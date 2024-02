Zełenski apeluje do Tuska. 5 ważnych tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Zełenski apeluje do Tuska o spotkanie dwóch rządów na granicy, marszałek Hołownia przeprasza posłankę PiS, wakacje kredytowe opóźnione, spięcie w koalicji rządzącej o aborcję, w wieku 46 lat odszedł Tomasz Komenda.

1. Zełenski apeluje do Tuska o spotkanie dwóch rządów na granicy

Prezydent Ukrainy zaapelował do premiera Donalda Tuska o spotkanie rządów obu państw na wspólnej granicy. Miałoby dojść do niego jeszcze przed sobotnią drugą rocznicą inwazji Rosji na jego państwo. „Poleciłem naszemu rządowi, by w najbliższym czasie, do 24 lutego, przybył na granicę między naszymi państwami. I proszę ciebie, Donaldzie, panie premierze, by pan też przyjechał na granicę. Andrzeju, panie prezydencie, proszę cię, byś poparł ten dialog” – napisał po polsku i ukraińsku Zełenski, zwracając się do Tuska i Dudy w mediach społecznościowych.

Ukraiński prezydent zaznaczył, że blokada granicy zagraża dostawom broni dla żołnierzy na froncie. Zwrócił się do „wszystkich, którzy pamiętają pełne znaczenie słowa »solidarność«, które zmieniło na lepsze historię całej naszej Europy”, podkreślił jednak, że wspólne osiągnięcia „mogą się rozsypać” przez „nadmierne upolitycznienie”.

„Tak jak ukraińskie zboże, które, niestety, świat widział na polskich drogach, ordynarnie wyrzucane z samochodów i wagonów. To jest zboże, które nasi rolnicy, nasi chłopi uprawiają z wielkim trudem, mimo wszystkich trudności związanych z bezwzględną rosyjską agresją” – podkreślił.

2. Marszałek Hołownia przeprasza posłankę PiS

„Katarzyna Sójka została niesłusznie ukarana” – powiedział w środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Sójka jest posłanką PiS, jedną z siedmiorga ukaranych w związku ze szturmem na Sejm przy próbie wprowadzenia do budynku Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jej nazwisko pojawia się w raporcie Straży Marszałkowskiej z tamtych wydarzeń, jednak – jak przyznał Hołownia – jest to błąd. „W tym raporcie nie powinna znaleźć się pani poseł Katarzyna Sójka. To była Agnieszka Górska – i co do tego Straż Marszałkowska nie ma już żadnych wątpliwości” – wyjaśnił marszałek.

I dodał: „W związku z powyższym pan komendant został przeze mnie zobowiązany do przeproszenia pani poseł Sójki, ja też ją przeproszę, bo przecież powtórzyłem te tezy, które znalazły się w raporcie. Tak się powinno robić i nie mam z tym żadnego problemu”.

Sójka, już w Sejmie, upomniała się o swoje przeprosiny. Posłowie PiS skandowali do marszałka: „przeproś”. Ten odpowiedział: „Zobowiązałem się, że w publiczny sposób przeproszę panią poseł i niniejszym panią poseł za to przepraszam. Chcę, żeby miała pani świadomość, że jeżeli nasi funkcjonariusze, nasi urzędnicy popełniają błędy, nie może to kłaść się na wizerunku osób, które powinny w tej sytuacji być poza podejrzeniem. Prezydium Sejmu podjęło dzisiaj uchwałę o wycofaniu kary finansowej w odniesieniu do pani. Każdy z państwa, kto brał udział w tych zajściach i zechce odwołać się od decyzji Prezydium Sejmu, zostanie zapoznany z całym materiałem z kamer oraz relacji”.

3. Wakacje kredytowe opóźnione

Rząd nie przyjął projektu ustawy o przedłużeniu na ten rok wakacji kredytowych. Na razie cieszą się zatem akcjonariusze banków (dotąd zapłaciły one za wakacje ok. 15 mld zł, bo to one ponoszą w całości koszty tego programu), za to sami kredytobiorcy pozostają w niepewności.

Wiadomo, że rząd planuje zaostrzyć kryteria. Z wakacji miałyby korzystać tylko gospodarstwa domowe, w których miesięczna rata przekracza 35 proc. dochodów. „To jednak i tak konstrukcja mocno krytykowana, bo premiuje ona osoby dobrze zarabiające z dużymi kredytami. Np. wakacje byłyby dostępne dla rodziny z dochodem 20 tys. zł miesięcznie i ratą 8 tys., a niedostępne dla tych z dochodem 6 tys. i ratą 2 tys. zł. Resort finansów wprowadził zatem dodatkowe obostrzenia – z wakacji wyłączeni będą ci, którzy zaciągnęli kredyt na ponad 1,2 mln zł. Ta modyfikacja jednak nie rozwiązuje problemu” – pisze w „Polityce” Cezary Kowanda.

4. Spięcie w koalicji rządzącej o aborcję

„Nie będę brał odpowiedzialności za to, że ustawy, które złożyliśmy pierwszego dnia w Sejmie, blokuje Szymon Hołownia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem” – powiedział wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Czarzasty zwrócił się z apelem do liderów Trzeciej Drogi o procedowanie w Sejmie projektów dotyczących liberalizacji prawa aborcyjnego.

Szybko odpowiedział mu Szymon Hołownia, marszałek Sejmu. „Nie ma żadnego blokowania przez kogokolwiek ustaw, które złożone zostały przez klub Lewicy. A jeżeli już, to blokuje je sama Lewica. Pan marszałek Czarzasty mija się z prawdą” – stwierdził Szymon Hołownia. „W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy o tym u pana premiera na spotkaniu. Pan marszałek Czarzasty nie zgłaszał żadnych wątpliwości, nie wiem więc, skąd takie oskarżenia i emocjonalne słowa, skoro nigdy nie słyszeliśmy ich wprost. To nie służy naszej koalicji” – podsumował.

5. Nie żyje Tomasz Komenda

Skazany za tzw. zbrodnię miłoszycką na 25 lat więzienia Tomasz Komenda został oczyszczony z zarzutów zgwałcenia i pozostawienia na pewną śmierć 15-letniej Małgosi dopiero po 18 latach odsiadki. Otrzymał najwyższe w Polsce zadośćuczynienie za lata spędzone w więzieniu, ale też za niesłuszne skazanie.

Miał 23 lata, kiedy usłyszał wyrok skazujący. Zmarł 21 lutego 2024 r. – 23 lata później, w wieku 46 lat. Jak ustaliła redakcja „Polityki”, od dłuższego czasu zmagał się z poważną chorobą. Mówiła o niej też w 2023 r. była narzeczona Komendy Anna Walter, z którą zaręczyli się na premierze głośnego filmu w reżyserii Jana Holoubka na kanwie jego historii.

Ostatnie tygodnie życia Tomasz Komenda spędził z rodziną brata Gerarda.