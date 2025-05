Izraelscy pracownicy ambasady zabici w Waszyngtonie. „Wymierzymy sprawiedliwość”

Sprawca został ujęty, to 30-letni mężczyzna. Policja przekazała, że skandował „Wolna Palestyna!”. Zabici to kobieta i mężczyzna, pracownicy ambasady Izraela w Waszyngtonie.

Dwoje pracowników ambasady Izraela zostało zastrzelonych w okolicy Muzeum Żydowskiego w Waszyngtonie (Capital Jewish Museum). Informacje potwierdziła sekretarz stanu bezpieczeństwa USA Kristi Noem. „Dwoje pracowników ambasady zostało bezsensownie zabitych dziś wieczorem [w środę w nocy polskiego czasu – red.] w pobliżu Muzeum Żydowskiego w Waszyngtonie. Prowadzimy dochodzenie i pracujemy nad tym, by zdobyć jak najwięcej informacji, którymi moglibyśmy się podzielić. Proszę o modlitwę za rodziny ofiar. Doprowadzimy tego zepsutego mężczyznę przed oblicze wymiaru sprawiedliwości” – podała na X.

Zabici pracownicy ambasady

Sprawca został ujęty, trafił do aresztu, zabezpieczono broń. 30-latek z Chicago podszedł do czteroosobowej grupy przed muzeum i otworzył ogień z bliskiej odległości, zabił mężczyznę i kobietę. Potem wszedł do środka i został zatrzymany przez ochronę. Policja przekazała, że skandował „Wolna, wolna Palestyna!”. Ambasador Izraela Yechiel Leiter ujawnił, że zabici byli parą i mieli się wkrótce zaręczyć.

Szefowa policji metropolitalnej Pamela Smith przekazała, że sprawca krążył wokół Capital Jewish Museum, znajdującego się nieopodal biura FBA.

Sprawca nie trafił przedtem na żadną listę osób objętych specjalnym nadzorem bezpieczeństwa.

„Akt antysemickiego terroryzmu”

Ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon stwierdził, że to „zdeprawowany akt antysemickiego terroryzmu”. Jak dodał, „krzywdzenie społeczności żydowskiej przekracza czerwoną linię. Jesteśmy przekonani, że władze USA podejmą zdecydowane działania przeciwko osobom odpowiedzialnym za ten przestępczy czyn. Izrael będzie nadal działał zdecydowanie, żeby chronić swoich obywateli i przedstawicieli wszędzie na świecie”. Danon rozmawiał już z prezydentem USA Donaldem Trumpem, który złożył kondolencje rodzinom pokrzywdzonych.

„Te okropne zabójstwa w D.C., ewidentnie oparte na antysemityzmie, muszą się skończyć TERAZ! – napisał Trump na platformie Truth Social. – Nie ma w USA miejsca na nienawiść i radykalizm. Kondolencje dla rodzin ofiar. To smutne, że takie rzeczy się zdarzają. Niech was Bóg błogosławi”.

Prezydent Izraela Jicchak Herzog oświadczył, że jest „zdruzgotany”. „To nikczemny akt nienawiści, antysemityzmu, który odebrał życie dwojgu młodym pracownikom ambasady. Sercami jesteśmy przy bliskich zamordowanych, wysyłamy im nasze modlitwy”.

Jak podaje „Guardian”, Capital Jewish Museum od zeszłego tygodnia figuruje na liście placówek, którym udzielono dofinansowania (500 tys. dol.) na rzecz zwiększania bezpieczeństwa.