Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Nie ma teraz ważniejszego tematu niż rozpędzająca się epidemia.

Wszyscy zadajemy sobie pytanie, czy wirus nas dopadnie, czy nie, a jeśli tak, to jaki możemy mieć przebieg choroby, jakie objawy, czy trafimy do szpitala, czy będą lekarze, dostępny sprzęt? W najnowszej „Polityce” piszemy o tym, co już dzisiaj – po blisko roku, licząc od pierwszych zachorowań w Chinach – wiemy o covidzie, co jest prawdą, a co mitem, jakie są prawidłowości, korelacje (autorzy to Marcin Rotkiewicz i Paweł Walewski). Dołączamy też specjalny test, gdzie odpowiedź na kilkanaście pytań pozwoli Państwu na oszacowanie własnego, indywidualnego ryzyka zakażenia wirusem i cięższego przebiegu choroby.

W numerze znajdziecie też Państwo dramatyczny reportaż Pawła Reszki – autora bestsellerowej książki o lekarzach w czasach pandemii – z jednego ze szpitalnych SOR-ów. To wiadomości z pierwszej ręki o tym, jak naprawdę wygląda sytuacja służby zdrowia na epidemicznym froncie.

Ponadto w najnowszej „Polityce”:

• Rafał Kalukin o tym, jak covid zmienia polską politykę i o tym, że obóz władzy ma coraz większe problemy ze swoim wizerunkiem.

• Anna Dąbrowska i Wojciech Szacki przypatrują się Pałacowi Prezydenckiemu, szukając przyczyn tak niskiej ostatnio aktywności prezydenta Dudy – co się z nim dzieje, co słychać w jego Kancelarii?