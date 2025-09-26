Rosyjskie myśliwce nad Bałtykiem, cisza alkoholowa w Warszawie, Polak zjechał z Everestu. 5 tematów na dziś

Rosyjskie myśliwce nad Bałtykiem; cisza alkoholowa w Warszawie; projekt ustawy o lekcjach religii w Sejmie; Sarkozy skazany; Polak zjechał z Everestu.

1. Rosyjskie myśliwce przeleciały nad Bałtykiem

Pięć rosyjskich maszyn (Su-30, Su-35 i trzy MiG-31) przelatywało w pobliżu łotewskiej przestrzeni powietrznej – poinformowało dowództwo sojuszniczych sił powietrznych NATO. W odpowiedzi z bazy w Szawlach na Litwie poderwano dwa węgierskie myśliwce.

To nie pierwsza tego typu prowokacja Kremla w ostatnim czasie. W środę cztery rosyjskie samoloty wojskowe zostały wykryte w pobliżu Alaski. W ubiegłym tygodniu rosyjski samolot wojskowy przeleciał nad fregatą marynarki wojennej Niemiec na Morzu Bałtyckim, a niemieckie myśliwce zostały wysłane do odeskortowania samolotu zwiadowczego Ił-20M, który przelatywał nad Bałtykiem. Z kolei 19 września trzy myśliwce MiG-31 wkroczyły w estońską przestrzeń powietrzną bez zezwolenia.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył w Fox News, że Sojusz będzie rozważać możliwość otwarcia ognia do rosyjskich maszyn, jeśli „okaże się to konieczne”, w podobnym tonie wypowiedziała się szefowa KE Ursula von der Leyen. W odpowiedzi ambasador Rosji w Paryżu Aleksiej Mieszkow powiedział, że zestrzelenie rosyjskiego samolotu przez NATO będzie oznaczać początek konfliktu zbrojnego.

O tym, jak reagować na rosyjskie prowokacje, pisze w „Polityce” Marek Świerczyński: „Politycy chcieliby strzelać do każdego »ruskiego« myśliwca, ale wojskowi wolą trzymać się procedur, prawa i polityki sojuszniczej. Nie każde naruszenie granicy to atak, a strzelać należy w ostateczności” – przestrzega nasz autor.

2. Trzaskowski zapowiada nocną ciszę alkoholową w Warszawie

„Od 1 czerwca 2026 r. ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu obowiązywać będzie na terenie całej Warszawy. Uchwałę w tej sprawie przedłożę Radzie wiosną przyszłego roku” – ogłosił prezydent Warszawy. Jak dodał, w przyszłym tygodniu odbędzie się nadzwyczajna sesja rady miasta, na której przyjęta zostanie uchwała w sprawie wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu w pierwszych dwóch dzielnicach – Pradze Północ i Śródmieściu – od początku listopada br.

„Czy dyskusja wokół kwestii ograniczenia sprzedaży alkoholu w stolicy przebiegła w sposób wzorcowy? Zdecydowanie nie. Czy możemy z tego wyciągnąć właściwe wnioski? Właśnie to robimy” – napisał Rafał Trzaskowski. W środę Donald Tusk wezwał na rozmowę prezydenta stolicy i Marcina Kierwińskiego w związku z głosowaniem rady Warszawy nad nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, które zaszkodziło wizerunkowo partii. Premier otwarcie skrytykował też przebieg głosowania i wspierany przez związanych z Kierwińskim radnych PO „liberalizm alkoholowy”.

Według nieoficjalnych informacji „Wprost” na listopadowym kongresie PO Trzaskowski może stracić stanowisko wiceprzewodniczącego partii, a Kierwiński – sekretarza generalnego. „Zarówno Lewica, jak i Polska 2050 próbują na stołecznym konflikcie zbić polityczny kapitał. W ten sposób problem warszawski stał się problemem koalicyjnym” – pisze o aferze związanej z głosowaniem nad nocną prohibicją Cezary Kowanda.

3. Projekt o religii w szkole w piątek trafi do Sejmu

Projekt ustawy Ordo Iuris, którego pierwsze czytanie odbędzie się w piątek w Sejmie, zakłada m.in. wprowadzenie w szkołach obowiązkowych dwóch godzin religii lub etyki, z których oceny byłyby wliczane do średniej. Dopuszcza też modlitwy przed i po lekcjach.

To odpowiedź na zmiany wprowadzane przez Barbarę Nowacką. W styczniu podpisała rozporządzenie, zgodnie z którym od września w szkołach jest tylko jedna godzina religii lub etyki w tygodniu, można też nie chodzić na żaden z tych przedmiotów.

Projekt najpewniej znajdzie poparcie wśród posłów PiS i Konfederacji. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, z nieoficjalnych przecieków wynika, że nad poparciem zastanawia się również PSL, a to dałoby projektowi sejmową większość i oznaczało cofnięcie całej reformy religii w szkołach wprowadzanej przez Nowacką.

4. Nicolas Sarkozy skazany na pięć lat więzienia

Były prezydent Francji został uznany winnym udziału w przestępczym spisku. Według prokuratury zmarły libijski dyktator Muammar Kaddafi pomógł sfinansować jego zwycięską kampanię prezydencką w 2007 roku w zamian za obietnicę „przywrócenia Libii na międzynarodową scenę polityczną”. Według aktu oskarżenia Sarkozy miał przyjąć od Kadafiego około 50 mln euro w gotówce – kwotę ponad dwukrotnie wyższą niż dozwolony wówczas limit finansowania kampanii wyborczej.

70-letni Sarkozy został dodatkowo ukarany grzywną w wysokości 100 tys. euro oraz zakazem pełnienia funkcji publicznych. Prokuratura ma miesiąc na poinformowanie go, kiedy stawić się w więzieniu – jego odwołanie się od wyroku nie zawiesi tej decyzji. To trzeci wyrok dla byłego prezydenta, który jak dotąd unika więzienia. Jeśli do niego trafi, będzie pierwszym prezydentem we współczesnej historii Francji, który zostanie osadzony. „Będę spać w więzieniu, ale z podniesioną głową” – oświadczył po ogłoszeniu wyroku.

5. Andrzej Bargiel zjechał z Mount Everestu bez tlenu

Polak jest pierwszą osobą, która zdobyła Mount Everest (8848 m) i zjechała na nartach ze szczytu do bazy (ok. 5364 m) bez korzystania z dodatkowego tlenu. Na szczycie spędził zaledwie kilka minut, po czym przypiął narty i rozpoczął zjazd, ścigając się z zachodzącym słońcem.

„To jeden z ważniejszych kroków w mojej sportowej karierze. Zjazd z Everestu bez tlenu był dla mnie marzeniem, które dojrzewało latami. Wiedziałem, że trudne jesienne warunki i poprowadzenie linii zjazdu przez lodowiec Khumbu to największe wyzwanie, z jakim mogę się zmierzyć” – powiedział Andrzej Bargiel po zjeździe.

37-latek był mistrzem Polski w skialpinizmie, zwyciężał wiele prestiżowych zawodów w tej dyscyplinie, a w 2013 r. rozpoczął projekt Hic Sunt Leones, zakładający zdobywanie trudno dostępnych szczytów świata i zjeżdżanie z nich na nartach.

O wyprawie pisał na blogu „Polityki” Krzysztof Burnetko: „Bargiel jest przeciwnikiem wielkich wypraw – woli, także ze względów bezpieczeństwa, działanie w stylu alpejskim, a więc szybki atak na szczyt i takiż powrót do bazy właśnie dzięki użyciu nart. Znaczenie mają przy tym także legendarne już możliwości wydolnościowe Bargiela oraz szacunek dla gór i odpowiedzialność za pozostałych uczestników wypraw”.