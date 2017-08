Waszyngton traci cierpliwość do Kim Dzong Una i liczy, że stracą ją też Chiny

Jego poprzednicy: prezydenci Eisenhower i Clinton ostrzegali reżim w Pjongjangu, że użyją przeciwko niemu siły, ale robili to po cichu, aby go postraszyć i w ten sposób skłonić do rozmów. Publiczne straszenie wojną – być może nawet atakiem nuklearnym – jest ryzykowne choćby dlatego, że niespełnienie groźby spowoduje dalsze osłabienie wiarygodności Waszyngtonu w podobnych sytuacjach, nadszarpniętej już wcześniej m.in. przez Baracka Obamę w Syrii.

A trudno sobie wyobrazić rozpoczęcie przez USA wojny prewencyjnej z Koreą Północną. Agresja na ten kraj wywołałaby odwet w postaci ataku na Koreę Południową, gdzie stacjonuje 30 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Kim Dzong Un ma armię konwencjonalną zdolną do zniszczenia położonego o 50 km od granicy Seulu.

Administracja Trumpa wysyła tu sprzeczne sygnały. Sam prezydent sugerował gotowość do takich rozmów, ale ostatnio bije w werbel wojenny. Dlatego nie można wykluczyć także bardziej niepokojącego rozwoju wydarzeń, opartego na założeniu, że ekipa Trumpa rzeczywiście traci cierpliwość.Wiadomo, że kluczem do skłonienia Korei Północnej z rezygnacji – lub przynajmniej zawieszenia na dłużej – rozbudowy arsenału atomowego są Chiny, jej główny sponsor dotujący gospodarkę. Ameryce od lat nie udaje się ich przekonać, żeby wywarły skuteczny nacisk na swojego klienta. Sankcje, też od dawna stosowane, są dziurawe; trudno liczyć na to, że zadziałają najnowsze, uchwalone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ i poparte przez Pekin. Chiny nie chcą upadku reżimu Kima, bo grozi to milionami uchodźców i zbliżeniem się zjednoczonej, prozachodniej Korei do ich granic. Ale nuklearne zbrojenia Pjongjangu też nie są im na rękę, gdyż w połączeniu z reakcją USA potęgują psychozę okrążenia (amerykańska tarcza rakietowa w Azji) i stwarzają w regionie destabilizację, która szkodzi chińskim interesom ekonomicznym.Można więc sobie wyobrazić, że Waszyngton zamyśla o realnej eskalacji napięcia, aby wytrzymałość Chin na destabilizację przekroczyła próg, za którym zgodzą się w końcu na to, by zmusić Kima do zamrożenia budowy swoich bomb i rakiet. Jakiej eskalacji?