Jak bezpiecznie wypoczywać? Do Czech już bez ograniczeń

Od poniedziałku Czesi w pełni otwierają granice, także dla podróżnych ze Śląska. Minionej doby strażacy interweniowali prawie 2 tys. razy. W sobotę ostrzeżenia przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi dla połowy kraju. Cztery zasady bezpiecznego wypoczynku.







Liczba potwierdzonych zakażeń w Polsce: 33 714 (w tym 1435 zgonów)

Liczba potwierdzonych zakażeń na świecie: ponad 9,8 mln (ponad 494 tys. zgonów)

Trwa szacowanie szkód po piątkowych nawałnicach, ostrzeżenia przed kolejnymi

Czesi znoszą ograniczenia na swoich granicach

Jak bezpiecznie wypoczywać? Cztery zasady

Świat przeznaczy kolejne 6 mld dol. na walkę z pandemią

Trwa cisza wyborcza przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi

319 nowych zakażonych, sześć osób zmarło

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 319 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (81), łódzkiego (49), wielkopolskiego (48), mazowieckiego (41), opolskiego (21), podkarpackiego (18), świętokrzyskiego (24), lubelskiego (dziesięć), małopolskiego (dziesięć), podlaskiego (dziewięć), dolnośląskiego (sześć), kujawsko-pomorskiego (pięć), lubuskiego (dwa) i zachodniopomorskiego (jeden). Resort przekazał także informację o śmierci kolejnych sześciu osób, z których większość miała choroby współistniejące.

Łącznie w Polsce odnotowano dotąd 33 714 przypadków SARS-CoV-2 i 1435 zgonów z powodu Covid-19.

Do Czech ze Śląska bez kwarantanny

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w sobotę wieczorem, że od poniedziałku granica polsko-czeska będzie w pełni otwarta.

W związku z lepszą sytuacją na Śląsku granica polsko-czeska od poniedziałku będzie już w pełni otwarta bez dotychczasowych warunków. Premier Czech @AndrejBabis przed chwilą przekazał taką informację premierowi @MorawieckiM. — Piotr Müller - rzecznik rządu (@PiotrMuller) June 27, 2020

Minister Łukasz Szumowski poinformował swojego czeskiego odpowiednika o zamknięciu ognisk koronawirusa na Śląsku i zapewnił, że sytuacja w regionie jest bezpieczna. Czeski minister zdrowia Adam Vojtech poinformował na Twitterze, że sytuacja epidemiologiczna w województwie śląskim się poprawia, dlatego też w przyszłym tygodniu planowane jest złagodzenie restrykcji na granicach. Przy wjeździe z tego obszaru nie będą już wymagane ujemne testy na obecność koronawirusa ani 14-dniowa kwarantanna.

W połowie czerwca Czesi przywrócili normalny ruch na granicach i znieśli kontrole graniczne na wewnętrznych granicach strefy Schengen, jednak kilka dni wcześniej czeskie ministerstwo zdrowia uznało woj. śląskie za obszar o wysokim zagrożeniu epidemicznym i nie zniosło ograniczeń dla podróżujących z tego regionu, utrzymując konieczność posiadania negatywnych testów na koronawirusa.

Tymczasem w Czechach w ciągu ostatniej doby odnotowano najwyższy od ponad dwóch miesięcy wzrost zakażeń koronawirusem – w sobotę poinformowano o 168 nowych zakażeniach oraz czterech zgonach wywołanych Covid-19. Wzrost liczby infekcji ma związek z większą liczbą testów w miejscowościach, gdzie wykryto nowe ogniska epidemii – w tym w jednej z kopalń i w fabryce produkującej części samochodowe.

Do tej pory w Czechach poinformowano o ponad 11 tys. nowych zakażeń, zmarło 349 osób.

Ponad 6 mld euro na walkę z pandemią

Świat robi zrzutkę na walkę z pandemią Covid-19 oraz wsparcie najuboższych. W sobotę podczas transmitowanej przez telewizje na świecie konferencji zorganizowanej przez Komisję Europejską oraz organizację Global Citizen 40 państw świata oraz KE zdecydowały, że przeznaczą 6,15 mld euro na ten cel. W ramach koncertu towarzyszącego konferencji wystąpiły takie gwiazdy jak Miley Cyrus, Justin Bieber, Shakira, Chloe X Halle, Usher i wiele innych.

Największą sumę, bo 4,9 mld euro (5,5 mld dol.) zadeklarowała Komisja Europejska wraz z Europejskim Bankiem Rozwoju, USA chcą przeznaczyć 545 mln dol., Niemcy 383 mln euro, Kanada 300 mln dol. kanadyjskich (219 mln dol.), Katar 10 mln dol.

Pieniądze zostaną przeznaczone na sfinansowanie testów, leków oraz szczepionek, będą też wsparciem dla najbiedniejszych regionów. Szefowa KE Ursula von der Leyen podkreślała, że najistotniejszą sprawą jest powszechny dostęp do szczepionki, nie tylko dla krajów najbogatszych, ale również dla średnio bogatych i najbiedniejszych. – To jest test na solidarność – podkreśliła von der Leyen. Wtórował jej premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, który uważa, że gdy szczepionka zostanie wynaleziona, światowi przywódcy będą mieli moralny obowiązek, by zapewnić jej pełny dostęp dla wszystkich. Podobnie uważają przywódcy Francji i Włoch.

Onet: Nawet 1,6 mln Polaków zakażonych koronawirusem

Jak pisze Onet, na konferencji prasowej minister Łukasz Szumowski powiedział, że nawet 1,5 proc. Polaków miała kontakt z wirusem, co oznacza, że to wielokrotnie więcej, niż wynika z oficjalnych statystyk zachorowań. W korespondencji z portalem resort zdrowia informuje, że liczba zakażonych może być jeszcze wyższa niż podał minister.

Resort zdrowia szacuje, że odsetek nierozpoznanych przypadków w Polsce waha się pomiędzy 92 proc. a 98 proc., co oznacza, że oficjalna liczba 32,8 tys. zakażonych to zaledwie od 2 proc. do 8 proc. faktycznej liczby Polaków, którzy chorują lub już przechorowali koronawirusa. Jeżeli przyjąć, że nierozpoznanych jest 98 proc. zakażeń, to ich faktyczna liczba wynosi 1,6 mln – pisze Onet.

Bezpieczne wakacje? Trzeba pamiętać o czterech zasadach

Ze względu na pandemię Covid-19 tegoroczne wakacje będą inne niż zwykle. Zarówno w Polsce, jak i na całym świecie wprowadzono specjalny reżim sanitarny. Nowe zasady obowiązują także w podróży. Dr Paweł Grzesiowski, immunolog i ekspert ds. zakażeń, mówił w sobotę na antenie TVN24, że podczas letniego wypoczynku warto przestrzegać kilku zasad. – Nie chodzi o to, żebyśmy zepsuli sobie wakacje, myśląc cały czas o zagrożeniach, ale proponuję, żebyśmy sobie wpisali gdzieś do kalendarzy cztery podstawowe zasady i ich przestrzegali. Wtedy wakacje będą i przyjemne i bezpieczne – mówił.

Wśród czterech wymienionych przez dr Grzesiowskiego zasad jest: zachowanie bezpiecznej odległości, częste mycie rąk oraz unikanie bliskich kontaktów z osobami nieznanymi, z osobami, których stan odporności, stan choroby jest nieznany. Dodatkowo, jeśli takie kontakty będą, bo to jest nieuniknione, należy chodzić w maskach. Dr Grzesiowski nie zachęca do noszenia maski w lasach, na łące czy na plaży, ale na przykład w poczekalni w przychodni lekarskiej w kurorcie już tak. Ekspert podkreślił, że na słońcu i wietrze wirus nas nie zaatakuje (chyba że ktoś będzie siedział nam na kolanach i kaszlał).

Dr Grzesiowski przypomniał, że koronawirus jest najbardziej niebezpieczny przede wszystkim dla osób po 60. roku życia, dlatego właśnie je trzeba chronić w sposób szczególny, np. wyręczając w zakupach.

Czytaj także: Kolonie w cieniu koronawirusa? MEN improwizuje

Kolejne ostrzeżenia przed burzami, najgorzej na Podkarpaciu

W sobotę wieczorem IMGW wydał kolejny komunikat ws. gwałtownej pogody w Polsce. Według Instytutu w czterech województwach na wschodzie kraju mogą występować burze z gradem i porywistym wiatrem: w warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Pierwszy, najniższy stopień alertu dotyczy województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, drugi Lubelszczyzny oraz północnej części Podkarpacia. Na większości woj. podkarpackiego obowiązuje jednak trzeci, najwyższy stopień zagrożenia. Na tym terenie możliwe są burze z opadami deszczu od 60 do 80 mm, lokalnie do 100 mm oraz wiatr w porywach do 90 km/h. Miejscami może spaść grad.



Na Podkarpaciu, gdzie w ciągu ostatniej doby doszło do nawałnic i powodzi, nadal możliwe są nagłe wezbrania rzek i potoków. Tylko w sobotę w tym regionie strażacy interweniowali prawie 700 razy.

