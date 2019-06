Co w nowym numerze „Polityki”

Jak teraz wygląda edukacyjny chaos, na ile szkoły średnie są przygotowane na setki tysięcy kandydatów, ile uczniowskich dramatów pojawi się w tych pechowych rocznikach?

Wakacje nie są dla wszystkich. Ponad 700 tys. absolwentów gimnazjów i podstawówek wraz z rodzicami (to w sumie pewnie ponad 2 mln osób) przeżywa niezwykle nerwowe chwile związane z rekrutacją do liceów i techników. To ten słynny podwójny rocznik, efekt tzw. reformy szkolnictwa autorstwa Anny Zalewskiej, wciąż świętującej zapewne sukces w wyborach do europarlamentu.

Te nerwy potrwają praktycznie przez cały lipiec i spory kawałek sierpnia, kiedy cały proces gorączkowego szukania szkół pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru, zakończy się często bez satysfakcji. Jak wygląda ten edukacyjny chaos, na ile szkoły średnie są przygotowane na te setki tysięcy kandydatów, ile uczniowskich dramatów pojawi się w tych pechowych rocznikach? W dodatku po nieudanym strajku nauczycieli wielu z nich odchodzi z zawodu, czego pełny efekt objawi się we wrześniu. O tym wszystkim w najnowszej „Polityce” pisze Joanna Cieśla. Zachęcam do przeczytania tego tekstu nie tylko bezpośrednio zainteresowanych rodziców, ale wszystkich tych, którzy chcą zrozumieć, co się stało w polskiej oświacie i jak to będzie wyglądać w niedalekiej przyszłości.