W „Sexify” mówimy młodym: jesteście OK, będzie dobrze

Ten serial jest o docieraniu powolutku do tego, kim się jest i czego się chce – o pracy nad „Sexify” opowiadają twórcy serialu Kalina Alabrudzińska i Piotr Domalewski.

ANETA KYZIOŁ: Przed polską premierą głośnych „Normalnych ludzi” reżyser serialu, Irlandczyk Lenny Abrahamson, mówił, że od swojej polskiej żony wie, iż trudno sobie wyobrazić podobnie otwartą w sprawach seksualności produkcję zrealizowaną w dzisiejszej Polsce. Wy zrealizowaliście taką produkcję w dzisiejszej Polsce. Były trudności?

KALINA ALABRUDZIŃSKA: Pierwszy krok dla mnie to była praca z własnym wstydem, jeśli chodzi o seksualność. Bo jestem Polką i na wstydzie wzrosłam. Kolejny krok to było dogłębne zrozumienie, o czym chcemy opowiadać, biorąc na warsztat seks kobiet. Wiedzieliśmy – czyli producenci Janek Kwieciński i Agata Gerc oraz ja z Piotrem – że chcemy pokazać seksualność jako naturalną część życia, a seks jako coś, co daje energię i siłę. Mieliśmy wsparcie i zrozumienie Netflixa, więc mogliśmy działać. PIOTR DOMALEWSKI: Trudność, jaką ja dostrzegłem, była na poziomie scenariuszowym, ponieważ polski język jest bardzo, jeśli chodzi o tematy seksualne, dosadny, przaśny i wynika chyba z ludowego paradygmatu. Więc dosyć trudno się o tym pisze. I rozmawia. KA: Bo jesteśmy jako Polacy bardzo zawstydzeni tym tematem. I my też byliśmy zawstydzeni, pracując nad tym serialem. To jest – mówię tu za siebie – temat, który trzeba w sobie przerobić, żeby móc się z nim czuć swobodnie. Nie wiem, ile procentowo Polaków go sobie przerobiło, ale myślę, że jesteśmy na początku drogi. Jak sobie w takim razie radziliście na planie?

KA: To produkcja Netflixa, więc z automatu otrzymaliśmy wsparcie, które zresztą okazało się niezbędne – było z nami kilka koordynatorek intymności. One najpierw wyczuwały, na ile aktor czy aktorka czuje się z czymś bezpiecznie, żeby nie przekroczyć jego granic. Potem, niezależnie od nas, opracowywały choreografię tych aktów seksualnych, żeby aktorzy wiedzieli, co się będzie działo, i nie byli przykro zaskoczeni na planie, gdy np. nadzy czekają na ujęcie, jest presja czasu itd. Czuwały też podczas zdjęć, przejęły część naszych, reżyserów, obowiązków, co było świetne, bo zdjęło z nas część tego stresu – jak mówić o seksie, jak wymagać pewnych zachowań itd. Co ważne, w taki sam sposób zaopiekowani byli i główni aktorzy, i epizodyści, którzy mają sporo scen intymnych w serialu. Jak na waszą pracę wpływał fakt, że serial powstawał dla Netflixa, co oznacza automatyczną obecność na międzynarodowym rynku? Rozważaliście, pisząc scenariusz, co z polskiej rzeczywistości będzie zrozumiałe dla obcokrajowców, a co zbyt hermetyczne?

PD: W tym serialu jest dużo Polski. Czytaj też: Co polskie nastolatki wiedzą o seksie Tak jak w pańskich filmach. Także tu pojawia się Łomża, z której pan pochodzi.

PD: To taki mój inside joke. KA: Netflixowi na Polsce zależało, bardzo pilnowali, żeby polskość nam nie uciekła, była zachowana. Bo ona jest naszym atutem, pozwala się odróżnić od innych produkcji. Piotr jest z Łomży, ja jestem z Płocka i oba miasta się w serialu pojawiają.

Pokazujecie bardzo otwartą wizję Polski, może nie w wersji lokalnej – łomżyńskiej i płockiej, bo stamtąd bohaterowie wywożą raczej bagaż rodzinnych oczekiwań, które do pewnego stopnia hamują ich w poszukiwaniu własnej drogi. Ale już Warszawa, w której głównie toczy się akcja, wygląda jak, nie przymierzając, w klipach promujących Polskę przed Euro 2012. Nawet Kościół ma sympatyczną twarz.

PD: Nie wiem, może my po prostu tak to widzimy? KA: A ja nie mam poczucia, że Polska jest tam taka fajna. Jak myślę o tym odcinku, w którym oni wszyscy wracają do rodzinnych domów na Wielkanoc, to tam jest daleko do sielanki. A Kościół przedstawiamy jako miejsce, w którym nikt nie dostaje odpowiedzi. PD: Jednak było lato, świeciło słońce... KA: Ten serial miał być lekki i komediowy. Prawdziwy, ale bez dołowania i ciągnięcia w dół. Ta Polska, w której jest szaro, smutno i źle, już została wiele razy dokładnie opisana. PD: Ja o niej opowiadałem w filmach. KA: Głęboko i wspaniale. Ale czasem można spojrzeć na tę jaśniejszą stronę. PD: A poza tym to jest o młodych ludziach. Może oni nie oglądają telewizji i przez to nie są tak bardzo zdołowani? Piotr Domalewski: My, Polacy, chyba sami siebie nie lubimy

Zaskakujący jest ten pomysł z „Potopem”, który na włączonych telewizorach towarzyszy wielkanocnemu siedzeniu bohaterek i bohaterów przy stołach z rodzinami. I nagle zaczyna być komentarzem do ich przemyśleń i emocji.

PD: Napisałem w scenariuszu: w telewizji leci „Potop”, Kmicic właśnie przegrywa z Wołodyjowskim. Bo tu nie chodzi o sam „Potop”, tylko o konfrontację postaw. KA: Na planie ten „Potop” stawał się jeszcze istotniejszy, a w montażu zaczął wychodzić z ekranu i komentować zmagania naszych bohaterek. PD: „Potop” jest o Polsce, o wszystkim. Czytaj też: Ten dziwny Sienkiewicz Podczas wymyślania aplikacji o kobiecym orgazmie, nad którą pracują przez cały serial bohaterki, opieraliście się na badaniach?

PD: Mieliśmy solidne wsparcie zarówno od strony technologicznej, branży IT, jak i od strony merytorycznego podejścia do sprawy kobiecej seksualności. KA: Konsultantką była seksuolożka i edukatorka seksualna Izabela Jąderek, która nam wiele rzeczy uświadomiła. To było bardzo trudne, bo my się kompletnie na tym nie znamy, a ta nasza aplikacja musiała być wiarygodna. Więc tak, research był mocny. Temat serialu mocno wpisuje się w obecne spory, kobieca seksualność jest przedmiotem najwyższego zainteresowania PiS, Ordo Iuris i polskiego Kościoła, zamiast edukacji seksualnej w szkołach jest co najwyżej edukacja do życia w rodzinie. Braliście to pod uwagę, tworząc „Sexify”?

PD: Nie, ja osobiście nie lubię takiego bezpośredniego komentowania, wchodzenia przez sztukę w politykę. Był taki duży nurt w polskim teatrze, spektakli niemal publicystycznych, ich bohaterami byli Andrzej Lepper czy Renata Beger. Ten rodzaj sztuki ma taką datę przydatności, jaką mają ludzie, o których opowiada. KA: Ja pisanie zaczynam od bohaterów, indywidualnych historii, dróg, którymi podążają, od drobnych kroczków. Nie myślę o szerokim kontekście, o jakiejś konkretnej wizji świata. Ale oczywiście od początku mieliśmy świadomość, że to będzie mocny temat i że chcemy pokazać to, co czujemy – że seks jest częścią życia. Kobieca seksualność, seks kobiet jest inaczej traktowany niż seks mężczyzn, wciąż jest w jakiejś mierze tematem tabu, przedmiotem restrykcji, więc wiedzieliśmy, że serial będzie w pewnym stopniu kontrowersyjny. Nawet jeśli opowiemy w sposób przyjazny, empatyczny i na wesoło, to nadal będzie niektórych kłuło. Czytaj też: 247 powodów, dla których uprawiamy seks A od czego się w ogóle zaczęło?

PD: Od tego, że nasz producent Jan Kwieciński z Akson Studio przyszedł do mnie z propozycją stworzenia serialu o studentce, która wymyśla aplikację optymalizującą kobiecy orgazm. Bardzo konkretne zamówienie. I trudne. Doprosiłem do projektu Małgorzatę Suwałę, z którą zaczęliśmy pierwsze prace koncepcyjne, a potem, już do pisania odcinków, Kalinę, bo po pierwsze – nie czułem się jako mężczyzna na siłach, żeby opowiadać o kobiecym seksie, i wiedziałem, że potrzebuję w tym temacie silnego wsparcia. A po drugie – znałem twórczość Kaliny i wydawało mi się, że w jej filmie „Nic nie ginie” jest takie poczucie humoru, jakie lubię i jakiego potrzebujemy w „Sexify”. KA: Trochę się bałam, że skoro pomysły na fabułę i postaci już są, i to stworzone przez mężczyznę, to w tej wizji kobiecej seksualności mogą być jakieś miejsca nie do przyjęcia. Ale Piotr ma w sobie pokorę i jeśli nie wie, jak kobiety mogą przetwarzać jakąś sytuację, to się nie mądrzy, nie narzuca swojej wersji, tylko zostawia przestrzeń – na rozmowę, wspólne wymyślanie i współtworzenie.