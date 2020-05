Zamieszanie z wyborami. PiS rozważał termin 23 maja

W sobotę w siedzibie PiS odbyła się narada polityków. W grę wchodzić miała opcja przeprowadzenia wyborów 23 maja, wbrew wcześniejszemu porozumieniu Jarosława Kaczyńskiego z Jarosławem Gowinem oraz wcześniejsze wybory parlamentarne. Najprawdopodobniej kryzys został zażegnany.

Potwierdzone zakażenia, wyzdrowienia i zgony Stan na: Czerwone słupki - potwierdzone nowe przypadki koronawirusa dziennie

Zielone słupki - liczba wyzdrowień w kolejnych dniach

Szare słupki - liczba zgonów w kolejnych dniach



Linia ciągła - "aktywne przypadki": skumulowana liczba zakażonych osób, pomniejszona o liczbę wyzdrowień i zgonów



Źródło: Ministerstwo Zdrowia Graf interaktywny - Koronawirus liczba zakażeń/wyzdrowien/chorych

Liczba potwierdzonych zakażeń w Polsce: 15 651 (w tym 785 zgonów)

Liczba potwierdzonych zakażeń na świecie: ponad 3,9 mln (ponad 270 tys. zgonów)

Pamiętaj! Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na całodobową infolinię NFZ: 800 190 590

Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na Osoby przebywające za granicą mogą się zgłaszać pod całodobowy numer NFZ: (+48) 22 125 66 00 Zamieszanie z terminem wyborów. Narada w siedzibie PiS Polityczne emocje zaczęły narastać po południu w sobotę, gdy na Nowogrodzką zaczęli zjeżdżać najważniejsi politycy obozu rządzącego. Wszystko wskazywało na to, że PiS forsuje termin 23 maja, w którym miałyby odbyć się wybory prezydenckich, co mogłoby oznaczać rozpad koalicji z Porozumieniem Jarosława Gowina, bo ten w środę dogadał się z Jarosławem Kaczyńskim, że wyborów w maju jednak nie będzie. Na godz. 20:00 zapowiadano orędzie telewizyjne marszałkini Sejmu Elżbieta Witek, w którym miała ogłosić nowy termin wyborów prezydenckich, ale do niego nie doszło. Wieczorem „Wyborcza” poinformowała, że dowiedziała się, iż wyborów 23 maja jednak nie będzie. „Ostatecznie na takie rozwiązanie nie zdecydował się Jarosław Kaczyński, który w środę zawarł pakt z Jarosławem Gowinem o przeniesieniu głosowania na lipiec lub sierpień” – czytamy w serwisie. Przed godz. 19 siedzibę PiS zaczęli opuszczać politycy biorący udział w naradzie komitetu politycznego, które rozpoczęło się przed godz. 16. Jako ostatni z Nowogrodzkiej odjechali prezes Porozumienia Jarosław Gowin oraz wicepremier Jadwiga Emilewicz. Wcześniej media podchwyciły tweet sędzi Trybunału Konstytucyjnego Krystyny Pawłowicz. „Czekajcie przy tv do wieczora, jest przesilenie polityczne i rządowe. Wybory najprawdopodobniej 23 maja... Rząd chyba mniejszościowy... Módlcie się za Polskę” – napisała Pawłowicz. Była posłanka PiS uważana jest za dobrze poinformowaną o tym, co dzieje się w obozie rządzącym.

W spotkaniu przy Nowogrodzkiej udział wzięli m.in. prezes Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, lider Porozumienia Jarosław Gowin, marszałkini Sejmu Elżbieta Witek, wicepremier Jadwiga Emilewicz, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz szef MON Mariusz Błaszczak. Dziennikarz Łukasz A. Jankowski poinformował na Twitterze, że do dymisji podał się premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Jadwiga Emilewicz, ale nie zostały one przyjęte. No,to trzymajcie się teraz....I módlcie się za Polskę... — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) May 9, 2020 Włączcie telewizory i czekajcie ...

Zdaniem dziennikarzy DGP PiS, po wypowiedzi prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej Joanny Lemańskiej dotyczącej ewentualnego orzeczenia SN w sprawie wyborów, ma poważne obawy, że Sąd Najwyższy nie tyle nie unieważni niedzielnych wyborów prezydenckich, ile po prostu nie zajmie żadnego stanowiska w sprawie. „Z pewnym zdziwieniem przyjęłam czynione apriorycznie założenie co do przyszłego orzeczenia Sądu Najwyższego odnośnie ważności wyborów – mówiła na antenie TVN24 sędzia Lemańska. – Tylko od składu orzekającego zależy, jaka będzie treść podjętego orzeczenia. Wszelkie spekulacje, które pojawiają się w mediach w tym zakresie, traktuję jako element dyskursu publicznego bez żadnego wpływu na orzeczenia, które zapadają w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych”. Natomiast na orzeczeniu SN o nieważności wyborów 10 maja opiera się pomysł rozpisania nowych wyborów przez marszałkinię Sejmu Elżbietę Witek. Zdaniem DGP rozważaną aktualnie alternatywą ma być skorzystanie przez Witek z przepisu z ustawy korespondencyjnej i zarządzenie innego terminu wyborów 23 maja.



Z informacji DGP wynika, że próby forsowania przez PiS terminu majowego wywołały głębokie napięcie w koalicji rządzącej, zwłaszcza z politykami Porozumienia, bo to oni sprzeciwiali się wyborom w maju. Adam Szostkiewicz: Postdemokracja, czyli wszystko OK, bo przecież nie wsadzają do więzienia SN próbuje wybrać pięciu kandydatów na prezesa W sobotę sędziowie Sądu Najwyższego wznowili przerwane w piątek obrady, które mają doprowadzić do wyboru pięciu kandydatów na nowego pierwszego prezesa. Po siedmiu godzinach obrad ogłoszono przerwę do wtorku do godz. 10.00. W piątek sędziom w ciągu ponad ośmiogodzinnych obrad nie udało się wybrać członków komisji, która ma policzyć głosy. W zgromadzeniu uczestniczy 97 sędziów, w tym 55 tzw. starych i 42 „nowych”, powołanych na wniosek upolitycznionej KRS.

W sobotę sędziowie po raz kolejny próbowali wybrać członków komisji skrutacyjnej. „Starzy sędziowie” obawiają się, że Kolegium SN mogłoby podjąć w tym czasie prace nad zmianą ustawy o SN, a Kamil Zaradkiewicz, p.o. pierwszego prezesa SN, miałby wystąpić do prezydenta o zmianę regulaminu w zakresie zmiany wyboru prezesa. W sobotę do sal, w których toczyły się obrady, wpuszczono kamery telewizyjne. Spośród pięciu wskazanych przez SN kandydatów prezydent Andrzej Duda wybierze pierwszego prezesa na sześcioletnią kadencję. Wskazując Kamila Zaradkiewicza jako „p.o. prezesa”, powierzył mu tym samym przeprowadzenie głosowania w sprawie kandydatów. Zaradkiewicz został powołany do SN na wniosek tzw. neo-KRS. Istnieją obawy – podnoszone przez środowiska prawnicze – że również wśród wskazanych pięciu kandydatów znajdą się osoby powołane przez tę KRS. W piątek Zaradkiewicz nie dopuścił do głosowania wniosków zgłoszonych zgodnie z prawem przez „starych” sędziów, m.in. o umożliwienie mediom obserwowania obrad z innej sali czy zbadanie, czy sędziowie Izby Dyscyplinarnej mogą głosować (TSUE zamroził działalność tej izby, również SN orzekł, że izba ta nie jest sądem). Do komisji skrutacyjnej „nowi” sędziowie proponowali kandydatury sędziów powołanych przez neo-KRS, co blokowali „starzy” sędziowie. O chaos w prowadzeniu obrad sędziowie oskarżyli Zaradkiewicza. Pierwszy Prezes SN stoi na czele sądu, który stwierdza ważność wyborów w Polsce, sprawuje nadzór nad orzecznictwem, a także przewodniczy Trybunałowi Stanu – wszystko to dla obozu rządzącego ma kluczowe znaczenie i przejęcie kontroli nad tymi instytucjami jest dla niego niezwykle istotne. Także prezydent Duda może mieć własny interes w wyborze prezesa, gdyż TS może w przyszłości zająć się naruszeniami konstytucji przez prezydenta. Czytaj także: Komisarz Zaradkiewicz. PiS triumfuje w wojnie o Sąd Najwyższy Sasin wydaje rozporządzenie ws. spisu wyborców W sobotę w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra aktywów państwowych ws. przekazania spisu wyborców gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz Poczcie Polskiej w związku z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich. Zgodnie z rozporządzeniem wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje spis wyborców przewodniczącemu gminnej obwodowej komisji wyborczej. Ponadto wspomniani włodarze mają przekazać spis wyborców wyznaczonemu operatorowi (Poczcie Polskiej).



Wcześniej władze wielu samorządów odmawiały przekazania spisów wyborców Poczcie Polskiej, powołując się na brak podstawy prawnej, gdyż w tym czasie nie było jeszcze uchwalonej ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Rząd ogłasza stanowisko ws. wyborów W piątek wieczorem w Monitorze Polskim opublikowano Stanowisko Rady Ministrów ws. możliwości przeprowadzenia wyborów prezydenckich. „Rada Ministrów, biorąc pod uwagę ogłoszenie i obowiązywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2, jak również fakt uchwalenia zmian prawnych umożliwiających przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sposób uwzględniający powyższy stan epidemii, stwierdza, że w zakresie zadań i kompetencji posiadanych przez administrację rządową nie jest możliwe przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w terminie wyznaczonym przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, tj. w dniu 10 maja 2020 r., zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla tych wyborów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w ustawach” – napisano w oświadczeniu.

Jak stwierdzono, „podjęto wszystkie możliwe działania zmierzające do przeprowadzenia głosowania”: wydrukowanie kart do głosowania, instrukcji głosowania korespondencyjnego oraz oświadczeń o osobistym i tajnym oddaniu głosu, polecenie Poczcie Polskiej realizację czynności do przygotowania i przeprowadzenia wyborów. Według Rady Ministrów wydrukowane pakiety wyborcze „powinny zostać wykorzystane” w wyborach prezydenckich, które zostaną przeprowadzone zgodnie z uchwalonymi zmianami prawnymi. Zdaniem ekspertów jednak nie będzie możliwe ponowne użycie kart z uwagi na inny wzór i pieczęć używane przez PKW, mogą też zmienić się nazwiska kandydatów, którzy zdecydują się na udział w wyborach. Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, skomentował w „Gazecie Wyborczej”, że stanowisko rządu „to dokument bez precedensu”, gdyż – jak przypomniał – „Monitor” służy publikacji aktów normatywnych. „Ale dziś mamy takie czasy, że władza myśli, że jej komunikaty są źródłem prawa. Oczywiście nie są”. Jak pisze „Wyborcza”, zdaniem Stępnia sam komunikat to tłumaczenie, dlaczego zostały wydrukowane karty do głosowania i usprawiedliwienie, że pieniądze z budżetu nie zostały wyrzucone w błoto. Kiedy projekt nowelizacji ustawy o wyborach korespondencyjnych? Wicepremier Jadwiga Emilewicz poinformowała w RMF FM, że w sobotę lub niedzielę zakończą się prace nad projektem nowelizacji ustawy dotyczącej głosowania korespondencyjnego, a w przyszłym tygodniu zostanie on skierowany do Sejmu. W zespole, który pracuje nad projektem, oprócz Emilewicz jest też szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber, wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, posłowie, konstytucjonaliści oraz eksperci z zewnątrz. Jak mówiła Emilewicz, wszyscy mają wspólny cel, by „te wybory mogły odbyć się jak najszybciej, gwarantując udział PKW w całym procesie wyborczym”. Wicepremier stwierdziła, że zespołowi przyświeca „jasny kierunek”. „Usuwamy luki prawne w ustawie podpisanej wczoraj przez prezydenta” – dodała. Jak wyjaśniła, chodzi m.in. o liczenie głosów w dużych miastach. PKW ma być podmiotem, który będzie prowadził wybory. Zaplanowane na 10 maja wybory się nie odbędą, co uzgodnił w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński z szefem Porozumienia Jarosławem Gowinem. W czwartek PKW poinformowała, że w związku z tym, że odebrano jej możliwość przeprowadzenia wyborów, nie mogą się one odbyć w zaplanowanym terminie, lokale wyborcze pozostaną zamknięte, nie będzie obowiązywać cisza wyborcza. Czytaj także: Frapujący zbieg okoliczności. Wybory w szczycie pandemii? Ogniska koronawirusa w kopalniach Minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas konferencji prasowej odniósł się w sobotę do sytuacji na Śląsku, gdzie w kilku tamtejszych kopalniach pojawiły się ogniska nowych zakażeń. Od czwartku górnicy w kopalniach, gdzie jest najwięcej przypadków, są badani przesiewowo na obecność koronawirusa. Do wykonywania tych testów uruchomiono siedem mobilnych punktów pobrań, gdzie w ostatnich dwóch dniach pobrano tysiąc wymazów, w sobotę ma ich być 3,5 tys., a w niedzielę 5 tys. „Mając świadomość tego, że Śląsk jest gęsto zaludnionym terenem, gdzie jest zlokalizowanych bardzo dużo zakładów pracy, chcemy tę akcję ciągnąć do momentu, dopóki nie będzie opanowana całkowicie sytuacja w tych ogniskach” – mówił Szumowski. Minister poinformował, że poprosił o wzmocnienie kontroli sanitarnej na Śląsku, zaapelował też do górników i ich rodzin, by w najbliższych dniach pozostali w domach. W ostatnim czasie w kopalniach znacznie zmniejszono obsadę, by zredukować ryzyko roznoszenia się SARS-CoV-2. Do tej pory w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej oficjalnie potwierdzono 432 przypadki zakażenia koronawirusem, a kwarantanną objęto prawie 1,6 tys. osób. Czytaj także: Eksplozja wirusa w śląskich kopalniach Adam Bodnar: Mamy w Polsce demokrację hybrydową W wywiadzie dla sobotniego wydania „Gazety Wyborczej” rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar określił obecną sytuację w Polsce jako „demokrację hybrydową”: „Z rosnącym naciskiem na słowo »hybryda«. Wprowadzane są np. coraz to nowe mechanizmy ograniczające niezależność sądownictwa, ale piłka ciągle jest w grze” – mówił. RPO stwierdził również, że po raz pierwszy od 1989 r. wybory nie odbędą się w konstytucyjnym terminie. „Co więcej, ten kryzys może potrwać, bo nie widać zbyt wielu szans na porozumienie się w tej sprawie wszystkich sił politycznych. To była duża wartość, ważny znak firmowy demokratycznego państwa, trudno go będzie odbudować, ale musimy wszyscy, z jeszcze większą intensywnością, podejmować ten trud”.