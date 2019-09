O czym piszemy w nowym numerze „Polityki”

Ile są warte partyjne programy wyborcze? To zależy, jak się je czyta. Szczegółowe obietnice i tak są ogłaszane na konwencjach i wyborczych spotkaniach, a w spisanych programach najciekawsze są wstępy, bo zawierają ideologię, polityczne cele, filozofię rządzenia. Prezenty oferowane wyborcom, mające sprawić, że kraj będzie płynął mlekiem i miodem, mają umożliwić zbudowanie państwa według marzeń partyjnych przywódców – a ich władza będzie niekwestionowana, niezakłócona i trwała. Programy głównych partii, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej obszernego programu PiS, przeczytał Rafał Kalukin i dzieli się powziętą wiedzą z czytelnikami w najnowszym wydaniu „Polityki”. Analizuje główne pomysły różnych partii, próbuje przeniknąć do prawdziwych intencji i zamiarów, ocenić wiarygodność tych planów. Zachęcam do skorzystania z tej „recenzji” naszego politycznego publicysty.

Ponadto w najnowszej „Polityce”: znany politolog prof. Jarosław Flis w rozmowie z Jackiem Żakowskim mówi o tym, jak rozumieć przedwyborcze sondaże, czy jest jeszcze możliwy przełom i dlaczego o wyniku wyborów zdecydują niezdecydowani.

Wojciech Szacki pisze o PSL, który w sojuszu z Pawłem Kukizem próbuje zaistnieć w miastach, skoro PiS wypycha tę partię ze wsi.

Frederic Martel, autor głośnej książki „Sodoma. Hipokryzja i władza w Watykanie”, w rozmowie z Adamem Szostkiewiczem mówi o wysokich hierarchach kościelnych, którzy głosząc oficjalnie moralny rygoryzm, sami dopuszczali się czynów nieobyczajnych lub przestępczych.