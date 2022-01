Sąd cofa decyzję rządu. Novak Djoković jednak zagra w Australian Open?

Sąd zdecydował, że decyzja rządu o cofnięciu wizy tenisisty na wjazd do kraju była „nieuzasadniona”. Ale niekoniecznie kończy to całą sprawę.

W poniedziałek sąd zdecydował, że Novak Djoković odzyska paszport i rzeczy osobiste, powinien też być uwolniony w ciągu 30 min. Nie oznacza to jednak, że tenisista będzie mógł wziąć udział w turnieju, ponieważ australijski rząd bierze pod uwagę ponowne cofnięcie mu wizy – może to zrobić minister ds. imigracji. Gdyby tak się stało, Djoković zostałby umieszczony w zamkniętym ośrodku dla uchodźców. Media powołując się na informacje od ojca i brata tenisisty twierdzą, że został on aresztowany, ale żadna instytucja nie potwierdza, że tak rzeczywiście się stało. Przed biurem prawników, gdzie przebywa tenisista zebrał się tłum jego fanów domagających się „uwolnienia Nole'a”.

Kontrowersje wokół Djokovicia

Australijski rząd uważa, że przepisy federalne są ważniejsze niż stanowe, a zwolnienie ze szczepienia może być wydane tylko z powodów medycznych lub bardzo ważnych powodów osobistych. Jedną z możliwości wydania zezwolenia jest przebycie choroby w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Niewykluczone, że tak było w przypadku Serba, ponieważ w sobotę prawnicy Djokovicia ujawnili, że 16 grudnia wynik testu PCR potwierdził u niego zakażenie, zaś przed wylądowaniem w Melbourne tenisista deklarował, że nie miał żadnych objawów choroby przez ostatnie 72 godz., czyli – według prawników – spełnił wymogi rady medycznej.

Prawnicy ujawnili również mail z ministerstwa spraw wewnętrznych Australii (Department of Home Affairs) z 1 stycznia, w którym napisano Djokoviciowi, że jego wniosek o zwolnienie z kwarantanny został przeanalizowany, a jego odpowiedzi „wskazują, że wypełnił wymagania co do zwolnienia z kwarantanny po przybyciu do Australii, o ile jego wjazd będzie legalny”. Media zauważyły jednak, że 17 grudnia, czyli dzień po pozytywnym teście na koronawirusa, Djoković opublikował na Twitterze wpis ze zdjęciami, że otrzymał od serbskiej poczty prezent – znaczek ze swoją podobizną. Na fotografiach gwiazda tenisa jest bez maseczki.

Specjalne zezwolenie i kwarantanna w hotelu

Tenisistę zatrzymano na lotnisku Tullamarine w Melbourne w środę wieczorem czasu lokalnego po 14-godzinnym locie z Dubaju. Djoković przyleciał tam, by zagrać w wielkoszlemowym turnieju Australian Open na podstawie zwolnienia ze szczepienia przeciwko covid-19 ze względów medycznych wydanego przez rząd stanu Victoria. Po wylądowaniu australijskie służby uznały jednak, że złożony przez jego sztab wniosek wizowy jest wadliwy i tenisistę skierowano do hotelu na przedmieściach Melbourne, gdzie kwaterowane są osoby ubiegające się o azyl w Australii.

Djoković od dawna unikał odpowiedzi na pytanie, czy jest zaszczepiony, i nie ukrywał niechęci do szczepień, co wywołało wiele kontrowersji na całym świecie, w tym również w Australii. Z ujawnionych przez australijski sąd informacji wynika, że tenisista przyznał, że nie jest zaszczepiony.

„Novak Djoković jest fantastycznym tenisistą. Dla rzeszy fanów był także wielkim człowiekiem. Od pewnego czasu dla wielu ludzi na świecie przestał już być autorytetem poza kortem. Nie oznacza to jednak, że brakuje mu wyznawców” – pisał w swoim niedawnym komentarzu Krzysztof Matlak.