„Konstruktywna” i „zgodna” RBN. „Suwerenność Ukrainy i Białorusi to sprawa strategiczna"

Trzy godziny trwało spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego poświęcone groźbie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Andrzej Duda zwołał RBN po raz pierwszy w tej kadencji.

Bardzo dziękuję wszystkim za to spotkanie (...) przede wszystkim dziękuję za niezwykle konstruktywną atmosferę” – mówił na zakończenie trwającego 3 godz. spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego Andrzej Duda. „Ja, premier oraz ministrowie w szczegółach przekazaliśmy informacje przedstawicielom klubów i kół parlamentarnych o tym, jaka jest obecnie znana nam sytuacja w przestrzeni międzynarodowej wokół Ukrainy i także na Białorusi, jak to wygląda z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski” – mówił w podsumowaniu spotkania prezydent. „Mamy do czynienia z ogromnymi ruchami wojsk rosyjskich. Bezpieczeństwo, suwerenność Ukrainy, tak jak i Białorusi, są dla nas sprawami strategicznymi i cieszę się, że na polskiej scenie politycznej jest zgodność co do tej sprawy” – mówił Andrzej Duda.

Pierwsze posiedzenie RBN w kadencji

Jak zapowiedział szef BBN Paweł Soloch, prócz otwierającego spotkanie przemówienia prezydenta posiedzenie RBN miało charakter niejawny, a poświęcone było kwestii bezpieczeństwa w regionie, szczególnie sytuacji Ukrainy i związanym z nią napięciom między Rosją i Białorusią a Zachodem. To pierwsze posiedzenie RBN zwołane w tej kadencji przez prezydenta Andrzeja Dudę, pokłosie wideokonferencji z prezydentem USA Joe Bidenem. W wideospotkaniu wokół sytuacji Ukrainy i na wschodniej flance NATO uczestniczyli także przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, szef Rady Europejskiej Charles Michel, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oraz prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premierzy Włoch Mario Draghi i Wielkiej Brytanii Boris Johnson.

O czym debata na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego?

Andrzej Duda zapowiedział w poniedziałek, że „najważniejszym uczestnikom polskiej sceny politycznej” chce przekazać informacje, które zdobył w wyniku rozmów i spotkań z liderami innych krajów Zachodu, przedstawić „stan wewnątrz NATO”, a także podzielić się swoją analizą sytuacji.

Wystąpienie Prezydenta RP w Pałacu Prezydenckim otwierające posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego:

#NaŻywo | Wystąpienie Prezydenta RP otwierające posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego [Sygnał udostępniony przez TVP] https://t.co/NhJn158uCD — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 28, 2022

Kto wziął udział w posiedzeniu RBN

Na spotkanie zaproszeni zostali przewodniczący klubów i kół parlamentarnych, zaproszenia nie otrzymali natomiast liderzy partii zrzeszonych w Koalicji Obywatelskiej, w tym przewodniczący PO Donald Tusk. Minister w Kancelarii Prezydenta Bogna Janke tłumaczyła na antenie TVN, że Tusk w spotkaniu uczestniczyć nie może, ponieważ nie jest parlamentarzystą, a co za tym idzie – nie ma uprawnień związanych z dostępem do informacji niejawnych.

W posiedzeniu RBN udział wzięli m.in. reprezentujący PiS Ryszard Terlecki (szef klubu parlamentarnego), w imieniu KO – wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak, Krzysztof Gawkowski jako szef klubu Lewicy, lider PSL, szef klubu KP Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Kukiz ′15 Paweł Kukiz, przewodnicząca koła Polski 2050 Hanna Gill-Piątek, Jarosław Gowin z Porozumienia, Jakub Kulesza jako szef koła Konfederacji, Paweł Szramka jako reprezentant Koła Polskie Sprawy i Wojciech Konieczny – koła PPS.

W spotkaniu RBN uczestniczyli również udział marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, który w związku z zakażeniem SARS-CoV-2 przebywa w izolacji, zastąpił wiceszef resortu Wojciech Skurkiewicz. Ministerstwo Spraw Zagranicznych reprezentował wiceminister Piotr Wawrzyk. W zebraniu uczestniczyli także: Paweł Soloch, szef BBN, Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa KPRP, oraz szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

