali tylko w jednym szpitalu? Albo – jak proponuje PiS – gdyby zabronić lekarzom dorabiania w prywatnej służbie zdrowia?

Joanna Solska
09.02.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Kraj

Czas korekty. Tusk lawiruje, Kaczyński też. Nawrocki zobaczył ścianę. Zaczyna się nowa gra

Wyraźnie, choć po cichu, kończy się „heroiczny” okres obozu władzy, ten zapoczątkowany październikowym przełomem w 2023 r. Donald Tusk potrzebuje teraz nowego programu i odświeżenia umowy z wyborcami. Prawica też wyhamowała i szuka lepszego napędu. Rozpoczyna się nowa gra.

Mariusz Janicki
03.02.2026
null
Społeczeństwo

Polskie wątki w aferze Epsteina. Rekruter z Krakowa, agencja modelek, prywatna audiencja u papieża

Jeffrey Epstein rozciągnął swoje macki również nad Polską. Jednym z najpoważniejszych wątków, który bada teraz prokuratura, jest ten dotyczący możliwego handlu nieletnimi z beskidzkich wiosek przy granicy ze Słowacją i w Krakowie.

Agata Szczerbiak
04.02.2026
null
Rynek

Allegro pod ostrzałem. Najpierw InPost, teraz ERLI, a to nie koniec. Robi się nerwowo

Czy lider naszego handlu internetowego działa uczciwie? Najpierw InPost, a teraz ERLI twierdzą, że niekoniecznie, jednak Allegro zarzuty stanowczo odrzuca. W dobie AI i ekspansji chińskich graczy walka o polskich klientów staje się coraz bardziej bezwzględna.

Cezary Kowanda
02.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
null
Społeczeństwo

Polska lombardia. Co się dziś zastawia i sprzedaje? „Ludzie zubożeli, choć mają coraz więcej”

Polska widziana z lombardu się bogaci, ale ludzie bywają coraz biedniejsi.

Zbigniew Borek
08.02.2026
null
Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną