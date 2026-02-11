Strzelanina w Kanadzie, Rada Przyszłości, prezydent Nowrocky. 5 ważnych tematów na dziś

Strzelanina w Kanadzie; Donald Tusk powołał Radę Przyszłości; nie gasną spory w Polsce 2050; Nawrocki promuje markę odzieżową; kolejne głosowanie ws. Mercosur.

1. Strzelanina w kanadyjskiej szkole

We wtorek 10 lutego około godz. 13 czasu lokalnego (ok. 22 w Polsce) policja otrzymała zgłoszenie o strzelaninie w szkole średniej w Tumbler Ridge w zachodniej Kanadzie. Sześć ciał znaleziono na terenie szkoły, dwie kolejne ofiary w domu mieszkalnym powiązanym ze sprawą, a jedna osoba zmarła w drodze do szpitala. Łącznie zginęło dziewięć osób, w tym sprawczyni ataku, która prawdopodobnie popełniła samobójstwo. Do szpitali trafiło 27 rannych osób, dwie są w stanie ciężkim. W chwili zdarzenia w szkole przebywało około stu osób.

Przyczyny i przebieg zdarzeń są badane przez służby. Premier Mark Carney ogłosił, że zawiesza planowaną podróż do Monachium na konferencję bezpieczeństwa, która rozpocznie się 13 lutego.

Jak podają kanadyjskie media, to drugi najtragiczniejszy atak w szkole w historii kraju pod względem liczby ofiar – po tragedii w Montrealu z 6 grudnia 1989 r., w której zginęło 14 osób.

2. Donald Tusk powołał Radę Przyszłości

„Nazwa może trochę pompatyczna, ale dobrze oddaje naszą intencję” – stwierdził Donald Tusk. Rada, której pracami będzie kierować minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, ma się zająć przyspieszeniem procedur związanych z podejmowaniem decyzji dotyczących gospodarki, biznesu i nauki. Podczas pierwszego spotkania rozmawiano o kwestiach AI, technologiach kosmicznych i biotechnologii. W jej skład weszło 18 ekspertów i ekspertek z różnych dziedzin, m.in. astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski czy filozofka Aleksandra Przegalińska.

„Są to ludzie wyłącznie zajęci, którzy nie narzekają na brak sukcesów w biznesie, nauce, kreowaniu nowej rzeczywistości. To są ludzie, którzy zdobywali kosmos, potrafią produkować cenione satelity, to są naukowcy, którzy wiedzą, jak naukę przetwarzać na biznes i duże pieniądze” – przekonywał premier.

3. Nie gasną spory w Polsce 2050

Grupa kilkunastu posłów Polski 2050 rozmawia o opuszczeniu partii, a Paulina Hennig-Kloska i jej zwolennicy domagają się od Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz zmiany szefa klubu parlamentarnego Pawła Śliza. Ich zdaniem „od wielu tygodni nie realizuje on wniosków posłanek i posłów”.

Sam Śliz oświadczył, że podda się weryfikacji. „Niestety regulamin przewiduje taką większość na odwołanie przewodniczącego klubu, której koleżanki i koledzy nie posiadają. Stąd dzisiaj zaskoczyli zmianą regulaminu klubu, żeby móc dokonać tej zmiany” – stwierdził. Możliwe, że konflikt skończy się rozłamem w ugrupowaniu.

Więcej o kondycji partii założonej przez Szymona Hołownię pisze w „Polityce” Rafał Kalukin: „Polska 2050 pozostaje najbardziej kruchym ogniwem rządzącej koalicji. Nowa szefowa jest osobiście skonfliktowana z premierem, a do tego jej pomysł na funkcjonowanie w koalicji sprowadza się do utrwalenia konfliktu programowego. Niezależnie od intencji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jest to strategia niebezpieczna dla stabilności całego układu politycznego”.

4. Nawrocki promuje markę odzieżową

Spółka Nowrocky handluje koszulkami, czapeczkami, kubkami, zegarkami, breloczkami. Logo to już zastrzeżony znak towarowy, a do urzędu patentowego zgłosiła go Nina Nawrocka, siostra prezydenta. Zaś wniosek do sądu o zarejestrowanie spółki Nowrocky złożył współpracownik głowy państwa z czasów Muzeum II Wojny Światowej oraz IPN. Głównym modelem prezentującym stroje jest zaś prezydent.

Sprawę ujawnili i opisali dziennikarze Wirtualnej Polski oraz „Gazety Wyborczej”. W komentarzu dla WP rzecznik prezydenta zapewniał, że „prezydent Karol Nawrocki ani Kancelaria Prezydenta nie pozostają w żadnej formalnej lub nieformalnej relacji o charakterze marketingowym czy też finansowym z marką odzieżową Nowrocky”.

W polityce.pl sprawę komentuje Michał Danielewski: „Albo więc Nawrocki nieodpłatnie użyczył swojego wizerunku firmie wykorzystującej znak towarowy Nowrocky (…), albo jego wizerunku używa się bezprawnie na ogromną skalę. Bo o trzeciej możliwości, że oto krewni i znajomi królika za zgodą tego ostatniego postanowili zmonetyzować najwyższą funkcję w państwie, nawet wstydzimy się pomyśleć”.

5. Kolejne głosowanie ws. Mercosur

Parlament Europejski opowiedział się za wprowadzeniem klauzuli ochronnej w ramach negocjowanej umowy handlowej między Unią Europejską a krajami Mercosuru (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj). Za było 483 europosłów, przeciw 102, od głosu wstrzymało się 67.

Według przyjętych przepisów Unia będzie mogła tymczasowo zawiesić preferencje taryfowe na import wybranych produktów rolnych z Mercosuru, jeśli import takich towarów jak drób, wołowina, cytrusy czy cukier wzrośnie o 5 proc. w ujęciu średniorocznym w ciągu trzech lat i jednocześnie ceny tych produktów będą o 5 proc. niższe od cen krajowych.

Sama umowa ws. Mercosur wymaga jeszcze ratyfikacji przez Parlament Europejski. Więcej o nadziejach i obawach z nią związanych pisała w „Polityce” Joanna Solska.