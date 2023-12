Strzelanina w Pradze. 15 zabitych i 25 rannych na Uniwersytecie Karola

Sprawca, 24-letni student, zastrzelił wcześniej swojego ojca – podają czeskie media. Według nieoficjalnych informacji postrzelony przez policyjnego snajpera miał popełnić samobójstwo rzucając się z okna.

Policja podała, że po ataku na Uniwersytecie Karola na pl. Jana Palacha w centrum miasta zabójca został „wyeliminowany”. Agencja Reuters informuje, że pracownikom uczelni nakazano „pozostać na miejscu”, zabarykadować się w pokojach i wyłączyć światła. Zdjęcia z miejsca zdarzenia ukazywały ludzi stojących na gzymsie budynku, trzymających się ściany zewnętrznej.

„Nie ruszaj się, nie wychodź”

Sprawca zamachu, według czeskich mediów, był zafascynowany podobnym zamachem w Moskwie na początku 2023 r. Miał pisać o swoich planach w rosyjskojęzycznych serwisach społecznościowych. Przed strzelaniną i przyjazdem do stolicy w rodzinnej wsi 21 km od Pragi miał zabić swojego ojca.

Profesor Uniwersytetu Karola Siergiej Miedwiediew relacjonował BBC, że był w audytorium, gdy zaczęła się strzelanina. „Wygłaszałem wykład i na początku nie do końca zdawałem sobie sprawę, co się stało, ponieważ rozległy się jakieś dźwięki” – powiedział. „Wtedy zrozumieliśmy, że dzieje się coś dużego. Potem do sali wkroczyli policjanci z grupy operacji specjalnych, przeszukali ją szybko i kazali nam zostać w środku. Godzinę później do sali wszedł inny oddział policji, funkcjonoriusze kazali nam się położyć na podłodze, przeszukali, a następnie ewakuowali z budynku.”

Mail do pracowników wydziału filozofii Uniwersytetu Karola, do którego dotarła agencja Reuters, zawierał ostrzeżenie o strzelaninie. Brzmiał: „Nie ruszaj się, nigdzie nie wychodź, jeśli jesteś w biurze, zamknij je i postaw meble przed drzwiami, zgaś światło”.

Zamknięte ulice, premier odwołuje spotkania

Motywy sprawcy nie są na razie znane. Minister spraw wewnętrznych Vit Rakušan wykluczył, aby strzelanina miała związek z międzynarodowym terroryzmem. Poinformował, że jest w kontakcie ze służbami z państw Unii Europejskiej. Premier Petr Fiala powiedział, że odwołał nadchodzące spotkania w świetle „tragicznych wydarzeń” w Pradze.

Władze podały, że cały plac Palacha i kilka ulic wokół uniwersytetu zostało zamkniętych. Uniwersytet Karola znajduje się na Starym Mieście w Pradze, ok. 500 m od zabytkowego Mostu Karola, przyciągającego zawsze licznie turystów.