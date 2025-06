Samolot Air India rozbił się w Ahmadabadzie. Setki ofiar śmiertelnych, jedna osoba przeżyła!

Samolot Boeing 787-8 Dreamliner obsługujący lot AI171 na trasie Ahmadabad–Londyn Gatwick wystartował w czwartek o godzinie 13:38 czasu lokalnego z lotniska w największym mieście stanu Gudźarat. Według informacji przekazanych przez przedstawiciela dyrekcji lotnictwa cywilnego Faiza Ahmeda Kidwaiego maszyna spadła na zabudowania w dzielnicy mieszkaniowej Meghani Nagar zaledwie pięć minut po starcie.

Na pokładzie samolotu znajdowały się 242 osoby, w tym 230 pasażerów, dziesięcioro członków personelu pokładowego oraz dwaj piloci. Wśród pasażerów było 169 obywateli Indii, 53 Brytyjczyków, siedmiu Portugalczyków oraz jeden Kanadyjczyk. Rzecznik polskiego MSZ Paweł Wroński potwierdził, że na liście pasażerów nie ma obywateli Polski.

Z miejsca katastrofy wydobyto 204 ciała. „Nie wiadomo, czy wszystkie 204 osoby znajdowały się na pokładzie samolotu, czy też część z nich znajdowała się na ziemi, gdy samolot się rozbił” – poinformował szef policji w Ahmadabadzie. „Możemy przekazać, że 41 osób zostało rannych i obecnie są leczone” przekazał BBC GS Malik.

Jak donoszą indyjskie media, katastrofę przeżył Ramesh Viswashkumar, 38-latek, który siedział na miejscu 11A. Sytuację okrzyknięto cudem. Viswashkumar najprawdopodobniej wyskoczył z samolotu przez wyjście awaryjne, obecnie ma przebywać w szpitalu.

Ramesh Viswashkumar, The sole survivor of the Air India crash escaped by jumping from the plane. He was on seat number 11A. #AirIndia #AhmedabadNews #Gujarat #PlaneCrash #ITReel pic.twitter.com/NsMBeZOkbX