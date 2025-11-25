Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Przemoc domowa w filmie i w życiu. Ziobro z żoną na uchodźstwie. Dlaczego PiS słabnie. Nawrocki kontra Tusk. Czy można tragicznie zginąć w łóżku? Ogłaszamy pierwsze nominacje do Paszportów POLITYKI. To wszystko i jeszcze więcej w nowym numerze naszego tygodnika.

• Na początek materiał okładkowy: przemoc domowa w filmie i w życiu, czyli jak „Dom dobry” Wojciecha Smarzowskiego wyraźnie wstrząsnął publicznością, pokazując wypieraną wciąż prawdę o tym, co się dzieje w zaciszu czterech ścian; jaka zatem jest dzisiaj rzeczywistość, jak patrzą na ten problem młodsze pokolenia, ile osób w Polsce doznaje przemocy w rodzinie, czy policja, wymiar sprawiedliwości i służby społeczne radzą sobie z „przemocowcami” – pisze w obszernym raporcie Katarzyna Kaczorowska .

Nowa „Polityka” już na rynku i w internecie. Proponujemy wiele atrakcyjnych, aktualnych tematów z różnych dziedzin, m.in.:

Ponadto w nowej „Polityce”:

• Dwoje na huśtawce, czyli Zbigniew Ziobro z żoną na „uchodźstwie” w Budapeszcie i w Brukseli, jak i z czego żyją, co zamierzają, czy minister wróci do kraju – pisze Anna Dąbrowska.

• Prezydent Nawrocki kontra premier Tusk: jak wygląda ta wymuszona koabitacja, jakie argumenty i możliwości mają obie strony, kto ma większe szanse wygrać ten pojedynek na kompetencje i prestiż – analizuje Rafał Kalukin.

• PiS nieoczekiwanie znalazł się w defensywie sondażowej i programowej, a prezes Kaczyński ma problem z nowym przekazem w rywalizacji z innymi prawicowymi ugrupowaniami, czy ma zatem nowe pomysły na przełamanie impasu – o tym w tekście Wojciecha Szackiego.

• Co się dzieje w pobliżu granicy polsko-białoruskiej, co mówią tamtejsi mieszkańcy próbujący się odnaleźć między wielką polityką, która każe zamykać przejścia graniczne, a codziennością, małymi biznesami, które są ich źródłem utrzymania – relacjonuje Marcin Kołodziejczyk.

• Czy można tragicznie zginąć w łóżku? Okazuje się, że tak, jeśli jest to łóżko rehabilitacyjne z siłownikiem elektrycznym i nagle wybucha pożar – o śmiertelnych wypadkach w takich okolicznościach pisze Violetta Krasnowska.

• Czy poligon wojskowy może podzielić lokalną społeczność? – interesujący przypadek opisuje Juliusz Ćwieluch.

• Dr hab. Michał Myck mówi w wywiadzie o absurdach naszego systemu opieki społecznej.

• Dlaczego górnicy znowu wchodzą w spór z rządem, czy władza zgodzi się na postulaty branży węglowej – pisze Adam Grzeszak.

• Wielka afera korupcyjna wstrząsnęła Ukrainą, czy prezydent Zełenski obroni swoją pozycję – o tym w tekście Edwina Bendyka.

I jeszcze w numerze: • sprawa Epsteina podmywa prezydenturę Trumpa; • agresja w rodzeństwie; • czy wilki rzeczywiście nam zagrażają; • jak działał mózg nazisty; • trumny wielokrotnego użytku; • wyspa kobiet; • prastare wino • ogłaszamy pierwsze nominacje do Paszportów POLITYKI: na początek film i teatr.

Zapraszam Państwa do przeczytania naszych propozycji i życzę miłej lektury!

Mariusz Janicki

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego