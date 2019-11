Gregory Peck, sumienie Ameryki. Czyli filmy, które warto przypomnieć

W tym roku po raz pierwszy bohaterem osobnego cyklu na American Film Festivalu jest aktor. Gregory Peck nigdy nie był twardzielem, a w Ameryce wciąż jest uznawany za wzór cnót.

American Film Festival przyzwyczaił swoją publiczność do znakomicie wybieranych retrospektyw, przypominających albo odkrywających klasykę kina. We Wrocławiu zaprezentowano do tej pory twórczość takich reżyserów jak Billy Wilder, Orson Welles, Clint Eastwood, Samuel Fuller czy Hal Ashby. Swoje sekcje otrzymały w poprzednich latach też słynne producentki kina niezależnego: Christine Vachon i Sara Driver.

W tym roku po raz pierwszy bohaterem osobnego cyklu jest aktor. Spośród gwiazd, których – jak głosił niegdyś slogan wytwórni MGM – jest więcej niż na niebie, wyłonienie jednej najlepiej wyrażającej ideę wydarzenia wydaje się paradoksalnie dość oczywiste. Gregory Peck jest strzałem w dziesiątkę, w sam raz na 10. edycję imprezy. Chyba tylko James Stewart mógłby z nim rywalizować o status najbardziej amerykańskiej postaci kina, ale to być może pomysł na kolejny jubileusz.

Gregory Peck. Po pierwsze: przyzwoitość

Wystarczy wejść na któreś forum poświęcone kinu, by przekonać się, jak bardzo Peck jest lubiany i popularny, także w Polsce (świadczy o tym także – co nie jest tak powszechne w przypadku przedstawicieli złotego Hollywood – rzetelny artykuł w Wikipedii). Autorzy wpisów podkreślają jego talent, ale i nieprzeciętną urodę, retorycznie pytając, gdzie ci mężczyźni.

Nie od razu się na nim poznano. Dla przykładu: James Agee, chyba najbardziej wpływowy krytyk lat 40., pisał o debiutanckich dla Pecka „Dniach chwały” (reż. Jacques Tourneur, 1944), że dał się z początku oszukać młodemu aktorowi, myśląc, że jest wyjątkowo uzdolniony, a to po prostu świeżość, niezwykła aparycja i łatwość komunikowania szczerości przysłoniły pisarzowi trzeźwy osąd. Z kolei krytyczka Pauline Kael zanotowała, że nie jest właściwie aktorem, ale modelem, z którego ulepiono amerykański ideał. Dziś to najwyżej ciekawostki. Peck przetrwał próbę czasu i stał się łącznikiem między kinem klasycznym a tzw. Nowym Hollywood, przypadającym głównie na lata 70., z powodzeniem odnajdując się w jednej i drugiej epoce, i to mimo zmiany struktury przemysłu, nastrojów i obyczajów.

Urodził się w 1916 r. w kalifornijskiej La Jolli jako syn aptekarza o irlandzkich korzeniach. Matka nadała mu imię Eldred, losowo znalezione w książce telefonicznej. Miał sześć lat, gdy rodzice się rozwiedli. Trafił pod opiekę babci. Uczęszczał do katolickiej szkoły o wręcz wojskowym rygorze. Studiował medycynę i literaturę angielską, ale z obu kierunków zrezygnował, bo większą frajdę sprawiało mu występowanie na deskach teatru. Przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie w końcu trafił na Broadway, a stamtąd ponownie do Los Angeles, tym razem na plan filmowy. Za drugi w karierze film – „Klucze królestwa” (reż. John M. Stahl, 1945) – otrzymał pierwszą nominację do Oscara (statuetkę zdobył dopiero za piątym razem).

Gdy wybuchła wojna, Peck nabawił się kontuzji. Nie trafił do armii. W jego biografii brakuje więc dość ważnego epizodu wojskowego, który – dla porównania – wspomnianego już Stewarta wyniósł do rangi generała brygady, co przełożyło się na popularność i wychwalanie go pod niebiosa po powrocie do domu.

Gdy w Hollywood brakowało mężczyzn do grania, akcje Pecka poszybowały w górę. Wystarczyło, że był na miejscu, a przy okazji dobrze wyglądał (może nawet za dobrze, jak mówiono za kulisami). Nigdy nie podpisał długoterminowego kontraktu, co było wówczas normą. Co więcej, odrzucił intratną propozycję Louisa B. Mayera z MGM, dzierżącego wtedy niemal absolutną władzę w filmowym światku, a i tak nie przeszkodziło mu to przez kilka lat z rzędu trafiać do czołówki najlepiej opłacanych gwiazd kina. W pewnym momencie inkasował nawet milion dolarów za rolę. Jego decyzje zawodowe pozwoliły mu zachować znakomitą pozycję już po wojnie, kiedy część dawnych wyjadaczy – zżerana przez liczne traumy – nie potrafiła na nowo odnaleźć się przed kamerami.

Peck nie zawsze święty

Nigdy nie był twardzielem, a przynajmniej nie takim jak Robert Mitchum, aktor tego samego pokolenia, debiutujący i odnoszący sukcesy w podobnym czasie, z którego energią spotkał się zresztą na własne życzenie w „Przylądku strachu” (1962) J. Lee Thompsona. Początkowy etap jego kariery zdominowały westerny. Agent przekonywał go, że mógłby się stać ikoną gatunku, ale Peck twierdził, że kowboje za mało mówią (mówił barytonem i tylko wtedy, gdy trzeba). Zanim dał się zaszufladkować – a tak się stało, co pewnie wyszło mu na dobre – wystąpił w „Urzeczonej” (1945) Alfreda Hitchcocka, z którym współpracował jeszcze przy okazji „Aktu oskarżenia” (1948), i w serii westernów. Na największą uwagę zasługują dwa.