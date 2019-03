Osiem lat po ostatnich ważnych wyborach, a pięć po kolejnych (unieważnionych) i następującym po nich zamachu stanu Tajowie znowu wybierają 500 posłów do niższej izby Zgromadzenia Narodowego. Wybory wyłonią też premiera i rząd kraju na, jeśli dobrze pójdzie, cztery lata. Jak zwykle w Tajlandii ścierają się twardogłowi wojskowi z populizującymi liberałami, a wyniki są nieprzewidywalne. Wojskowi zadbali jednak o to, by mieć przewagę na starcie.

Młodzi Tajowie chcą odbić władzę z rąk armii

W ostatnich dekadach w tajskiej polityce pewne było tylko jedno – prędzej czy później demokratycznie wybrany rząd obali armia. Od 1932 r., gdy w efekcie pierwszego zamachu stanu monarchię absolutną zastąpiła konstytucyjna, wojskowi próbowali obalać rząd jeszcze 18 razy, z czego 11 razy im się udało. Dla porównania: w tym czasie przeprowadzono 25 mniej lub bardziej demokratycznych wyborów.

Ale w 2019 r. rządzące krajem od pięciu lat wojsko stara się uniknąć potrzeby przeprowadzania kolejnego zamachu stanu i po prostu nie oddać władzy. W tym celu w 2017 r. przepchnięta została nowa konstytucja, mocno zmieniająca system wyborczy. Ale równocześnie do Tajlandii dotarła zmiana pokoleniowa – młodzi, całkowicie zwesternizowani przedstawiciele klasy średniej mają dość betonu politycznego i nieefektywnego zarządzania krajem.

Prayuth Chan-ocha, wieczny premier Tajlandii

Od ostatniego zamachu stanu w 2014 r. premierem jest Prayuth Chan-ocha, były generał i naczelny dowódca sił zbrojnych w latach 2010–14. Jako szef Narodowej Rady Pokoju i Porządku, jak formalnie nazywa się rządząca krajem grupa wojskowych, miał przez ostatnich pięć lat ogromną władzę ograniczaną jedynie przez króla.

Zamach stanu w 2014 r. zakończył trwający kilkanaście miesięcy kryzys konstytucyjny, gdy w praktyce kraj nie był przez nikogo rządzony. Wojskowi i sam Prayuth cieszyli się sporym poparciem, bo faktycznie szybko przywrócili poczucie porządku. Biorąc pod uwagę ogólnie krótką historię demokracji w Tajlandii i gigantyczną liczbę zamachów stanu, spora część społeczeństwa woli rządy twardej ręki niż chaotyczną władzę zwykle koalicyjnych i będących ciągle na krawędzi upadku rządów wyłanianych w wyborach.

Wojskowi zapowiadali, że nowe wybory odbędą się w 2015 r. Po wielokrotnym przekładaniu daty w końcu zgodzili się na głosowanie 24 marca 2019 r. Prayuth zdążył już jednak polubić władzę i w przeciwieństwie do szefów poprzednich junt nie zamierza się z nią żegnać. Po raz pierwszy od 1992 r. wojskowi wystawiają własną partię (Palang Pracharat). Prayuth jest kandydatem na premiera (choć formalnie nie jest członkiem partii i nie kandyduje na posła) i ma ogromne szanse na zdobycie tego stanowiska.

