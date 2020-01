Auta pod wysokim napięciem. Czyli co nowego w motoryzacji

Producenci samochodów mają przed sobą najtrudniejszy czas od lat, ale jednocześnie najciekawszy. Za 10 lat wszystko może być inne, choć pewnie będzie na prąd.

To także samochód, który jest idealną egzemplifikacją łamania granic we współczesnej motoryzacji. Mówimy o szybkim SUV-ie z napędem elektrycznym, zasięgiem na poziomie 600 km, którego deska rozdzielcza przypomina centrum zarządzania dużym gadżetem. Jakby tego było mało, to monstrum na prąd nie tylko nazwą, ale i stylistyką nawiązuje do mustanga, czyli kultowego i paliwożernego sportowego wozu Forda, jednego z królów amerykańskich szos. Nie ma już więc świętości w dobie elektryczności.

Podobnie jest u innych, którzy do tej pory kojarzyli się raczej z wielkimi pojemnościami i miłym dla uszu koneserów warkotem potężnych silników. Porsche zbierało zamówienia na Taycana jeszcze przed... oficjalnym debiutem tego samochodu. Klienci zamawiali więc auto trochę w ciemno, nie znając ostatecznego wyglądu. Trzeba było wpłacić 2,5 tys. euro i czekać do września, żeby zobaczyć go w pełnej okazałości. Zdecydowało się na to 117 klientów z Polski. W nagrodę odbiorą swoje egzemplarze już na początku roku.

Polacy najczęściej wybierali najmocniejszą wersję (Porsche Taycan Turbo S), której ceny zaczynają się u nas od 790 tys. zł. Elektryka od Porsche można już jednak kupić za 454 tys. zł. Tak czy owak – elektryczna rewolucja z najwyższej półki sporo kosztuje.