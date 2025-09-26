Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
26 września 2025
Świat

Rosyjskie myśliwce nad Bałtykiem, cisza alkoholowa w Warszawie, Polak zjechał z Everestu. 5 tematów na dziś

26 września 2025
Myśliwce Mig-31 przeleciały nad Bałtykiem. Myśliwce Mig-31 przeleciały nad Bałtykiem. Vitaly Kuzmin / Wikipedia
Rosyjskie myśliwce nad Bałtykiem; cisza alkoholowa w Warszawie; projekt ustawy o lekcjach religii w Sejmie; Sarkozy skazany; Polak zjechał z Everestu.

1. Rosyjskie myśliwce przeleciały nad Bałtykiem

Pięć rosyjskich maszyn (Su-30, Su-35 i trzy MiG-31) przelatywało w pobliżu łotewskiej przestrzeni powietrznej – poinformowało dowództwo sojuszniczych sił powietrznych NATO. W odpowiedzi z bazy w Szawlach na Litwie poderwano dwa węgierskie myśliwce.

To nie pierwsza tego typu prowokacja Kremla w ostatnim czasie. W środę cztery rosyjskie samoloty wojskowe zostały wykryte w pobliżu Alaski. W ubiegłym tygodniu rosyjski samolot wojskowy przeleciał nad fregatą marynarki wojennej Niemiec na Morzu Bałtyckim, a niemieckie myśliwce zostały wysłane do odeskortowania samolotu zwiadowczego Ił-20M, który przelatywał nad Bałtykiem. Z kolei 19 września trzy myśliwce MiG-31 wkroczyły w estońską przestrzeń powietrzną bez zezwolenia.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył w Fox News, że Sojusz będzie rozważać możliwość otwarcia ognia do rosyjskich maszyn, jeśli „okaże się to konieczne”, w podobnym tonie wypowiedziała się szefowa KE Ursula von der Leyen. W odpowiedzi ambasador Rosji w Paryżu Aleksiej Mieszkow powiedział, że zestrzelenie rosyjskiego samolotu przez NATO będzie oznaczać początek konfliktu zbrojnego.

O tym, jak reagować na rosyjskie prowokacje, pisze w „Polityce” Marek Świerczyński: „Politycy chcieliby strzelać do każdego »ruskiego« myśliwca, ale wojskowi wolą trzymać się procedur, prawa i polityki sojuszniczej. Nie każde naruszenie granicy to atak, a strzelać należy w ostateczności” – przestrzega nasz autor.

2. Trzaskowski zapowiada nocną ciszę alkoholową w Warszawie

„Od 1 czerwca 2026 r. ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu obowiązywać będzie na terenie całej Warszawy. Uchwałę w tej sprawie przedłożę Radzie wiosną przyszłego roku” – ogłosił prezydent Warszawy. Jak dodał, w przyszłym tygodniu odbędzie się nadzwyczajna sesja rady miasta, na której przyjęta zostanie uchwała w sprawie wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu w pierwszych dwóch dzielnicach – Pradze Północ i Śródmieściu – od początku listopada br.

„Czy dyskusja wokół kwestii ograniczenia sprzedaży alkoholu w stolicy przebiegła w sposób wzorcowy? Zdecydowanie nie. Czy możemy z tego wyciągnąć właściwe wnioski? Właśnie to robimy” – napisał Rafał Trzaskowski. W środę Donald Tusk wezwał na rozmowę prezydenta stolicy i Marcina Kierwińskiego w związku z głosowaniem rady Warszawy nad nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, które zaszkodziło wizerunkowo partii. Premier otwarcie skrytykował też przebieg głosowania i wspierany przez związanych z Kierwińskim radnych PO „liberalizm alkoholowy”.

Według nieoficjalnych informacji „Wprost” na listopadowym kongresie PO Trzaskowski może stracić stanowisko wiceprzewodniczącego partii, a Kierwiński – sekretarza generalnego. „Zarówno Lewica, jak i Polska 2050 próbują na stołecznym konflikcie zbić polityczny kapitał. W ten sposób problem warszawski stał się problemem koalicyjnym” – pisze o aferze związanej z głosowaniem nad nocną prohibicją Cezary Kowanda.

3. Projekt o religii w szkole w piątek trafi do Sejmu

Projekt ustawy Ordo Iuris, którego pierwsze czytanie odbędzie się w piątek w Sejmie, zakłada m.in. wprowadzenie w szkołach obowiązkowych dwóch godzin religii lub etyki, z których oceny byłyby wliczane do średniej. Dopuszcza też modlitwy przed i po lekcjach.

To odpowiedź na zmiany wprowadzane przez Barbarę Nowacką. W styczniu podpisała rozporządzenie, zgodnie z którym od września w szkołach jest tylko jedna godzina religii lub etyki w tygodniu, można też nie chodzić na żaden z tych przedmiotów.

Projekt najpewniej znajdzie poparcie wśród posłów PiS i Konfederacji. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, z nieoficjalnych przecieków wynika, że nad poparciem zastanawia się również PSL, a to dałoby projektowi sejmową większość i oznaczało cofnięcie całej reformy religii w szkołach wprowadzanej przez Nowacką.

4. Nicolas Sarkozy skazany na pięć lat więzienia

Były prezydent Francji został uznany winnym udziału w przestępczym spisku. Według prokuratury zmarły libijski dyktator Muammar Kaddafi pomógł sfinansować jego zwycięską kampanię prezydencką w 2007 roku w zamian za obietnicę „przywrócenia Libii na międzynarodową scenę polityczną”. Według aktu oskarżenia Sarkozy miał przyjąć od Kadafiego około 50 mln euro w gotówce – kwotę ponad dwukrotnie wyższą niż dozwolony wówczas limit finansowania kampanii wyborczej.

70-letni Sarkozy został dodatkowo ukarany grzywną w wysokości 100 tys. euro oraz zakazem pełnienia funkcji publicznych. Prokuratura ma miesiąc na poinformowanie go, kiedy stawić się w więzieniu – jego odwołanie się od wyroku nie zawiesi tej decyzji. To trzeci wyrok dla byłego prezydenta, który jak dotąd unika więzienia. Jeśli do niego trafi, będzie pierwszym prezydentem we współczesnej historii Francji, który zostanie osadzony. „Będę spać w więzieniu, ale z podniesioną głową” – oświadczył po ogłoszeniu wyroku.

5. Andrzej Bargiel zjechał z Mount Everestu bez tlenu

Polak jest pierwszą osobą, która zdobyła Mount Everest (8848 m) i zjechała na nartach ze szczytu do bazy (ok. 5364 m) bez korzystania z dodatkowego tlenu. Na szczycie spędził zaledwie kilka minut, po czym przypiął narty i rozpoczął zjazd, ścigając się z zachodzącym słońcem.

„To jeden z ważniejszych kroków w mojej sportowej karierze. Zjazd z Everestu bez tlenu był dla mnie marzeniem, które dojrzewało latami. Wiedziałem, że trudne jesienne warunki i poprowadzenie linii zjazdu przez lodowiec Khumbu to największe wyzwanie, z jakim mogę się zmierzyć” – powiedział Andrzej Bargiel po zjeździe.

37-latek był mistrzem Polski w skialpinizmie, zwyciężał wiele prestiżowych zawodów w tej dyscyplinie, a w 2013 r. rozpoczął projekt Hic Sunt Leones, zakładający zdobywanie trudno dostępnych szczytów świata i zjeżdżanie z nich na nartach.

O wyprawie pisał na blogu „Polityki” Krzysztof Burnetko: „Bargiel jest przeciwnikiem wielkich wypraw – woli, także ze względów bezpieczeństwa, działanie w stylu alpejskim, a więc szybki atak na szczyt i takiż powrót do bazy właśnie dzięki użyciu nart. Znaczenie mają przy tym także legendarne już możliwości wydolnościowe Bargiela oraz szacunek dla gór i odpowiedzialność za pozostałych uczestników wypraw”.

Redakcja „Polityki”

Reklama

Warte przeczytania

Czytaj także

null
Kultura

„1670”, dożynki narodowe. „Polityka” zagląda za kulisy i na plan serialu. Wszystko jest tu „bardziej”

Serial „1670” Netflixa stał się fenomenem kulturowym. Żeby sprawdzić, co o tym zdecydowało, zaglądamy za kulisy ruszającego właśnie drugiego sezonu. Wszystko jest tu „jeszcze bardziej”.

Aneta Kyzioł
09.09.2025
null
Społeczeństwo

Jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków. „Zaopiekowały się sobą”

Oto opowieść o tym, jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków niczego nieświadomych 1395 podopiecznych. Jest już akt oskarżenia.

Zbigniew Borek
13.09.2025
null
Rynek

Kto nam da jeść, kto nas wyleczy? 1 października prawie milion Ukraińców nie przyjdzie do pracy

Ich prawo do legalnego zatrudnienia wygaśnie wraz z ustawą o pomocy Ukraińcom, której nowelizację zawetował prezydent Karol Nawrocki. Wiele polskich firm zostanie sparaliżowanych, ponad 5 proc. pracujących legalnie w Polsce to Ukraińcy.

Joanna Solska
09.09.2025
null
Kraj

Nowe przekazy PiS. Nowogrodzka nadaje: „Wracamy. Was już nie ma”. Tę grę spinów można im zepsuć

W nowym sezonie politycznym Jarosław Kaczyński chce umocnić wrażenie, jakby już miał wygrane następne wybory. Jeszcze nie rządzi, ale już dzieli – przyszłe wpływy, przywileje i posady. Jak PiS tak łatwo wtłacza przekazy o swojej potędze i dlaczego druga strona odpowiada tak słabo?

Mariusz Janicki
18.09.2025
null
Społeczeństwo

Tinder dobił miłość, tego się nie cofnie. U kobiet rośnie niechęć, u mężczyzn nienawiść

Dzięki aplikacjom randkowym ludzie są sobą znudzeni, zanim w ogóle cokolwiek się między nimi rozpocznie. Jesteśmy przekonani, że zawsze znajdzie się ładniejszy, ciekawsza itd. Karmi nas ułuda nieskończonego niemal wyboru – mówi prof. Tomasz Szlendak.

Joanna Podgórska
13.08.2025
null
Kultura

Władysław Pasikowski dla „Polityki”: Wojtyła jest postacią tragiczną. Wolimy ułudę od gorzkiej prawdy

Powiem coś, a potem nastąpi atak z każdej ławki Sejmu od lewej do prawej, i jeszcze z galerii – zapowiada Władysław Pasikowski, autor filmu „Zamach na papieża”. I mówi.

Janusz Wróblewski
20.09.2025
null
Kraj

BOB ratowniczy. Spodziewaj się najlepszego, szykuj na najgorsze. Co włożyć do plecaka ewakuacyjnego?

Rząd radzi obywatelom, jak przygotować plecak ewakuacyjny. Brzmi alarmująco, ale też adekwatnie do niespokojnej rzeczywistości.

Marcin Piątek
16.09.2025
null
Historia

Skąd się wziął celibat i co Kościół myślał o seksie. Cielesność nie zawsze była grzechem

O tym, skąd się wziął celibat w Kościele katolickim i dlaczego reforma gregoriańska miała kłopoty z homoseksualizmem wśród duchowieństwa opowiada prof. Krzysztof Skwierczyński.

Agnieszka Krzemińska
07.09.2025
null
Świat

Wielka afera z kryptowalutami. Już za miesiąc 38-letni ślusarz z Brzeclawia wywróci czeski rząd?

Gigantyczna afera z kryptowalutami w tle praktycznie przesądziła o porażce koalicji rządzącej w wyborach, do których Czesi pójdą za miesiąc.

Aleksander Kaczorowski
06.09.2025
null
Nauka

Ukryte i zaskakujące efekty szczepień przeciw grypie. Ostatni sezon to był czas żniw

Zastanawiasz się, czy zaszczepić się przeciw grypie? Masz wątpliwości i nie wiesz, czy to się opłaca? A może próbujesz przekonać kogoś bliskiego? Albo od lat szczepisz się regularnie? Niezależnie od odpowiedzi – ten tekst jest dla ciebie.

Piotr Rzymski
02.09.2025
null
Społeczeństwo

Kolagen: hit czy kit? Na stawy, na skórę, dla urody. Polacy biorą, choć „trochę czuć rybę”

Reklamują go gwiazdy – ma pomagać zachować piękno skóry i włosów. Stosują go sportowcy – stawy wyczynowca są przecież eksploatowane bez litości. Kolagen to najnowszy hit. Pytanie tylko: hit czy kit?

Katarzyna Kaczorowska
30.08.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną