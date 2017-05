Premier Kanady z wizytą u papieża. Miał do niego ważną prośbę

Do spotkania Justina Trudeau z papieżem doszło w poniedziałek. Premier Kanady odwiedził Europę w związku ze szczytem G7.

Jak zapowiadał jeszcze przed spotkaniem rzecznik Trudeau, Cameron Ahmad, jednym z głównych tematów rozmowy z papieżem była kwestia pojednania ze społecznościami indiańskimi. Od końca XIX wieku dzieci rdzennej ludności kanadyjskiej umieszczane były w szkołach, gdzie pozbawiano je możliwości kultywowania swojego języka, tradycji i religii. Miano je przyuczać do bycia „dobrymi Kanadyjczykami” oraz „ucywilizować”.

Trafiło do nich około 150 tysięcy dzieci Indian, Eskimosów i Metysów, określanych przez prawo kanadyjskie jako First Nations, czyli pierwotni mieszkańcy kraju.

Szkoły były finansowane przez rząd, ale zarządzane przez Kościoły chrześcijańskie, głównie katolickie. W placówkach dochodziło do nadużyć seksualnych i fizycznych. Ostatnią taką szkołę zamknięto w 1996 roku. W 2008 roku powołano Komisję ds. Prawdy i Pojednania, która określiła je jako „ludobójstwo kulturowe”. Rok wcześniej kanadyjski rząd rozpoczął wypłacanie łącznie 1,9 mld dolarów kanadyjskich odszkodowań.

Formalne przeprosiny wobec społeczności indiańskiej wystosowali wcześniej Anglikanie, Prezbiterianie oraz Zjednoczony Kościół Kanady. Nie uczynił tego tylko Kościół katolicki. O takie formalne przeprosiny poprosił wczoraj papieża Trudeau. „Powiedziałem Papieżowi jak ważne jest pojednanie z rdzenną ludnością w kontekście dalszego rozwoju Kanady, uwzględniając jego pomoc w postaci przeprosin” – tłumaczył dziennikarzom po spotkaniu.

Czy do przeprosin dojdzie?

Do przeprosin miałoby dojść podczas pobytu papieża w Kanadzie. Biskupi kanadyjscy zachęcają Franciszka, by do przyjazdu doszło już w przyszłym roku.

Były premier Stephen Harper, który wyraził ubolewanie w związku z tą praktyką w imieniu kanadyjskiego rządu, podczas audiencji u Franciszka dwa lata temu kwestii tej wprost nie podniósł. Nawiązał tylko do raportu przygotowanego w tej sprawie przez kanadyjską Komisję Prawdy i Pojednania, która wnioskowała o pojednanie między Kościołem katolickim a ofiarami. Jednak ówczesny papież Benedykt XVI wyraził wtedy jedynie „swój smutek z powodu udręki spowodowanej godnym pożałowania zachowaniem niektórych członków Kościoła”.

Jak podaje BBC, Watykan nie skomentował prośby Trudeau. Ocenił rozmowę jako „serdeczną” i „koncentrującą się na tematach integracji oraz (...) bieżących kwestii etycznych”.



Trudeau od początku swojej kadencji próbuje doprowadzić do ostatecznego pojednania z ofiarami przymusowej asymilacji. W ocenie kanadyjskiego premiera system szkolnictwa zbudowany na przemocy „dał początek jednemu z najmroczniejszych rozdziałów w historii Kanady i zostawił trwały destrukcyjny ślad w sferze kultury, dziedzictwa i języków ludów autochtonicznych”.