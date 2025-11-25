Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
25 listopada 2025
Kraj

Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

25 listopada 2025
Przemoc domowa w filmie i w życiu. Ziobro z żoną na uchodźstwie. Dlaczego PiS słabnie. Nawrocki kontra Tusk. Czy można tragicznie zginąć w łóżku? Ogłaszamy pierwsze nominacje do Paszportów POLITYKI. To wszystko i jeszcze więcej w nowym numerze naszego tygodnika.
Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”Polityka Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”

Nowa „Polityka” już na rynku i w internecie. Proponujemy wiele atrakcyjnych, aktualnych tematów z różnych dziedzin, m.in.:

• Na początek materiał okładkowy: przemoc domowa w filmie i w życiu, czyli jak „Dom dobry” Wojciecha Smarzowskiego wyraźnie wstrząsnął publicznością, pokazując wypieraną wciąż prawdę o tym, co się dzieje w zaciszu czterech ścian; jaka zatem jest dzisiaj rzeczywistość, jak patrzą na ten problem młodsze pokolenia, ile osób w Polsce doznaje przemocy w rodzinie, czy policja, wymiar sprawiedliwości i służby społeczne radzą sobie z „przemocowcami” – pisze w obszernym raporcie Katarzyna Kaczorowska.

Nowy numer „Polityki”PolitykaNowy numer „Polityki”

Ponadto w nowej „Polityce”:

• Dwoje na huśtawce, czyli Zbigniew Ziobro z żoną na „uchodźstwie” w Budapeszcie i w Brukseli, jak i z czego żyją, co zamierzają, czy minister wróci do kraju – pisze Anna Dąbrowska.

• Prezydent Nawrocki kontra premier Tusk: jak wygląda ta wymuszona koabitacja, jakie argumenty i możliwości mają obie strony, kto ma większe szanse wygrać ten pojedynek na kompetencje i prestiż – analizuje Rafał Kalukin.

• PiS nieoczekiwanie znalazł się w defensywie sondażowej i programowej, a prezes Kaczyński ma problem z nowym przekazem w rywalizacji z innymi prawicowymi ugrupowaniami, czy ma zatem nowe pomysły na przełamanie impasu – o tym w tekście Wojciecha Szackiego.

• Co się dzieje w pobliżu granicy polsko-białoruskiej, co mówią tamtejsi mieszkańcy próbujący się odnaleźć między wielką polityką, która każe zamykać przejścia graniczne, a codziennością, małymi biznesami, które są ich źródłem utrzymania – relacjonuje Marcin Kołodziejczyk.

• Czy można tragicznie zginąć w łóżku? Okazuje się, że tak, jeśli jest to łóżko rehabilitacyjne z siłownikiem elektrycznym i nagle wybucha pożar – o śmiertelnych wypadkach w takich okolicznościach pisze Violetta Krasnowska.

• Czy poligon wojskowy może podzielić lokalną społeczność? – interesujący przypadek opisuje Juliusz Ćwieluch.

Dr hab. Michał Myck mówi w wywiadzie o absurdach naszego systemu opieki społecznej.

• Dlaczego górnicy znowu wchodzą w spór z rządem, czy władza zgodzi się na postulaty branży węglowej – pisze Adam Grzeszak.

• Wielka afera korupcyjna wstrząsnęła Ukrainą, czy prezydent Zełenski obroni swoją pozycję – o tym w tekście Edwina Bendyka.

I jeszcze w numerze:sprawa Epsteina podmywa prezydenturę Trumpa; • agresja w rodzeństwie; • czy wilki rzeczywiście nam zagrażają; • jak działał mózg nazisty; • trumny wielokrotnego użytku; • wyspa kobiet; • prastare winoogłaszamy pierwsze nominacje do Paszportów POLITYKI: na początek film i teatr.

Zapraszam Państwa do przeczytania naszych propozycji i życzę miłej lektury!

Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego

Redakcja „Polityki”

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Włodek Wańka Wstańka. Czarzasty: wraca człowiek, który zatopił III RP

    Anna Dąbrowska, Mariusz Janicki

  2. Black Friday w „Polityce”. Zostań z nami na długo. Wybierz prawdziwe dziennikarstwo

    Zbigniew Pendel

  3. Prawda traci zasięgi. Po głośnej rozmowie Rymanowskiego, czyli fakty nie są już niezbędne

    Rafał Kalukin

  4. Prawo i pięść Nawrockiego. Prezydent idzie na ostro. Czy Polakom to się naprawdę podoba?

    Ewa Siedlecka

  5. Gra w radykalizm. Wychodzi z tego Polska smętna, nadęta, zawzięta i bardzo słaba

    Mariusz Janicki

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Miłość do grobowej deski, ale konta osobne? W Polsce czasem wygrywa model hybrydowy

Polki i Polacy wierzą we wspólne życie do grobowej deski, ale we wspólne konto już niekoniecznie. Czy fakt, że mamy oddzielne konta, oznacza, że coś z nami jest nie tak?

Zbigniew Borek
15.11.2025
null
Społeczeństwo

Demokalipsa? Polska staje się bezdzietna. Niektórych trendów już nie da się łatwo odwrócić

To zapowiedziana katastrofa: od dekad wiadomo, że nie ma już możliwości, by odwrócić spadkowy trend urodzeń, bo potencjalnych matek od dawna jest za mało. Tyle dzieci, ile potrzebuje ZUS, nie narodzą, nie ma szans. Wiadomo też, że wzrosną koszty opieki nad coraz liczniejszym i żyjącym coraz dłużej najstarszym pokoleniem.

Martyna Bunda
19.11.2025
null
Pomocnik Historyczny

Wywiad Moskwy, służby Kremla. KGB, GRU, FSB, SWR: to są fachowcy od dywersji i mokrej roboty

Rosyjski wywiad może budzić zazdrość wielu zagranicznych kolegów. Ma duży budżet, możliwości techniczne i zasoby ludzkie. A przede wszystkim państwem rządzi były oficer KGB, czyli ich człowiek.

Timur Olevskiy, Paweł Reszka
18.11.2025
null
Społeczeństwo

Psychoterapeuci kontra psychologowie. Co z ustawą? Wojna nerwów trwa, symetrii tu nie ma

Już prawie rok trwa zawierucha związana z uregulowaniem zawodów psychoterapeuty i psychologa. Ludzie zajmujący się zdrowiem psychicznym prowadzą między sobą zażartą wojnę: apele, wnioski, stanowiska i gorące wystąpienia na forach sejmowych i internetowych. O co chodzi?

Ewa Wilk
10.11.2025
null
Kraj

Prawda traci zasięgi. Po głośnej rozmowie Rymanowskiego, czyli fakty nie są już niezbędne

Jak to możliwe, że to prawica stawia się dzisiaj w roli obrońcy wolności słowa przed zakusami liberalnego cenzora? W cyfrowym świecie, który pozacierał kategorie prawdy i fałszu, nawet takie cuda są niestety możliwe.

Rafał Kalukin
20.11.2025
null
Społeczeństwo

Awantura w Dzieżkach. Od ciemnoskórych sąsiadów odgrodzili się płotem granicznym

We wsi Dzieżki pod Mońkami wybuchła awantura sąsiedzka nowopolskiego typu: za miedzę sprowadzili się ciemnoskórzy, więc trzeba było odgrodzić się od nich płotem granicznym.

Marcin Kołodziejczyk
11.11.2025
null
Kraj

Braun na fali. Czym uwodzi wyznawców? Kto naprawdę pociąga za sznurki w jego teatrze?

W nieodległej przyszłości, w bardzo bliskiej galaktyce Grzegorz Braun, samozwańczy Lord Vader polskiej polityki, może wprowadzić do Sejmu nawet 50 ludzi. Czym uwodzi swoich wyznawców?

Michał Danielewski
21.11.2025
null
Społeczeństwo

Reporter „Polityki” zatrudnił się w Żabce. Jak było? „Tu się liczy tylko zdanie Basi”

W Polsce jest już 12 tys. Żabek, ciężko wyjść z domu i żadnej nie zobaczyć. Ale co widać w nich od środka? Aby się o tym przekonać, sam zatrudniłem się w jednej z nich.

Zbigniew Borek
06.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Sojowe dzieci, czyli jak talerz stał się deklaracją polityczną. „Zapala się czerwona lampka”

Sposób odżywiania stał się polem ideologicznego konfliktu. Kotlet schabowy jest traktowany jako symbol konserwatywnej tożsamości, wegan zaś oskarża się o lewactwo. Jak to jest zatem z dzisiejszymi normami żywienia?

Paweł Walewski
10.11.2025
Pokaż więcej
Reklama