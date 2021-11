Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

W najnowszej „Polityce” pytamy, dlaczego rząd nie wprowadza rygorów i obostrzeń wobec osób z własnej woli niezaszczepionych na koronawirusa – zwłaszcza w obliczu czwartej fali pandemii.

Wiele europejskich krajów wprowadza takie regulacje i – jak pokazuje praktyka – przyczyniają się one do zwiększonej liczby szczepień. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to zapewne chodzi o politykę: rząd PiS obawia się niezadowolenia swojego elektoratu, bo to wśród wyborców partii rządzącej jest wyraźna nadreprezentacja szczepionkowych sceptyków. A to w ogromnej większości niezaszczepieni trafiają teraz do szpitali, często w ciężkim stanie, ponadto zajmują łóżka i czas lekarzy tym, którzy chorują na inne ciężkie choroby. O tym wszystkim piszą Jerzy Baczyński w „Przypisach” oraz Agnieszka Sowa i Paweł Walewski w obszernym raporcie z covidowego frontu.