Afera Epsteina. Andrew Mountbatten-Windsor aresztowany za nadużycie stanowiska publicznego

Policja aresztowała Andrew Mountbattena-Windsora, młodszego brata króla Karola III – poinformowały brytyjskie media.

„W ramach śledztwa zatrzymaliśmy dzisiaj (19 lutego) w Norfolk mężczyznę w wieku sześćdziesięciu kilku lat pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego i prowadzimy przeszukania pod adresami w Berkshire i Norfolk. Mężczyzna pozostaje w areszcie policyjnym” – podała w oświadczeniu policja regionu Doliny Tamizy. Potwierdziła więc, że doszło do zatrzymania, ale nie chciała ujawniać personaliów.

Wcześniej dziennik „Daily Telegraph” donosił, że do nowego domu byłego księcia podjechało sześć nieoznakowanych samochodów policyjnych.

Afera Jeffreya Epsteina

W grudniu 2010 r. monarcha został sfotografowany z Jeffreyem Epsteinem w Central Parku w Nowym Jorku; media wówczas po raz pierwszy poinformowały o znajomości ówczesnego księcia i Epsteina, amerykańskiego miliardera, skazanego już wtedy za przestępstwa seksualne wobec nieletnich.

Od 2019 r. Andrew Mountbatten-Windsor nie pełni funkcji publicznych – wycofał się z nich, kiedy wyszła na jaw jego dawna zażyłość z Epsteinem i Ghislaine Maxwell. Publiczne oskarżenie wysunęła Virginia Giuffre, zwerbowana przez Maxwell i Epsteina jako jedna z nieletnich dziewcząt „ozdabiających” imprezy dla elit. Epstein miał czerpać spore zyski ze znajomości z ich uczestnikami, a ci w zamian mogli swobodnie dawać upust swoim skrywanym fantazjom – także kolidujących z prawem, bo dotyczących np. seksu z osobami poniżej wieku zgody.

Andrew Mountbatten-Windsor poznał Epsteina w 1999 r. właśnie przez Ghislaine Maxwell, ówczesną partnerkę życiową Epsteina i koleżankę księcia z czasów uniwersyteckich.

Jego Królewska Mość Randy Andy

„Epsteinowi ewidentnie imponowały pałace – pisał niedawno w „Polityce” korespondent z Waszyngtonu Tomasz Zalewski. – Stąd również jego bliska znajomość z Andrew Mountbattenem Windsorem, bratem króla Karola III, z racji rozwiązłego stylu życia znanego jako Randy Andy (Jurny Andrzejek). W najnowszym pakiecie z dossier znalazło się jego zdjęcie na czworakach, pochylonego nad sylwetką kobiety, której twarzy nie widać. Były już książę Andrew – monarchia odebrała mu ten tytuł – zapraszał nawet Epsteina do Pałacu Buckingham w 2010 r., czyli już po jego sądowym oskarżeniu o handel kobietami”.

W styczniu 2022 r. książę został pozbawiony dystynkcji wojskowych (poza tytułem wiceadmirała). Od tego momentu przestał używać publicznie tytułu „Jego Królewska Wysokość”, który przysługiwał mu ze względu na bliskość do tronu. W październiku 2025 r. zrzekł się tytułów przyznanych mu z okazji ślubu, a także odznaczeń państwowych.