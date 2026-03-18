Redakcja „Polityki”
Świat

Śmierć Laridżaniego, spory wokół TK, Nawrocki chce wyjść z ETS. 5 ważnych tematów na dziś

Ali Laridżani zginął w ataku Izraela. alilarijani_ir / Twitter
Śmierć Laridżaniego; spory wokół TK; Nawrocki chce wyjść z ETS; pijany generał USA; co nowego w „Polityce”.

1. Ali Laridżani zginął w ataku

Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziła śmierć swojego przewodniczącego Alego Laridżaniego, który wraz z synem zginął w ataku Izraela. Wcześniej informował o tym minister obrony Izraela. Laridżani był najwyższym rangą urzędnikiem po Alim Chameneim, który zginął w Iranie od rozpoczęcia wojny, odpowiadał m.in. za kształtowanie irańskiej polityki nuklearnej.

Władze Iranu zapowiedziały „zdecydowany” odwet i „pomszczenie męczenników” – dziś w nocy Teheran wystrzelił pocisk w pobliżu bazy Al Minhad w ZEA, ataki dronowe i rakietowe objęły także region Zatoki Perskiej.

Jak przypomina na swoim blogu Agnieszka Zagner, w zeszłym tygodniu Ali Laridżani napisał na platformie X pod adresem Trumpa: „Iran nie boi się waszych pustych gróźb. Nawet ci potężniejsi od ciebie nie zdołali zniszczyć Iranu. Uważaj, żebyś sam nie został wyeliminowany”.

2. Dalszy ciąg sporu wokół sędziów TK

Trybunał Konstytucyjny odroczył bezterminowo rozpatrywanie wniosku posłów PiS zmierzającego do unieważnienia zeszłotygodniowych wyborów sędziów do TK. Decyzję tę uzasadnił wystąpieniem do prezydenta o stanowisko w sprawie jednego z zaskarżonych przepisów, który – według wnioskodawców – oznacza, że prawo nakłada na prezydenta obowiązek przyjęcia ślubowania od sędziów.

Karol Nawrocki będzie miał czas do 17 kwietnia na ustosunkowanie się do tej sprawy. Jak komentuje Ewa Siedlecka, stanie przed wyborem: albo stwierdzić, że wniosek posłów PiS jest błędny, bo nie czuje się zobowiązany do odebrania przyrzeczenia, albo uznać, że ma obowiązek odebrania przyrzeczenia, co oznaczałoby, że obowiązku tego nie dopełnia.

„W sprawie wniosku PiS sędziowie Trybunału są w pułapce, bo uznając za niekonstytucyjne przepisy, na mocy których sami zostali wybrani, zakwestionowaliby własny wybór. To może tłumaczyć odwlekanie orzeczenia. Ale może być i tak, że są już zmęczeni misją usługową wobec PiS, a wpuszczenie do Trybunału nowych sędziów mogłoby ich od niej częściowo uwolnić” – pisze nasza autorka.

3. Nawrocki wezwał do wyjścia z systemu ETS

Przed szczytem Rady Europejskiej Karol Nawrocki publicznie wezwał premiera Donalda Tuska i rząd do „przyjęcia stanowiska, które w pełnym zakresie zabezpieczy Polaków przed dalszymi konsekwencjami polityki klimatycznej”. „Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem z punktu widzenia interesu gospodarczego i strategicznego Europy byłoby odejście od systemu EU ETS” – napisał prezydent.

Chodzi o system handlu emisjami CO2, który w swoich założeniach nakłada na krajowe rynki limity emisji, którymi państwa mogą handlować. System ma zachęcić do inwestycji w odnawialne i zeroemisyjne źródła energii.

Jak przypomina na Polityka.pl Michał Tomasik, sztandar sprzeciwu wobec systemu ETS niesie kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek, który mówi o „paskudztwie ETS”. Sam Tusk w odpowiedzi przypomniał Nawrockiemu słowa Mateusza Morawieckiego z 2023 r.: „Wyjście z ETS nie jest możliwe w prawie europejskim i proponują to ci, którzy nie mają wiedzy albo mają złą wolę w tej kwestii”.

4. Pijany generał USA zgubił w Polsce tajne mapy

Jak wykazało śledztwo inspektora generalnego Pentagonu, emerytowany dziś gen. Antonio Aguto, były dowódca jednostki odpowiedzialnej za wsparcie Ukrainy, pozostawił w pociągu w Polsce tajne mapy wojskowe – odnaleziono je dzień później. Miał także doznać wstrząśnienia mózgu w Kijowie po wypiciu dwóch butelek gruzińskiej czaczy i trzykrotnym upadu. Doszło do tego w 2024 r., kiedy pełnił funkcję dowódcy zespołu SAG-U.

Wojskowy tłumaczył, że otrzymał zgodę od dowódcy na wypicie większej niż przepisowe dwie porcje alkoholu ze względu na jego „kulturowe znaczenie” podczas uroczystych kolacji.

5. Jest już nowa „Polityka”

A w niej: SAFE po prezydenckim wecie – jak teraz będzie wyglądał polski program zbrojeniowy, zastanawia się Marek Świerczyński. Wojna w Iranie: jaki cel ma Trump, a jaki Netanjahu – sytuację relacjonuje Łukasz Wójcik. Kim jest Bartosz Lewandowski, naczelny prawnik prawicy – piszą Anna Dąbrowska i Klementyna Suchanow.

Czy możliwe jest dzieciństwo bez smartfona, o tym w tekście Joanny Podgórskiej i Anny Dobrowolskiej. Jak się wychodzi z uzależnienia od pornografii – opowiada na przykładzie własnych doświadczeń Dominik Mądrachowski w rozmowie z Juliuszem Ćwieluchem. A o tym, co się stanie z ukraińskimi żołnierzami po wojnie, pisze Paweł Reszka. To wszystko i jeszcze więcej w nowej „Polityce” – w druku i online.

Warte przeczytania

    Najczęściej czytane w sekcji Świat

  1. 1479. dzień wojny. Które państwa NATO Rosja zaatakuje jako pierwsze? To widać jak na dłoni

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  2. Płoną tankowce w cieśninie Ormuz. Mnożą się teorie, co dalej. A może w tym wszystkim chodzi o Chiny?

    Mateusz Mazzini

  3. Irańska pułapka. Trump musi zdobyć jakieś trofeum, ale trudno dopatrzyć się tu strategii

    Łukasz Wójcik

  4. W świecie logiki siły. Gdy Ameryka nam umyka, prawica chce rozluźnić związek z UE. Aleksander Smolar dla „Polityki”

    Jakub Halcewicz

  5. 1478. dzień wojny. Rosja legalizuje specjalne operacje wojskowe. Robi się naprawdę groźnie

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Czynsze grozy. Są takie bloki, które zamieniły się w miejsca walk. Podwyżki, straszenie sądem, finansowa panika

Wspólnoty mieszkaniowe zaczęły masowo powstawać w Polsce 30 lat temu. Były jak powiew wolności: małe środowiska rządzące się przejrzystymi, demokratycznymi zasadami. Dziś to tylko wspomnienie. Demokracja wynaturzona, zarząd jak dyktatura, kontroli państwa brak.

Marcin Kołodziejczyk
06.03.2026
null
Kraj

Wetomat Nawrockiego kontra bezpieczeństwo. Polska na zakręcie, to zachwieje naszą pozycją

Karol Nawrocki wymierzył cios w plany obronne Polski i całej Unii Europejskiej. To sygnał, jak widzi polskie bezpieczeństwo i programy zbrojeniowe – wbrew europejskim trendom i realiom. Ten sprzeciw może być groźny nie tylko dla Polski.

Marek Świerczyński, Polityka Insight
13.03.2026
null
Rynek

Koniec raju w Dubaju, koniec bajki. Wojna w Iranie uderzyła w światowy rynek paliw i turystykę

Na atak Izraela i USA Iran odpowiedział tak, by cały świat zabolało. Ostrzeliwując bliskowschodnich sąsiadów rakietami i dronami, sparaliżował dwa kluczowe przemysły – paliwowy i turystyczny. Firmy naftowe myślą teraz, czym zastąpić ropę i gaz z Zatoki Perskiej, a biura podróży – jak wywieźć turystów z Dubaju. No i co będzie z tegorocznymi wakacjami?

Adam Grzeszak
12.03.2026
null
Społeczeństwo

FAFO, czyli zimny chów. „Jak coś spieprzysz, to się przekonasz”. Tak w USA wychowują dzieci

Jak coś spieprzysz, to się przekonasz – to definicja FAFO, najmodniejszej dziś w USA „filozofii wychowania”, która dociera też do Polski. I udziela głupich odpowiedzi na mądre pytania.

Łukasz Wójcik
08.03.2026
null
Kraj

PiS i dwie Konfederacje. Co różni trzy polskie prawice, które już szykują się do władzy

Trzy prawice szykują się do władzy, a jedna z nich ma mieć niedługo kandydata na premiera. Czy PiS dogada się z Konfederacjami i co właściwie różni te wszystkie formacje?

Rafał Kalukin
07.03.2026
null
Społeczeństwo

Między dżumą a cholerą. Czy prace domowe wrócą do szkół? Na razie zastąpiły je kartkówki

Choć zakaz prac domowych miał ulżyć dzieciom w nauce, w rzeczywistości tylko zmienił charakter tych obciążeń. Dzieci pozornie mniej pracują w domu.

Dariusz Chętkowski
09.03.2026
null
Kraj

Nawrocka i Brzezińska-Hołownia, mundurowe emerytki przed 40. Jak to możliwe? Ten system to tabu

Pierwsza dama Marta Nawrocka i niedoszła pierwsza dama Urszula Brzezińska-Hołownia, obie przed czterdziestką, zostały mundurowymi emerytkami. Armia młodych pobierających do końca życia emerytury mundurowe rośnie szybciej niż tych, którzy mają nas bronić. Każdego roku państwo wydaje na nie ponad 30 mld zł. Ten system to tabu.

Joanna Solska
24.02.2026
null
Historia

Szalone lata 90. Za czym tak tęsknimy? Wywołujemy duchy epoki, ale demonów już nie

Końcówka ubiegłego wieku szybko doczekała się renesansu. Moda, popkultura czy przemysł próbują wykorzystać ten trend. Ale skąd w ogóle wziął się sentyment za tamtymi czasami? I za czym tak naprawdę tęsknimy?

Malwina Dziedzic, Aleksandra Żelazińska
01.03.2026
null
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
