Przywódca rosyjskiej opozycji w śpiączce. Kolejne otrucie?

Aleksiej Nawalny, jeden z liderów rosyjskiej opozycji, został otruty w Tomsku. Zapadł w śpiączkę, jego stan jest ciężki.

W czwartek rano rzeczniczka prasowa Aleksieja Nawalnego, polityka uznawanego za lidera rosyjskiej opozycji, poinformowała, że został otruty. Wracał z Tomska do Moskwy, podczas lotu poczuł się źle i stracił przytomność. Po awaryjnym lądowaniu w Omsku został przewieziony do miejskiego szpitala. „Jego stan jest stabilny, ale bardzo ciężki”, informowali lekarze, dodając, że „walczą o jego życie”. Rosyjskie ministerstwo zdrowia podało, że Nawalny zapadł w śpiączkę i nie oddycha samodzielnie.

Czytaj też: Rosyjska szczepionka na Covid-19. Powtórka Sputnika

Nie wpuszczono żony i lekarki Nawalnego

Do Nawalnego nie wpuszczono jego żony Julii, która przyleciała z Moskwy. Lekarze nie poinformowali jej także o jego stanie, tłumacząc, że „nie ma na to oficjalnej zgody Nawalnego”, a sam paszport nie dowodzi, że są rodziną. Do polityka nie dopuszczono też jego lekarki Anastazji Wasiljewej. „Zwracam się z prośbą do urzędników ministerstwa zdrowia o pomoc w uzyskaniu dokumentacji i opracowaniu taktyki leczenia” – napisała na Twitterze.

Zastępca głównego lekarza omskiego szpitala odpowiedział na ten apel tak: „Mamy wszystko, czego potrzeba, mamy specjalistów. Pacjent otrzymuje niezbędną pomoc. Nie trzeba ingerencji z zewnątrz”.

Czytaj też: Putin na zawsze. To była farsa, nie referendum

To nie pierwsze otrucie

Aleksiej Nawalny wracał z delegacji. Na Syberii pracował nad śledztwem na temat deputowanych partii władzy Jedna Rosja, wspierał także niezależnych kandydatów w lokalnych wyborach parlamentarnych i objaśniał strategię tzw. mądrego głosowania, polegającą na popieraniu najsilniejszych niezależnych lub przynajmniej „opozycyjnych” kandydatów.

Rzeczniczka prasowa Nawalnego Kira Jarmysz poinformowała media, że Nawalny najpewniej został otruty w lotniskowej kawiarni, gdzie przed odlotem pił herbatę. Podobnie dwa lata temu otruto Piotra Wierziłowa, założyciela niezależnego portalu Mediazona i członka grupy Pussy Riot. Wierziłowa odratowano w Berlinie, dokąd został przetransportowany, kiedy jego stan się ustabilizował.

Czytaj też: Lekarze wypadają z okien, a Putin się chowa

Rzecznik Putina życzy zdrowia

Rzecznik prezydenta Władimira Putina Dmitrij Pieskow oświadczył, że „jak każdemu obywatelowi życzy Nawalnemu zdrowia”. Zapewnił też, że gotów jest pomóc przy ewakuacji polityka na leczenie za granicę, jeżeli rodzina zwróci się z taką prośbą. Do otruć osób „niewygodnych” dla władzy, działaczy i dziennikarzy dochodzi w Rosji od lat. Niedawno przekonał się o tym Wierziłow i Siergiej Skripal, wcześniej Anna Politkowska.

– Jeżeli informacja o otruciu Nawalnego się potwierdzi, to będziemy mogli tłumaczyć je na dwa sposoby – twierdzi politolog Dmitrij Fietisow. – Albo zlecił je ktoś z elity, obrażony za jego działalność, albo ktoś z zewnątrz, bo z pewnością w efekcie nastroje w Rosji się zradykalizują.

Paradoksalnie wszystko to najmniej wygodne jest dla Kremla, któremu w obliczu białoruskich wydarzeń i trwających od ponad miesiąca protestów w Chabarowsku pobudzanie niepokoju jest zupełnie nie na rękę.

Czytaj też: Wielka inwigilacja w Rosji