Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

• Na początek materiał okładkowy: przemoc domowa w filmie i w życiu, czyli jak „Dom dobry” Wojciecha Smarzowskiego wyraźnie wstrząsnął publicznością, pokazując wypieraną wciąż prawdę o tym, co się dzieje w zaciszu czterech ścian; jaka zatem jest dzisiaj rzeczywistość, jak patrzą na ten problem młodsze pokolenia, ile osób w Polsce doznaje przemocy w rodzinie, czy policja, wymiar sprawiedliwości i służby społeczne radzą sobie z „przemocowcami” – pisze w obszernym raporcie Katarzyna Kaczorowska.
• Dwoje na huśtawce, czyli Zbigniew Ziobro z żoną na „uchodźstwie” w Budapeszcie i w Brukseli, jak i z czego żyją, co zamierzają, czy minister wróci do kraju – pisze Anna Dąbrowska.
• Prezydent Nawrocki kontra premier Tusk: jak wygląda ta wymuszona koabitacja, jakie argumenty i możliwości mają obie strony, kto ma większe szanse wygrać ten pojedynek na kompetencje i prestiż – analizuje Rafał Kalukin.
• PiS nieoczekiwanie znalazł się w defensywie sondażowej i programowej, a prezes Kaczyński ma problem z nowym przekazem w rywalizacji z innymi prawicowymi ugrupowaniami, czy ma zatem nowe pomysły na przełamanie impasu – o tym w tekście Wojciecha Szackiego.
• Co się dzieje w pobliżu granicy polsko-białoruskiej, co mówią tamtejsi mieszkańcy próbujący się odnaleźć między wielką polityką, która każe zamykać przejścia graniczne, a codziennością, małymi biznesami, które są ich źródłem utrzymania – relacjonuje Marcin Kołodziejczyk.
• Czy można tragicznie zginąć w łóżku? Okazuje się, że tak, jeśli jest to łóżko rehabilitacyjne z siłownikiem elektrycznym i nagle wybucha pożar – o śmiertelnych wypadkach w takich okolicznościach pisze Violetta Krasnowska.
• Czy poligon wojskowy może podzielić lokalną społeczność? – interesujący przypadek opisuje Juliusz Ćwieluch.
• Dr hab. Michał Myck mówi w wywiadzie o absurdach naszego systemu opieki społecznej.
• Dlaczego górnicy znowu wchodzą w spór z rządem, czy władza zgodzi się na postulaty branży węglowej – pisze Adam Grzeszak.
• Wielka afera korupcyjna wstrząsnęła Ukrainą, czy prezydent Zełenski obroni swoją pozycję – o tym w tekście Edwina Bendyka.
I jeszcze w numerze: • sprawa Epsteina podmywa prezydenturę Trumpa; • agresja w rodzeństwie; • czy wilki rzeczywiście nam zagrażają; • jak działał mózg nazisty; • trumny wielokrotnego użytku; • wyspa kobiet; • prastare wino • ogłaszamy pierwsze nominacje do Paszportów POLITYKI: na początek film i teatr.
