Edukacja seksualna: potrzebna bardziej niż jakikolwiek inny przedmiot

AGATA SZCZERBIAK: – Edukacja seksualna w szkołach powinna być obowiązkowa?

MARTA NIEDŹWIECKA: – Zapytałabym raczej: czy warto w tych czasach uczyć dzieci geografii? Opowiadamy im o zlodowaceniach czy górotworzeniu karpackim, wierząc, że to ma jakiś sens, nawet jeśli z dzieci nie wyrosną geografowie. Natomiast każde dziecko będzie miało życie seksualne, będzie chciało się zakochać, mieć udany seks, związek i być może dzieci. Każde.

Mimo to uczymy dzieci geografii czy chemii, a nie zarządzania emocjami albo tego, jak bronić granic, czym jest konsensualny seks, a czym równościowa relacja. Nie uczymy ich alfabetu emocji, wpychając im do głowy mnóstwo danych, które znajdą w Google. Edukacja seksualna jest w szkole bardziej niezbędna niż jakikolwiek inny przedmiot, wyłączywszy podstawy algebry, pisania, czytania i języków obcych. Dotyka tego, co każdemu dziecku, w przyszłości dorosłemu, w jakimś momencie życia będzie potrzebne.

Skoro obowiązkowa, to od kiedy?

My, edukatorzy seksualni, mówimy: jak najwcześniej. Ale oczywiście program musi być dostosowany do wieku, możliwości intelektualnych i psychicznych dziecka. Trzeba go prezentować w sposób nienaruszający granic. Ważne pytania padają już w przedszkolu. Skąd się biorą dzieci – zastanawiają się już mniej więcej 4–5-latkowie.

Edukacja seksualna ma za zadanie na to i inne pytania odpowiedzieć. Nie polega na wyświetlaniu w przedszkolach filmów pornograficznych, choć czasem mam wrażenie, że przeciwnicy edukacji chcą tak o tym myśleć. Takie rozmowy są właśnie po to, żeby dzieci, zadając sobie podstawowe pytania, nie musiały buszować po internecie czy szukać odpowiedzi w porno.

Czy to nie rodzice powinni decydować, czego ich dzieci dowiadują się na temat seksu, cielesności i antykoncepcji?

Rodzice mają na dzieci taki wpływ, jaki sobie zapewnią. Jest absolutną iluzją przekonanie, że sztywni, stawiający duże obostrzenia moralne wokół seksualności rodzice wychowają „grzeczne”, dobrze regulujące się emocjonalnie dzieci. Najczęściej jest dokładnie odwrotnie. Wychowają albo bardzo stłumione osoby, o dużych problemach psychoseksualnych w dorosłości, albo takie, które mają problemy z samoregulacją.

Odwróciłabym to pytanie: dlaczego rodzice nie mają ochoty ingerować w program nauczania języka polskiego? Bo zakładają, że oddają swoje dzieci w ręce specjalistów. Podobnie z wiedzą na temat rozwoju psychoseksualnego – pozwólmy szerzyć ją specjalistom. Niestety nie wszyscy rodzice mają adekwatną wiedzę o ludzkiej seksualności. To, co mogą dać swoim dzieciom, to nieformalna edukacja, otwartość i aprobata wobec rozmów o ciele, uczuciach i seksualności.

Zakładamy, że dzieci otrzymują w szkole porcję merytorycznej wiedzy, która nie jest światopoglądowo zaburzona. Że zarówno dziecko wychowane w rodzinie katolickiej, jak i to z rodziny ateistycznej może uczyć się tej samej biologii. Dlaczego nie miałoby tak być z edukacją seksualną? Rzeczowa edukacja seksualna nie zabrania ludziom dokonywania wyborów zgodnych z ich religią. Nie zabrania korzystania z kalendarzyka małżeńskiego. A nawet w pewnych miejscach mówi podobne rzeczy co tzw. stróże moralności. Czyli: nie oglądajcie porno, bo jak jesteście mali, to nie zrozumiecie, o co chodzi. Powstrzymajcie się z inicjacją seksualną do momentu osiągnięcia dojrzałości emocjonalnej. Nie podejmujcie kontaktów seksualnych pod wpływem alkoholu, bo to niebezpieczne. W Polsce krzyk ideologiczny wokół tego tematu jest tak głośny, że przeciwnicy edukacji seksualnej słyszą tylko własne słowa, głusi na merytoryczne argumenty.

Ordo Iuris przekonuje, że WHO wcale nie chodzi o przekazywanie wiedzy zdrowotnej, a o szerzenie pewnej ideologii. Obyczajowy permisywizm. Tę obawę przejmuje część rodziców. Czy rozmowa o seksualności dzieci i nastolatków nie zachęca do seksu?

Rozmowa o seksualności z dziećmi i młodzieżą jest rozmową o seksualności, a nie zachęcaniem do seksu. Jedyna ideologia, jaką tu widzę, należy do przeciwników edukacji seksualnej. Nasze dzieci rodzą się gotowe do przeżywania seksualności, a gdy zaczynają dojrzewać, wchodzą w seksualność aktywnie jako jej podmiot. Nie można zachęcać ludzi do oddychania albo ich zniechęcić do tej aktywności. Oddychamy, bo taka jest nasza fizjologia. Jesteśmy też seksualni i musimy się uczyć, jak ten fakt rozumieć i jak siebie w tym odnaleźć.

WHO zaleca rozmowę o masturbacji z 4-latkami.

Tak, z małymi dziećmi należy rozmawiać o masturbacji w sposób właściwy dla ich wieku. Czteroletnie dzieci dotykają swoich genitaliów i to jest normalna faza rozwojowa. Nie robią tego w celu seksualnym – to dorośli widzą w tym coś erotycznego. Dzieci poznają w ten sposób swoje ciało – jeśli dorośli nie chcą przyjąć tego do wiadomości, zaczynają się prawdziwe problemy. Natomiast dobrze przygotowany opiekun w przedszkolu, jeśli zaobserwuje np. masturbację instrumentalną u małego dziecka, będzie w stanie mu pomóc, bo będzie wiedział, że nie o seks tutaj chodzi, ale np. o wysoki poziom lęku u dziecka, które przeżywa jakieś trudności.