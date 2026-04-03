Trump dymisjonuje prokurator generalną. Wirtualny szczyt bez USA. 5 ważnych tematów na dziś

Koalicja chętnych nie odblokuje cieśniny Ormuz; Pam Bondi naraziła się i musi odejść; kulisy dworu Nawrockiego; pary LGBT+ do Tuska: wykonaj wyrok; 12 mln alergików.

1. Pam Bondi naraziła się i musi odejść

Donald Trump zdymisjonował prokurator generalną Pam Bondi. Była jedną z jego najbardziej lojalnych współpracowniczek, ale nie spełniła oczekiwań. Przeprowadziła czystki w resorcie sprawiedliwości, ale nie znalazła podstaw do postawienia zarzutów politycznym przeciwnikom prezydenta.

Największe kontrowersje wywołała sprawa Jeffreya Epsteina. Bondi najpierw sugerowała istnienie listy jego klientów, a potem się z tego wycofała, co podważyło jej wiarygodność. Do tego doszły zarzuty dotyczące niepełnego ujawniania dokumentów, lekceważącego stosunku do ofiar oraz konfrontacyjnego stylu podczas przesłuchań w Kongresie. Była krytykowana przez Demokratów i część Republikanów. Ostatecznie stała się politycznym obciążeniem dla Białego Domu. Jej odejście wpisuje się w serię roszad personalnych w administracji USA – opisuje z Waszyngtonu Tomasz Zalewski. Oprócz Bondi tego samego dnia stanowisko stracił szef sztabu sił lądowych generał Randy George.

2. Koalicja chętnych nie odblokuje cieśniny Ormuz

Wielka Brytania zwołała pierwszy wirtualny szczyt w sprawie kryzysu na Bliskim Wschodzie – w cieniu krytyki ze strony Donalda Trumpa i gróźb o wycofaniu Stanów Zjednoczonych ze struktur NATO. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 państw. Zabrakło USA i Izraela. Mimo deklaracji o gotowości do działania nie przedstawiono konkretnych rozwiązań – głównie ze względu na rozbieżne interesy uczestników. Szczyt miał zatem charakter symboliczny.

Największe obawy budzi eskalacja kryzysu energetycznego po zablokowaniu cieśniny Ormuz przez Iran. Przedłużający się konflikt grozi globalnym kryzysem żywnościowym. Europa Zachodnia skupia się na jak najszybszym przywróceniu transportu surowców, natomiast Polska zwraca uwagę na geopolityczne skutki – wysokie ceny energii wzmacniają finansowo Rosję. W trudnej sytuacji jest Wielka Brytania – dysponuje zapasami gazu tylko na kilka dni. Wnioski ze szczytu analizuje Mateusz Mazzini.

3. Kulisy dworu Nawrockiego. Robi się nerwowo

W otoczeniu prezydenta Karola Nawrockiego narasta napięcie. Kolejne wpadki wizerunkowe i chaotyczna komunikacja pogłębiają problemy w Pałacu Prezydenckim. Ostatnim przykładem była nerwowa reakcja głowy państwa na pytanie dziennikarza dotyczące relacji z Viktorem Orbánem. Zachowanie Nawrockiego krytykuje się nawet w środowisku PiS. Zamiast wygaszać ten kryzys, współpracownicy prezydenta próbowali go bagatelizować, co pokazuje brak doświadczenia i spójnej strategii komunikacyjnej.

W Kancelarii Prezydenta narastają także konflikty personalne, toczy się walka o wpływy. Kluczowi współpracownicy – m.in. Marcin Przydacz, Zbigniew Bogucki i Sławomir Cenckiewicz – konkurują ze sobą, a ich ambicje utrudniają zarządzanie ośrodkiem władzy. Kontrolę nad sytuacją próbuje utrzymać szef gabinetu Paweł Szefernaker. Coraz wyraźniej widać też rosnący wpływ PiS i Jarosława Kaczyńskiego – przez tę pałacową dżunglę przedziera się Anna Dąbrowska.

4. Pary LGBT+ do Tuska: wykonaj wyrok

W Warszawie przed Pałacem Ślubów odbył się happening, podczas którego pary jednopłciowe odebrały symboliczne akty małżeństwa i zaapelowały do rządu o wykonanie wyroków TSUE i NSA nakazujących transkrypcję takich małżeństw zawartych za granicą. Akcję zorganizowały organizacje społeczne, wskazując, że Polska od lat pozostaje w tyle za większością państw europejskich w kwestii praw osób LGBT+.

Uczestnicy wydarzenia podkreślali praktyczne konsekwencje braku uznania takich małżeństw – od problemów urzędowych i zdrowotnych po sytuacje prawnych absurdów, jak niemożność rozwodu czy ryzyko formalnej bigamii. Choć urzędy deklarują gotowość do zmian, rząd nie pali się wcale do „respektowania wyroków” czy „przywracania praworządności” – pisze Mateusz Witczak.

5. Polaków alergików jest już 12 mln

W Polsce z alergiami zmaga się już ok. 12 mln osób, a wiosenny sezon pylenia – brzoza, trawy, leszczyna – staje się coraz bardziej uciążliwy. Skala alergii rośnie także z powodu zmian cywilizacyjnych – ocieplenia klimatu, zanieczyszczenia środowiska oraz stylu życia ograniczającego kontakt z naturalnymi drobnoustrojami. W efekcie układ odpornościowy częściej reaguje nadmiernie na nieszkodliwe bodźce, a alergia staje się złożoną chorobą całego organizmu.

Rośnie popularność metod alternatywnych, takich jak biorezonans, które obiecują szybkie i bezbolesne „odczulanie”, choć bez naukowego potwierdzenia. Dla wielu pacjentów są one atrakcyjną alternatywą wobec długotrwałego i wymagającego leczenia oferowanego przez medycynę konwencjonalną. Eksperci podkreślają, że skuteczność metod alternatywnych jest iluzoryczna i często opiera się na efekcie placebo. Ale część pacjentów trafia najpierw do pseudomedycznych gabinetów, tracąc pieniądze i opóźniając właściwe leczenie – ostrzega Paweł Walewski w okładkowym tekście „Polityki”.