Jacinda Ardern pokazuje światu, czym jest prawdziwe przywództwo

W ostatnim czasie premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern została poddana wielkiej próbie. Zamach terrorystyczny, w którym 28-letni Australijczyk zamordował w dwóch meczetach w Christchurch w sumie 50 osób, a kolejnych 50 zranił, jest jednym z najkrwawszych w historii kraju, uchodzącym do tej pory za wyjątkowo bezpieczny.

Jacinda Ardern w obliczu kryzysu: ze współczuciem, ale i stanowczo

„Nową Zelandię ludzie wybierają dlatego, że jest bezpieczna, nie ma tu miejsca na nienawiść i rasizm. Reprezentujemy różnorodność, życzliwość, współczucie i oferujemy dom tym, którzy podzielają nasze wartości” – mówiła Jacinda Ardern. Dodając, że to nie jest kraj dla tych, którzy krzywdzą innych. Zapewniła też, że nigdy nie wypowie nazwiska terrorysty, bo chciał zyskać rozgłos, a ona się do tego nie przysłuży.

Premier zareagowała ze współczuciem, ale i stanowczością. Komunikowała się bardzo szybko, przekazując obywatelom tyle informacji, ile mogła. Pokazała, jak mówić, werbalizować szok i smutek. Nie dzieliła Nowozelandczyków na tubylców i przyjezdnych, nie mówiła o zamordowanych muzułmanach jako o odrębnej grupie społecznej. „To my” – powiedziała o zmarłych i rannych.

Roztoczyła też wizje lepszego świata – w kontrze do tego, co pokazał zabójca, który nie akceptuje go takim, jaki jest. Od pierwszych godzin po zamachu zwracały uwagę jej determinacja i spokój, ale też niezwykły poziom empatii i szacunku w kontakcie z bliskimi ofiar. Na spotkaniach z pogrążonymi w żałobie muzułmańskimi rodzinami miała na sobie czarny hidżab. Była smutna i autentyczna, a zarazem bardzo twarda.

Nowa Zelandia przed zmianami przepisów w dostępie do broni

Wkrótce po zamachu Ardern obiecała zaostrzyć przepisy związane z dostępem do broni. W Nowej Zelandii są one bardzo nieprecyzyjne. Ktoś, kto dostaje licencję na broń, może kupić większość jej rodzajów bez rejestracji. Policja nie wie dokładnie, ile sztuk broni jest w obiegu i kto je posiada. Ardern chciałaby wprowadzić zakaz sprzedaży wszystkich rodzajów karabinów półautomatycznych i szturmowych. I głośno o tym mówi, mimo że w mającej silne tradycje łowieckie Nowej Zelandii, już trzy razy (w 2005, 2012 i 2017 r.) próbowano zaostrzyć przepisy.

Ardern powtarza, że nie ma zgody na swobodny dostęp do broni. Apeluje też o kampanię przeciw prawicowej ideologii rasistowskiej. Odrzuca stwierdzenia, że to otwartość na imigrację i różnorodność napędza postawy rasistowskie. Jest zdeterminowana i walczy o jedność. Domaga się też podjęcia kroków prawnych przeciw mediom społecznościowym, które dopuściły, aby zabójca z Christchurch przez kilkanaście minut transmitował swój zamach na Facebooku, a kopie tego nagrania pojawiły się potem m.in. na Twitterze i YouTube.

Szczera i spontaniczna Jacinda Ardern

Władzę w Nowej Zelandii Ardern objęła we wrześniu 2017 r. Miała zaledwie 37 lat. Jest 40. premierem kraju, trzecią kobietą na tym stanowisku i najmłodszą osobą sprawującą urząd od 1856 r. Od razu znalazła się więc na świeczniku. Szczera, spontaniczna, z wielkim uśmiechem. Przewróciła końcówkę kampanii do góry nogami i niespodziewanie zapewniła zwycięstwo Partii Pracy. W dodatku trzy miesiące potem oświadczyła, że spodziewa się dziecka – jako pierwsza w historii urzędująca głowa państwa wzięła urlop macierzyński. Po sześciu tygodniach wróciła do pracy i stara się być w pełni dyspozycyjna.