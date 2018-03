Mariusz Janicki poleca nowy numer POLITYKI

Andrzej Duda, bez specjalnych fanfar, przekroczył niedawno półmetek swojej prezydenckiej kadencji. Jego wybór w 2015 roku był bez wątpienia największą sensacją w całej historii prezydenckich wyborów po 1989 roku. Mogło mu to dać energię do rzeczy wielkich, bo poparli go wyborcy o różnych poglądach, zdobył wiele sympatii, budził nieokreślone nadzieje. Mówiło się, że ma Duda szansę na przełamanie politycznych i historycznych podziałów w Polsce, że jego prezydentura może stać się przełomowa. Czy wykorzystał swoje szanse, czy spełnił oczekiwania Polaków, także tych, którzy nie głosowali na PiS, ale głosowali na niego? Na czym polega sposób, w jaki Duda sprawuje swój urząd, o co mu właściwie chodzi, co zrobi w drugiej połowie swojej kadencji? Zajęliśmy się tym tematem w najnowszej POLITYCE (Janicki i Władyka), pytając: utonie czy wypłynie?

Co ponadto w nowym numerze? Ewa Siedlecka bada, jak PiS rozlicza PRL, i zastanawia się, jak kiedyś będzie rozliczany PiS. Rafał Kalukin opisuje sylwetkę senatora Jana Żaryna, historyka i ideologa nowej władzy, guru w temacie żołnierzy wyklętych i powstawania Polski z kolan. Z przodu tygodnika znajdziecie Państwo także bardzo interesujący i kompetentny tekst Karola Jałochowskiego o zmarłym właśnie genialnym uczonym Stephenie Hawkingu.

Co jeszcze? Joanna Podgórska pisze o kłopotach z twórczością Henryka Sienkiewicza, którego książki triumfalnie powróciły do kanonu szkolnych lektur – czy to jest jeszcze autor na współczesne czasy? Edyta Gietka poszła śladem dzieci, które były podopiecznymi słynnej przed kilku laty siostry Bernadetty. Piotr Pytlakowski przypomina szczegóły związane z zabójstwem byłego premiera Piotra Jaroszewicza i jego żony, zastanawiając się, czy rzeczywiście ta sprawa zmierza do zakończenia. Jacek Wasilewski, socjolog i kulturoznawca, mówi w wywiadzie o tym, dlaczego filmy Patryka Vegi są takie popularne. A Paweł Walewski ostrzega, że udary mózgu przydarzają się coraz młodszym osobom, także trzydziestolatkom.

Na deser o tym, co wykończyło dinozaury, i o powracającej modzie na kaligrafię.

Polecam także pozostałe teksty i zachęcam do zakupu numeru POLITYKI z głośnym, antyrasistowskim filmem Raoula Pecka „Nie jestem twoim murzynem”.

Mariusz Janicki

