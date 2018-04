Największe armie w historii świata

Ostatnie lata mogą zostać zapamiętane jako te, w których na nowo rozpoczął się globalny wyścig zbrojeń. Działania Rosji na Ukrainie przypomniały państwom NATO, jak bardzo zaniedbały swoją obronność. Państwa Azji Południowo-Wschodniej z niepokojem patrzą na Chiny, których gospodarka zwalnia, ale wydatki na wojsko rosną. W rekordowym tempie zbroi się Afryka.

Największe armie świata w liczbach

Być może ta napięta atmosfera skłoniła Martina Vargica do stworzenia poniższej grafiki, na której zestawił najliczebniejsze armie świata na przestrzeni czasu, od 2500 r. p.n.e. do dziś:

(powiększ obrazek)

Martin Vargic/• .

(powiększ obrazek)

Jak widać, kulminacją tego historycznego wyścigu była II wojna światowa. Wraz z postępem technologicznym sama liczebność wojska traci jednak na znaczeniu, a liczy się jego wyposażenie i wyszkolenie. Dlatego też trudno porównywać potencjał USA z 1950 roku z armią dynastii Ming z roku 1500 mimo podobnej liczby żołnierzy.

Pewną kontrowersję może wzbudzić podział grafiki na kraje Wschodu i Zachodu, w domyśle – antagonistyczne. Stąd np. umieszczenie Korei Południowej i Korei Północnej po przeciwnych stronach wojennej barykady. Ale zabieg ten pozwolił pokazać np. przewagę, jaką nad państwami europejskimi miały w średniowieczu Chiny. I jak szybko stopniała ona w kolejnych stuleciach.

Dane do infografiki pochodzą z „Encyclopedii Britanniki”, zasobów brytyjskiego think tanku IISS oraz Wikipedii. W swoich szacunkach autor uwzględnił nie tylko żołnierzy z czynnej służby wojskowej – wówczas największą armię „Wschodu” miałyby obecnie Chiny, a „Zachodowi” przewodziłyby Stany Zjednoczone – ale również organizacje paramilitarne. W przypadku Korei Północnej jest to przede wszystkim Czerwona Gwardia Robotniczo-Chłopska, która liczy 3,5 miliona członków.

Najsilniejsze armie świata: ile liczy polska armia

Ponieważ sama liczebność armii w XXI wieku nie przekłada się wprost na jej możliwości, w ostatnim zestawieniu najpotężniejszych armii świata serwisu Global Firepower tylko Korea Południowa zmieściła się w dziesiątce. A Korea Północna znalazła się daleko chociażby za Polską:

(powiększ obrazek)

Business Insider/Facebook .