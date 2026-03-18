Śmierć Laridżaniego, spory wokół TK, Nawrocki chce wyjść z ETS. 5 ważnych tematów na dziś

Śmierć Laridżaniego; spory wokół TK; Nawrocki chce wyjść z ETS; pijany generał USA; co nowego w „Polityce”.

1. Ali Laridżani zginął w ataku

Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziła śmierć swojego przewodniczącego Alego Laridżaniego, który wraz z synem zginął w ataku Izraela. Wcześniej informował o tym minister obrony Izraela. Laridżani był najwyższym rangą urzędnikiem po Alim Chameneim, który zginął w Iranie od rozpoczęcia wojny, odpowiadał m.in. za kształtowanie irańskiej polityki nuklearnej.

Władze Iranu zapowiedziały „zdecydowany” odwet i „pomszczenie męczenników” – dziś w nocy Teheran wystrzelił pocisk w pobliżu bazy Al Minhad w ZEA, ataki dronowe i rakietowe objęły także region Zatoki Perskiej.

Jak przypomina na swoim blogu Agnieszka Zagner, w zeszłym tygodniu Ali Laridżani napisał na platformie X pod adresem Trumpa: „Iran nie boi się waszych pustych gróźb. Nawet ci potężniejsi od ciebie nie zdołali zniszczyć Iranu. Uważaj, żebyś sam nie został wyeliminowany”.

2. Dalszy ciąg sporu wokół sędziów TK

Trybunał Konstytucyjny odroczył bezterminowo rozpatrywanie wniosku posłów PiS zmierzającego do unieważnienia zeszłotygodniowych wyborów sędziów do TK. Decyzję tę uzasadnił wystąpieniem do prezydenta o stanowisko w sprawie jednego z zaskarżonych przepisów, który – według wnioskodawców – oznacza, że prawo nakłada na prezydenta obowiązek przyjęcia ślubowania od sędziów.

Karol Nawrocki będzie miał czas do 17 kwietnia na ustosunkowanie się do tej sprawy. Jak komentuje Ewa Siedlecka, stanie przed wyborem: albo stwierdzić, że wniosek posłów PiS jest błędny, bo nie czuje się zobowiązany do odebrania przyrzeczenia, albo uznać, że ma obowiązek odebrania przyrzeczenia, co oznaczałoby, że obowiązku tego nie dopełnia.

„W sprawie wniosku PiS sędziowie Trybunału są w pułapce, bo uznając za niekonstytucyjne przepisy, na mocy których sami zostali wybrani, zakwestionowaliby własny wybór. To może tłumaczyć odwlekanie orzeczenia. Ale może być i tak, że są już zmęczeni misją usługową wobec PiS, a wpuszczenie do Trybunału nowych sędziów mogłoby ich od niej częściowo uwolnić” – pisze nasza autorka.

3. Nawrocki wezwał do wyjścia z systemu ETS

Przed szczytem Rady Europejskiej Karol Nawrocki publicznie wezwał premiera Donalda Tuska i rząd do „przyjęcia stanowiska, które w pełnym zakresie zabezpieczy Polaków przed dalszymi konsekwencjami polityki klimatycznej”. „Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem z punktu widzenia interesu gospodarczego i strategicznego Europy byłoby odejście od systemu EU ETS” – napisał prezydent.

Chodzi o system handlu emisjami CO2, który w swoich założeniach nakłada na krajowe rynki limity emisji, którymi państwa mogą handlować. System ma zachęcić do inwestycji w odnawialne i zeroemisyjne źródła energii.

Jak przypomina na Polityka.pl Michał Tomasik, sztandar sprzeciwu wobec systemu ETS niesie kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek, który mówi o „paskudztwie ETS”. Sam Tusk w odpowiedzi przypomniał Nawrockiemu słowa Mateusza Morawieckiego z 2023 r.: „Wyjście z ETS nie jest możliwe w prawie europejskim i proponują to ci, którzy nie mają wiedzy albo mają złą wolę w tej kwestii”.

4. Pijany generał USA zgubił w Polsce tajne mapy

Jak wykazało śledztwo inspektora generalnego Pentagonu, emerytowany dziś gen. Antonio Aguto, były dowódca jednostki odpowiedzialnej za wsparcie Ukrainy, pozostawił w pociągu w Polsce tajne mapy wojskowe – odnaleziono je dzień później. Miał także doznać wstrząśnienia mózgu w Kijowie po wypiciu dwóch butelek gruzińskiej czaczy i trzykrotnym upadu. Doszło do tego w 2024 r., kiedy pełnił funkcję dowódcy zespołu SAG-U.

Wojskowy tłumaczył, że otrzymał zgodę od dowódcy na wypicie większej niż przepisowe dwie porcje alkoholu ze względu na jego „kulturowe znaczenie” podczas uroczystych kolacji.

5. Jest już nowa „Polityka”

A w niej: SAFE po prezydenckim wecie – jak teraz będzie wyglądał polski program zbrojeniowy, zastanawia się Marek Świerczyński. Wojna w Iranie: jaki cel ma Trump, a jaki Netanjahu – sytuację relacjonuje Łukasz Wójcik. Kim jest Bartosz Lewandowski, naczelny prawnik prawicy – piszą Anna Dąbrowska i Klementyna Suchanow.

Czy możliwe jest dzieciństwo bez smartfona, o tym w tekście Joanny Podgórskiej i Anny Dobrowolskiej. Jak się wychodzi z uzależnienia od pornografii – opowiada na przykładzie własnych doświadczeń Dominik Mądrachowski w rozmowie z Juliuszem Ćwieluchem. A o tym, co się stanie z ukraińskimi żołnierzami po wojnie, pisze Paweł Reszka. To wszystko i jeszcze więcej w nowej „Polityce” – w druku i online.