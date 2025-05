Ostatni tydzień kampanii. Trzaskowski mocniejszy, Nawrocki gasi pożary. Co nas zaskoczy przed 1 czerwca?

W ostatni tydzień kampanii Rafał Trzaskowski wchodzi odbudowany, kandydat PiS próbuje zaś gasić kolejne pożary. A czekają nas jeszcze rozmowy Kanału Zero, debata Republiki, CPAC i odsłona kolejnych kart z przeszłość Karola Nawrockiego. Będzie ciekawie.

Kandydaci nie ustają w objeździe po kraju. W tym czasie ich współpracownicy i koledzy z partii odwiedzają media i zabiegają o poparcie odbiorców. Czekamy na ostatnie niespodzianki przed niedzielną elekcją. Pierwsze z nich po gorącym kampanijnym weekendzie przyniosły publikacje Onetu, a przed nami jeszcze cztery długie dni. Czego się spodziewać?

Wszystkie ręce na pokład

Medialną ofensywę przed drugą turą przygotował Kanał Zero. Internetowa telewizja jest jednym z największych beneficjentów obecnych wyborów. Za sprawą szefa – Krzysztofa Stanowskiego – który brał czynny udział w kampanii, ale też dzięki zaoferowaniu nowatorskiej możliwości dotarcia do widzów młodszych, będących poza zasięgiem tradycyjnych mediów: prasy, telewizji i radia.

W poniedziałek YouTube’owy kanał odwiedził minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Niedoszły kandydat KO na prezydenta mocno zaangażował się w kampanię Rafała Trzaskowskiego. W sobotę odwiedził Toruń, gdzie po rozmowie Trzaskowskiego ze Sławomirem Mentzenem zaaranżował spotkanie w pubie należącym do polityka Konfederacji. Nagranie ze wspólnego piwa podbiło internet i wprowadziło niemałe zamieszanie w szeregach sympatyków Mentzena i Karola Nawrockiego. Część wyborców konfederaty zarzuciła mu zdradę, a pisowskie farmy botów rozpoczęły akcję „zdrada, głosuję na Nawrockiego”. Spotkanie zostało odczytane jako ciche poparcie Trzaskowskiego – Nawrocki nie miał okazji wspólnego napitku z Mentzenem. Krytycznie posiadówkę w pubie ocenił członek Konfederacji i wicemarszałek Krzysztof Bosak. Po stronie prezydenta stolicy również pojawiły się głosy krytyczne wobec siadania przy jednym stole ze skrajnie prawicowym politykiem, jednak zrównoważyły je szyderstwa pod adresem torunianina, że „miał wywrócić stolik, a przysiadł się z piwem”. Sam zainteresowany zapowiedział, że w środę ogłosi wnioski po rozmowie z oboma politykami.

Czytaj także: Trzaskowski u Mentzena – wyszedł z tarczą, wyszedł z roli. Więcej się zrobić nie dało

W kolejnych dniach na antenie Kanału Zero mają się pojawić m.in. były prezydent Aleksander Kwaśniewski, który otwarcie poparł Rafała Trzaskowskiego, a także kończący urząd prezydent Andrzej Duda. Ten ostatni udzielił w poniedziałek wywiadu Radiu ZET. Stwierdził, że nie żałuje poparcia Nawrockiego, nie planował wizyty na niedzielnym marszu poparcia kandydata PiS, a przeszłość prezesa IPN ocenił tak: „Każdy z nas miał swoją młodość, u jednego młodość była bardziej burzliwa, u drugiego mniej burzliwa”. Zapowiedział także, że nie planuje politycznej emerytury po zakończeniu kadencji.

Amerykańska dłoń

We wtorek 27 maja w Jasionce koło Rzeszowa odbędzie się po raz pierwszy kongres CPAC (Conservative Political Action Conference). Konferencja potrwa jeden dzień i jej głównym założeniem jest uzyskanie poparcia międzynarodowej prawicy dla Karola Nawrockiego. Na Podkarpacie poza politykami Prawa i Sprawiedliwości przyjedzie niedoszły prezydent Rumunii George Simion, a także amerykańska sekretarz bezpieczeństwa narodowego Kristi Noem. Organizatorom nie udało się zorganizować planowanej wizyty wiceprezydenta USA J.D. Vance′a. Udział w wydarzeniu zapowiedział również prezydent Andrzej Duda.

Telewizja Republika, która jest współorganizatorem CPAC, planuje dodatkowo przeprowadzić kolejną debatę prezydencką pomiędzy Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania miałoby dojść 28 maja. Decyzję o otrzymaniu i zaakceptowaniu wniosku stacji potwierdził burmistrz Końskich. Do debaty ma dojść na legendarnym rynku.

Szef telewizji Tomasz Sakiewicz potwierdził udział jednego z kandydatów: „Pan Karol Nawrocki już potwierdził udział w tym wyjątkowym wydarzeniu – liczymy zatem na to, że Pan Rafał Trzaskowski, inaczej niż 5 lat temu, zdecyduje się na spotkanie z milionami Widzów i przyjedzie do Końskich”. W związku z wydarzeniem stacja uruchomiła zbiórkę na sfinansowanie debaty. Próbuje zgromadzić 200 tys. zł.

Medialne problemy Nawrockiego

Najważniejszym wydarzeniem ostatnich dni kampanii mogą okazać się kolejne publikacje Onetu. Dziennikarze tego serwisu Andrzej Stankiewicz i Jacek Harłukowicz wcześniej informowali o kłamstwach kandydata PiS w związku z liczbą posiadanych mieszkań oraz sposobem wejścia w ich posiadanie. W najnowszej publikacji przyglądają się działalności Nawrockiego w czasach zatrudnienia w ochronie sopockiego Grand Hotelu. Kontrowersje dotyczą współpracy z półświatkiem, a potwierdzają je świadkowie tamtych zdarzeń, m.in. koledzy ze studiów. Obszerny komentarz do ustaleń napisał Jan Hartman.

Dziennikarze Onetu przyzwyczaili nas już do tego, że nie poprzestają na jednej publikacji. To oznacza poważny problem dla kandydata PiS, który po politycznym superweekendzie – marsze w Warszawie oraz rozmowa Trzaskowskiego z Mentzenem – w ostatni zakręt kampanii wchodzi osłabiony. Prezes IPN nie zdążył uporać się z lawiną komentarzy dot. zażywania snusu podczas debaty z kontrkandydatem, a już musi konfrontować się z kolejnymi kartami własnej przeszłości. Efekt publikacji może być tym bardziej dotkliwy, że wciąż pozostaje wystarczająco dużo czasu na pozwanie autorów w trybie wyborczym, co w ekspresowym, 24-godzinnym terminie rozwiałoby ewentualne wątpliwości. Afera mieszkaniowa pokazała jednak, że demobilizacja elektoratu PiS nie jest tak prosta i jego wyborcy pozostają odporni na medialne zarzuty.

Tym razem gra toczy się o nieprzekonanych i poszukujących „mniejszego zła”. W tym aspekcie zarzuty o sutenerstwo i współpracę z gangsterami mogą wygrać w sercach wyborców z lękiem przed „tęczowym Rafałem”.