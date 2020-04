Szef PKW krytycznie o wyborach. Biuro Analiz Sejmowych też

Zdaniem szefa PKW Sylwestra Marciniaka zastrzeżeń wobec ustawy umożliwiającej głosowanie korespondencyjne jest tak wiele, że nie uda się przeprowadzić wolnych wyborów „w pełnym zakresie”. Biuro Analiz Sejmowych pisze o „rażącym naruszeniu prawa”

Biuro Analiz Sejmowych o „rażącym naruszeniu prawa”

Szef PKW: zastrzeżeń wobec ustawy tak wiele, że wybory nie będą wolne „w pełnym zakresie”

Donald Tusk apeluje o bojkot wyborów 10 maja



Apel episkopatu ws. wyborów



Ponad milion zakażonych koronawirusem w USA

Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na Osoby przebywające za granicą mogą się zgłaszać pod całodobowy numer NFZ: (+48) 22 125 66 00 Biuro Analiz Sejmowych: „rażące naruszenie prawa” Przed tygodniem Poczta Polska rozesłała do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast pismo, w którym zwróciła się o przekazanie do wtorku jej danych wyborców. Wielu samorządowców odmówiło wydania danych uważając, że poczta nie ma podstawy prawnej, by o to występować. Według ekspertyzy Biura Analiz Sejmowych, do której dotarła TVN 24, decyzja premiera o przekazaniu przez samorządy Poczcie Polskiej danych wyborców została wydana „z rażącym naruszeniem prawa”. Ekspertyza została sporządzona przez dr. hab. Michała Bernarczyka, konstytucjonalistę z Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie BAS. Autor odpowiada o dopuszczalność zastosowania art. 99 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 „w celu udostępnienia danych ze spisu wyborców”. Według tego artykułu operator pocztowy „po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej”. Zdaniem autora ekspertyzy żądanie poczty opiera się na decyzji premiera z 16 kwietnia 2020 r. „wydanej z rażącym naruszeniem prawa”. „Decyzja poleciła operatorowi wyznaczonemu realizację zadania, które w dniu jej wydania nie leżało w sferze zadań operatora publicznego” – pisze dr Bernarczyk. Zdaniem konstytucjonalisty „w obowiązującym porządku prawnym (według stanu na 25 kwietnia 2020 r.)” nie istnieje możliwość udostępnienia Poczcie Polskiej „danych ze spisu wyborców” na podstawie art. 99 tzw. ustawy antycovidowej, a „ewentualne udostępnienie danych osobowych wyborców rodziłoby potencjalne ryzyko karnoprawne dla personelu odpowiedzialnego za prowadzenie spisu wyborców”, a także „odpowiedzialność cywilną jednostek samorządu terytorialnego z tytułu bezprawnego udostępnienia danych osobowych”. Według autora ekspertyzy „aktualny kształt prawa wyborczego – pomijając fundamentalną skądinąd kwestię jego zgodności z art. 2 Konstytucji RP (obowiązek poszanowania tzw. ciszy ustawodawczej) – uniemożliwia przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych i gromadzenie danych z tym związanych”. Zapytany o tę ekspertyzę rzecznik rządu Piotr Müller najpierw stwierdził, że nie zna jej treści, a po przesłaniu jej przez dziennikarza stacji, przyznał, że opinia powstała „na zlecenie marszałek Kidawy-Błońskiej. BAS jest narzędziem. Każdy poseł, tym bardziej wicemarszałek ma możliwość zwrócenia się o opinię prawną” – odpowiedział rzecznik. Czytaj także: Kiedy robić wybory i jakie? Polacy mają jasne zdanie Zdecydowany głos szefa PKW ws. wyborów Szef PKW Sylwester Marciniak po posiedzeniu senackich komisji przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że zastrzeżeń wobec tej ustawy jest tak dużo, iż wolnych wyborów „w pełnym zakresie” nie uda się przeprowadzić. Zdaniem szefa PKW bez współdziałania administracji rządowej i samorządowej, a także komitetów wyborczych nie uda się uczciwie i sprawnie przeprowadzić tych wyborów. „Chcę jasnych zasad dla organów administracji wyborczej – mówił Marciniak – Wybory muszą być tak przeprowadzone, by nikt nie legitymizował tak wybranego kandydata lub kandydatki”. Jak mówił szef PKW Polacy powinni mieć wybór, czy chcą głosować korespondencyjnie czy osobiście w lokalu wyborczym, ale to wymagałoby „wielu przygotowań”.

Jerzy Baczyński: Iść albo nie iść Za druk kart wyborczych odpowiada szef MSWiA? Posłowie Koalicji Obywatelskiej ogłosili we wtorek w Sejmie, że spotkali się z przedstawicielami ministerstwa aktywów państwowych i ustalili, że nadzór nad drukiem kart wyborczych sprawuje nie szef resortu Jacek Sasin, ale minister spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. „Można powiedzieć, że wybory w Polsce współorganizują służby specjalne, można powiedzieć, że wybory odbywają się pod specjalną kuratelą wiceprzewodniczącego PiS, człowieka skazanego przez sąd i uniewinnionego przez prezydenta Dudę – mówił poseł Marcin Kierwiński (PO). Tusk wzywa do bojkotu i unika słowa „wybory” „Nie będę uczestniczył 10 maja w procedurze głosowania. Celowo unikam słowa »wybory«” – zapowiedział były premier i były szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk ogłosił we wtorek w zamieszczonym na Twitterze oświadczeniu wideo. Tusk tłumaczył, że Polacy nie powinni brać udziału w głosowaniu korespondencyjnym z powodów bezpieczeństwa, a on „nie chce przekonywać bliskich ani nikogo w Polsce do czegoś, co wydaje się być obciążone pewnym ryzykiem”. Zdaniem Tuska zaplanowane na 10 maja wybory nie będą ani wolne, ani uczciwe i nikt nie może zapewnić ich tajności.



„Jestem przekonany, że jeśli wszyscy uczciwi, przyzwoici Polacy powiedzą: »To nie są wybory, nie będziemy w tym uczestniczyć«, to będzie to jeden z powodów, dla których PiS w ostatniej chwili się wycofa” – mówił Tusk. Zdaniem byłego premiera możliwe jest, przy elementarnym porozumieniu, przeprowadzenie w dość szybkim terminie uczciwych wyborów, które będą przygotowane przez Państwową Komisję Wyborczą, a zalecenia wobec nich wydadzą lekarze i eksperci. Tusk przywoływał również słowa zmarłego przed pięcioma laty Władysława Bartoszewskiego o tym, że gdy nie wie się, jak się zachować, należy zachować się przyzwoicie. „Wydaje mi się, że to jest taki moment, byśmy nie tylko powtarzali takie wskazania, ale byśmy się wobec nich także na serio zastosowali. Jestem przekonany, że zwykła ludzka przyzwoitość nie pozwala uczestniczyć nam w tym procederze, przygotował nam minister Sasin i PiS na zlecenie Jarosława Kaczyńskiego. Byłoby to nieuczciwe wobec nas samych, wobec Polski i wobec tych, którzy tyle lat walczyli o uczciwe i wolne wybory” – stwierdził Tusk. „Jeśli będziemy tutaj razem, jeśli będziemy jednoznaczni, to jestem prawie pewien, że PiS ustąpi i wspólnie z innymi siłami politycznymi uzgodni taki plan, który będzie i bezpieczny, i jakoś elementarnie przyzwoity, i doprowadzi do tego, co nazwiemy uczciwymi wyborami” – mówił Tusk. Oświadczenie w sprawie „wyborów” 10 maja.https://t.co/Gd3N7Oizwo — Donald Tusk (@donaldtusk) April 28, 2020 Kidawa-Błońska nie weźmie udziału w wyborach 10 maja Kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska odnosząc się do apelu Donalda Tuska mówiła we wtorek w Sejmie, że jeśli nie da się przesunąć terminu zaplanowanych na 10 maja wyborów, to ona nie weźmie udziału w „usłudze pocztowej”, jak określiła przygotowywane przez rządzących głosowanie korespondencyjne. „To, co jest przygotowywane na maj, to wielki skandal i hańba, a także wielka odpowiedzialność ludzi, którzy prą do tych wyborów w tym terminie i w taki sposób” – mówiła Kidawa-Błońska. Kandydatka apelowała o przesunięcie wyborów na bezpieczny termin i przeprowadzenie ich w taki sposób, by spełniały wszystkie demokratyczne standardy. Kilka godzin później precyzowała, że „jest optymistką” i wierzy, że wyborów w tej formie i terminie nie będzie. Jednak, gdyby rządzącym udało się uchwalić ustawę o wyborach korespondencyjnych, wówczas przedstawi swój komunikat w tej sprawie.

Do apelu Donalda Tuska odniósł się również marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO), który poinformował, że w poniedziałek odbyły się konsultacje z tymi, którzy będą te wybory organizować, a dziś odbywa się posiedzenie komisji senackich: „Ze wszystkich wypowiedzi wynika, że jest w zasadzie oczywiste, iż 10 aja wybory nie mogą się odbyć. Zatem to, że premier Donald Tusk ogłosił, że nie weźmie udziału w wyborach 10 maja, zupełnie mnie nie dziwi. Ja 10 maja też nie wezmę udziału” – powiedział marszałek Grodzki. Inny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia odpowiadając na oświadczenie Tuska stwierdził, że „z daleka widzi nieostro, stosuje narzędzia ze świata, którego już nie ma”. Zdaniem kandydata na prezydenta Tusk „zakłada słuchaczom etycznego nelsona, gdy nazywa udział w wyborach w maju czymś nieprzyzwoitym”. „Jeśli staje się do nierównej walki, by uratować z rąk ustrojowych bandytów coś, co się bardzo kocha, Polskę, to inaczej definiujemy przyzwoitość” – napisał na Twitterze. Zdaniem kandydata Lewicy Roberta Biedronia to nie jest moment, żeby wywieszać białą flagę. „Kaczyński po to wysłał swojego wysłannika Gowina, żeby mącił wodę, żeby mu było łatwiej łowić. Teraz czeka na demobilizację. Nie należy mu tego ułatwiać”. Jak mówił w TVN24, wysłał „do Rady Europy i OBWE listy z prośbą o monitorowanie wyborów w Polsce, wiele bowiem wskazuje na to, że będą nieprawidłowości. Ale to nie oznacza, że nie należy w tych wyborach uczestniczyć” – mówił Biedroń. Czytaj także: Prof. Radosław Markowski o wyborach w pocztowych sklepikach Kolejna nowelizacja tarczy antykryzysowej Rząd w trybie obiegowym przyjął nowy pakiet tzw. tarczy antykryzysowej. W kolejnej nowelizacji ustawy, która została przesłana do Sejmu zapisano m.in. • zwiększenie ochrony osób zawierających umowy pożyczkowe i kredytowe

• zwiększenie wsparcia dla osób korzystających z funduszu alimentacyjnego

• wsparcie dla firm transportowych, zwłaszcza odpowiadających za kolejowy transport pasażerski

• uproszczenie regulacji administracyjnych

• czasowe wydłużanie obowiązywania koncesji, pozwoleń i uprawnień, by nie naruszać łańcuchów dostaw i ciągłości gospodarczej

• rozszerzenie zwolnień z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Ze zwolnienia mają móc skorzystać osoby same opłacające składki, w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł

dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu kwotą w wysokości do 900 mln zł ze środków Funduszu Reprywatyzacyjnego

• wydłużenie terminów obowiązujących przedsiębiorców z tytułu sprawozdań



Pierwsze czytanie projektu zaplanowano na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu. Data i zakres kolejnego etapu luzowania restrykcji w środę Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że obecnie ustalane są ostatnie szczegóły dotyczące zasad sanitarnych związanych ze znoszeniem restrykcji w drugim etapie, a w środę premier Mateusz Morawiecki przedstawi datę oraz zakres kolejnego etapu luzowania obostrzeń. Pierwszy etap znoszenia obostrzeń został wdrożony 20 kwietnia. Umożliwiono przemieszczanie się w celach rekreacyjnych, pozwolono wchodzić do lasów i parków oraz zwiększono dopuszczalną liczbę klientów w sklepach i kościołach. Drugi etap zakłada otwarcie z pewnymi ograniczeniami hoteli i miejsc noclegowych, sklepów budowlanych w weekendy oraz niektórych instytucji kultury jak muzea, biblioteki i galerie sztuki. W trzecim etapie przewidziano otwieranie części zakładów gastronomicznych, zakładów fryzjerskich, salonów kosmetycznych oraz sklepów w galeriach handlowych, organizację wydarzeń sportowych do 50 osób (w otwartej przestrzeni bez udziału publiczności), a także organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz w klasach 1-3 w szkołach podstawowych. W czwartym etapie mają być otwarte salony masażu, solaria, siłownie i kluby fitness, kina, teatry (w nowych zasadach sanitarnych). Nowe dane ministerstwa zdrowia We wtorek ministerstwo zdrowia poinformowało łącznie o 316 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz o śmierci 34 osób: najstarsza to 98-letnia kobieta ze Starachowic, najmłodsza to 42-letnia kobieta z Raciborza. Większość osób miała choroby współistniejące. Oznacza to, że do tej pory w Polsce potwierdzono 12 218 zakażeń, zmarło 596 osób. Obecnie w szpitalach z powodu zakażenia koronawirusem przebywają 2934 osoby, 82 643 poddane są kwarantannie, a 18 394 nadzorem epidemiologicznym. Do tej pory wyzdrowiało 2655 osób. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 12,8 tys. testów. Do tej pory w Polsce przebadano ponad 310 tys. próbek (przebadano 281 787 osób). Resort poinformował, że „w związku z wieloma sugestiami” od dziś będzie w komunikacie podawać zarówno liczbę przebadanych próbek, jak i przebadanych osób.