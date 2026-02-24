Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

O młodych emerytach i emerytkach, jak Marta Nawrocka i Urszula Brzezińska-Hołownia; rozłam w Polsce 2050; polskie wątki w aferze Epsteina; czy tatuaże szkodzą; oglądanie na wieloekranie. I jeszcze wiele więcej. Życzę przyjemnej lektury!

W nowym numerze „Polityki” proponujemy bardzo zróżnicowane, interesujące tematy, w tym ten okładkowy: o młodych emerytach i emerytkach, którzy jeszcze przed czterdziestką, jak ostatnio Marta Nawrocka i Urszula Brzezińska-Hołownia, przeszły na emerytury: jak się zdobywa ten status w tak młodym wieku, jakich służb i branż to dotyczy, co można robić po zakończeniu tej pierwszej aktywności zawodowej i czy państwo stać na finansowanie tak młodego wieku emerytalnego – o tym w wszystkim w raporcie Joanny Solskiej.

Ponadto w nowej „Polityce”:

• O wojnie w Ukrainie, o skomplikowanych relacjach polsko-ukraińskich, tych historycznych i tych współczesnych, jak się nawzajem postrzegamy i jakie są tu tendencje – mówi w wywiadzie politolog Ernest Wyciszkiewicz.

• Jak rozłam w Polsce 2050 może wpłynąć na koalicję rządzącą i stabilność władzy, jej strukturę w resortach i w Sejmie – rozważa Michał Danielewski.

• Kim jest europoseł Tobiasz Bocheński, wymieniany jako jeden z kandydatów na premiera z ramienia PiS, jak wyglądała jego kariera, w jaki sposób w krótkim czasie zdobył zaufanie prezesa Kaczyńskiego – o tym w tekście Anny Dąbrowskiej.

• „Słowiańskie laleczki”, czyli jak wyglądają polskie wątki w aferze Epsteina, jakie nazwiska padają w ujawnionych aktach, czy dochodziło na terenie naszego kraju do przestępstw – piszą o tym Katarzyna Kaczorowska i Agata Szczerbiak.