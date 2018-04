Partia Orbána wygrywa wybory na Węgrzech

Nikt nie ma wielkich złudzeń. Po niedzielnych wyborach Węgry pozostaną bastionem prawicy w Europie, choć rządzący Fidesz Viktora Orbána swoje najlepsze lata ma już za sobą.

Nieuchronnie bowiem idzie nowe. Ożywienie na dotychczas zabetonowanej scenie politycznej przynosi niespodziewanie wysoka frekwencja. Dokładne wyniki poznamy za tydzień, po zliczeniu wyników z zagranicy.

To ważny sygnał, że Węgrzy nie popadli w apatię i głosują mimo że partia rządząca w sondażach ma przytłaczającą większość. Płyną z tego wnioski zarówno dla wszystkich partii, jak i uważnie przyglądającym się Węgrom partnerów w Unii i NATO.

Wysoka frekwencja, spóźniona współpraca opozycji

Niepełne, ale oficjalne dane przynoszą szereg zaskoczeń. Największym jest bardzo wysoka frekwencja. Do godz. 17 wynosiła ona 63,21, podczas gdy w 2014 r. na koniec dnia wynosiła 61,7 proc.

Niektóre prognozy mówiły nawet o najwyższej w historii frekwencji po 1989 r., która mogłaby wynieść nawet ponad 75 proc. To pierwszy z warunków zmiany, do jakiej mogłoby dojść w Budapeszcie. Dla porównania, w Polsce najwyższa frekwencja wynosiła do tej pory tylko 68,23 proc. (!) w II turze wyborów prezydenckich w 1994 r.

Według wstępnych wyników po przeliczeniu około 70 proc. głosów rządzacy Fidesz zdobył 49 proc. głosów i około dwóch trzecich mandatów w zgromadzeniu narodowym. Drugie miejsce zajął Jobbik z 13-14 proc., a trzecie - lewica z niecałymi 10 proc.

Opozycja próbowała - do pewnego stopnia - koordynować swoje działania. Wycofując w ostatniej chwili najsłabszych kandydatów w poszczególnych okręgach próbowała podnieść szanse przełamania dominacji kandydatów Fidesz w jednomandatowych okręgach (w ten sposób obsadzanych jest 106 ze 199 miejsc w zgromadzeniu narodowym). Wygląda jednak na to, że te działania były spóźnione i niewiele przyniosły.

Niespodziewanie wygrana bitwa

Opozycja przetestowowała współpracę wcześniej. Odnotowując niezadowolenie wobec rządzącej partii, opozycja przeprowadziła taką właśnie skoordynowaną akcję w wyborach uzupełniających miesiąc temu w miasteczku Hódmezővásárhely.

To jeden z bastionów prawicy i kandydat Fideszu zajmował tam w sondażach miejsce daleko przed którymkolwiek z rywali. Jednak w ostatnim momencie opozycja porozumiała się i wystawiła tylko jednego kandydata, który niespodziewanie zdecydowanie wygrał.

To podziałało na wyobraźnię zarówno opozycji, jak i partii rządzącej, która zaczęła zdradzać oznaki paniki. Dodajmy, że nowy burmistrz Hódmezővásárhely Péter Márki-Zay jest politykiem konserwatywnym, a nie przeszkodziło to m.in. lewicy wesprzeć go walce o stanowisko, ramię w ramię z partią Jobbik.

Zupełnie inny Jobbik

Ta zmiana w nastawieniu pozostałych partii do Jobbiku będzie dla wielu zapewne największym zaskoczeniem. Jobbik zasłynął organizacją przemarszów rekonstruujących węgierskie związki z nazizmem, partia uciekała się w przekazach do rasizmu, antysemityzmu czy retoryki antymuzułmańskiej.

Liderzy Jobbiku świadomie zdecydowali cztery lata temu, że ich partia ma przyszłość w centrum politycznego spektrum. Pozwoliło im to uniknąć sondażowego zmiażdżenia przez Fidesz, zawłaszczający już wtedy ich pole i retorykę.

Dziś Jobbik jest głównym konkurentem Fideszu. Partia szła do wyborów pod hasłem rozliczenia Orbána i jego otoczenie z coraz liczniejszych zarzutów korupcji i nepotyzmu. Wspierał ją były skarbnik Fideszu i mediowy potentat Lajos Simecka, który popadł w niełaskę i konflikt z Orbánem.