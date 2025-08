Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Pożegnanie (bez żalu) z prezydentem Dudą i powitanie (bez nadziei) prezydenta Nawrockiego; co spotyka cudzoziemców w Polsce; jak się teraz dostać na studia; co popchnęło proboszcza z podwarszawskiej parafii do okrutnej zbrodni. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo czas podczas tego dziwnego pogodowo i politycznie lata na zapoznanie się z całą naszą ofertą.

W najnowszej „Polityce” proponujemy kolejną solidną porcję aktualnych, interesujących tematów z różnych dziedzin, mając nadzieję, że znajdą Państwo czas podczas tego dziwnego pogodowo i politycznie lata na zapoznanie się z naszą ofertą. A w niej między innymi: • Pożegnanie (bez żalu) z prezydentem Dudą i powitanie (bez nadziei) prezydenta Nawrockiego: czym się nowy lokator Pałacu będzie różnił od tego odchodzącego, jak sobie ułoży relacje z rządem, co dla kraju oznacza jego prezydentura, jak wpłynie na pozycję Polski za granicą, w Unii Europejskiej – o tym w artykule Rafała Kalukina oraz w Przypisach Jerzego Baczyńskiego. • Jak wygląda partyjna panorama po wyborach prezydenckich, a przed wyborami parlamentarnymi, które ugrupowania się wzmocniły, jakie osłabły, co nowego na partyjnym rynku, jakie są prognozy wzrostów i spadków na najbliższe miesiące – analizuje Wojciech Szacki. • Co spotyka cudzoziemców, także polskich obywateli z zagranicznym rodowodem, w wyniku prawicowej fali antyimigranckiego hejtu, przybierającego coraz częściej formy fizycznego ataku – o tym w reportażu Pawła Reszki i Martyny Bundy.