Redakcja „Polityki”
24 lutego 2026
Kraj

Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

24 lutego 2026
O młodych emerytach i emerytkach, jak Marta Nawrocka i Urszula Brzezińska-Hołownia; rozłam w Polsce 2050; polskie wątki w aferze Epsteina; czy tatuaże szkodzą; oglądanie na wieloekranie. I jeszcze wiele więcej. Życzę przyjemnej lektury!
Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”Polityka Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”

W nowym numerze „Polityki” proponujemy bardzo zróżnicowane, interesujące tematy, w tym ten okładkowy: o młodych emerytach i emerytkach, którzy jeszcze przed czterdziestką, jak ostatnio Marta Nawrocka i Urszula Brzezińska-Hołownia, przeszły na emerytury: jak się zdobywa ten status w tak młodym wieku, jakich służb i branż to dotyczy, co można robić po zakończeniu tej pierwszej aktywności zawodowej i czy państwo stać na finansowanie tak młodego wieku emerytalnego – o tym w wszystkim w raporcie Joanny Solskiej.

Ponadto w nowej „Polityce”:

• O wojnie w Ukrainie, o skomplikowanych relacjach polsko-ukraińskich, tych historycznych i tych współczesnych, jak się nawzajem postrzegamy i jakie są tu tendencje – mówi w wywiadzie politolog Ernest Wyciszkiewicz.

• Jak rozłam w Polsce 2050 może wpłynąć na koalicję rządzącą i stabilność władzy, jej strukturę w resortach i w Sejmie – rozważa Michał Danielewski.

• Kim jest europoseł Tobiasz Bocheński, wymieniany jako jeden z kandydatów na premiera z ramienia PiS, jak wyglądała jego kariera, w jaki sposób w krótkim czasie zdobył zaufanie prezesa Kaczyńskiego – o tym w tekście Anny Dąbrowskiej.

• „Słowiańskie laleczki”, czyli jak wyglądają polskie wątki w aferze Epsteina, jakie nazwiska padają w ujawnionych aktach, czy dochodziło na terenie naszego kraju do przestępstw – piszą o tym Katarzyna Kaczorowska i Agata Szczerbiak.

Nowy numer „Polityki”PolitykaNowy numer „Polityki”

• Czy i kiedy tatuaże szkodzą, bo wpływają na system odpornościowy organizmu? Nowe badania medyczne przynoszą ciekawe wyniki, podobnie jak kontrole odczynników używanych w pracowniach tatuaży, z których wiele nie spełnia odpowiednich norm – pisze Paweł Walewski.

• Jak wygląda walka z patohodowlami zwierząt, czy istniejące regulacje są wystarczające, co należy zrobić, aby zapobiegać nieprawidłowościom – o tym w materiale Agnieszki Sowy.

• O instytucji ubezwłasnowolnienia, jej prawnych i finansowych zaletach, ale i wadach, a także o nowych koncepcjach w tej dziedzinie – pisze Filip Zagończyk.

• O co chodzi w sporze o gotówkę i dostęp do niej, co się dzieje z bankomatami – relacjonuje Cezary Kowanda.

• Czy uda się obłożyć podatkiem cyfrowym światowe big techy i dlaczego to jest takie trudne? – rozważa Adam Grzeszak.

I jeszcze w najnowszej „Polityce”: czy Unia Europejska powinna mieć wspólną armię; jak się żyje w Mediolanie; czy istnieje wzór na rewolucję; polskie pamiątki po III Rzeszy; krótka historia lustra; moda na lata 90.; oglądanie na wieloekranie; polityczne Berlinale; co pozostanie po zimowych igrzyskach.

I jeszcze wiele więcej, każdy materiał zasługuje na przeczytanie. Zwracam też uwagę na 100-lecie popularno-naukowego miesięcznika „Wiedza i Życie”, które od kilku lat działa w ramach naszego wydawnictwa, warto sięgnąć po to pismo. Życzę przyjemnej lektury!

Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego

Redakcja „Polityki”

