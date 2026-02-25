Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
25 lutego 2026
Kraj

Cztery lata wojny w Ukrainie. Awantura o słowa Czarzastego. Nowa „Polityka”. 5 tematów na dziś

25 lutego 2026
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kijów, 24 lutego 2026 r. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kijów, 24 lutego 2026 r. MSZ
To już czwarta rocznica napaści Rosji na Ukrainę; awantura o słowa Włodzimierza Czarzastego w Kijowie; Donald Trump w orędziu o stanie państwa; bezrobocie w górę, deficyt w dół; jest już nowa „Polityka”.

1. Wojna w Ukrainie: to już cztery lata

„Mijają dokładnie cztery lata, odkąd Putin miał zająć Kijów w trzy dni. I to naprawdę bardzo wiele mówi o naszym oporze, o tym, jak Ukraina walczy przez cały ten czas. Za tymi słowami stoją miliony naszych ludzi. Wielka odwaga, bardzo ciężka praca, wytrwałość i długa droga, którą Ukraina pokonuje od 24 lutego” – mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu zamieszczonym w social mediach.

W czwartą rocznicę inwazji do Kijowa przybyły delegacje wielu państw, m.in. sześcioro premierów, przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej, prezydent Finlandii i ministrowie, w tym szef polskiego MSZ Radosław Sikorski i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

We wtorek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiedział, że Rosja będzie kontynuowała działania zbrojne przeciw Ukrainie, bo cele, które sobie postawiła, wciąż nie zostały osiągnięte.

„Wojna zaczęła się już na początku lutego 2014 r. Przez osiem lat tliła się w postaci konfliktu ograniczonego do Donbasu. Fakt, że Ukraina nie uległa przez kolejne cztery lata, to niemal cud. Z drugiej strony Moskwa popełniła wiele fatalnych błędów, które ciągną się za nią do dziś” – piszą Michał i Jacek Fiszerowie w swojej codziennej relacji. Jak Polacy odpowiedzieli na kryzys za naszą wschodnią granicą, mówi „Polityce” Kevin J. Allen, koordynator działań na rzecz uchodźców z Ukrainy i przedstawiciel UNHCR w Polsce.

2. Awantura o słowa Czarzastego w Kijowie

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas poniedziałkowego wystąpienia z przewodniczącym ukraińskiej Rady Najwyższej Rusłanem Stefanczukiem w Kijowie zapowiedział, że Polska pomoże Ukrainie przystąpić do unijnej wspólnoty. „Wejdziecie do Unii Europejskiej”, stwierdził Czarzasty, podpisując deklarację, zgodnie z którą polski Sejm ma wspierać ten proces. Słowa te ostro skrytykowali politycy PiS i Konfederacji, podkreślając, że wejście Ukrainy do UE jest sprzeczne z interesem Polski.

We wtorek szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ocenił, że Czarzasty nie jest uprawniony do tego, by w imieniu Polski wypowiadać się o unijnym akcesie Ukrainy. Natomiast rzecznik rządu Adam Szłapka przypomniał, że meritum słów Czarzastego nie różniło się niczym od założeń realizowanej od dawna polskiej polityki. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski stwierdził zaś, że Ukraina swoją walecznością zasłużyła na status kandydata do Unii Europejskiej, musi jednak spełnić przedtem określone warunki.

3. Orędzie Trumpa o stanie państwa

To było najdłuższe w historii orędzie o stanie państwa – Donald Trump przemawiał 1 godz. 48 min. Prezydent stwierdził, że rok po objęciu przez niego urzędu Ameryka przeżywa swój „złoty wiek”, czym nawiązał do zeszłorocznego wystąpienia, w którym zapowiadał dopiero jego nadejście. Po raz kolejny ostrzegł Iran, że nie pozwoli mu na pozyskanie broni jądrowej i rakiet, które mogą dosięgnąć USA. Mówił również o „przywracaniu amerykańskiej dominacji” na zachodniej półkuli, ale co zaskakujące, nie wspomniał o Chinach i Azji, a o wojnie w Ukrainie jedynie napomknął – nazwał ją „dziewiątą wojną”, którą zamierza zakończyć w tej kadencji.

Trump odnosił się też do problemów wewnętrznych, ale o rosnące koszty życia oskarżył Demokratów i imigrantów. Zapowiedział radykalne obniżenie kosztów opieki zdrowotnej i ogłosił porozumienie z firmami technologicznymi, dzięki któremu będą one równoważyć wzrost kosztów energii tam, gdzie powstają centra danych na potrzeby AI.

„Orędzie miało być odpowiedzią Trumpa na najnowsze sondaże, wskazujące na negatywną ocenę jego rządów. Odsetek Amerykanów aprobujących jego dotychczasowy dorobek w drugiej kadencji waha się od 35 do 40 proc., podczas gdy 55 do 60 proc. ocenia go źle. Oznacza to mniej więcej 20-proc. spadek pozytywnych ocen w porównaniu z pierwszymi miesiącami jego prezydentury” – pisze Tomasz Zalewski w relacji z Waszyngtonu.

4. Bezrobocie w górę, deficyt w dół

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek, że stopa bezrobocia w Polsce w styczniu wyniosła 6 proc. Miesiąc wcześniej wskaźnik sięgał 5,7 proc., czyli notujemy wzrost o 0,3 pkt proc. W styczniu bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy było 934,1 tys. – miesiąc wcześniej 887,9 tys.

Z kolei resort finansów podał w poniedziałek dane o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa. W ubiegłym roku dochody wyniosły 594,6 mld zł, a wydatki 870,2 mld zł, deficyt sięgnął 275,6 mld. Ubiegłoroczna ustawa budżetowa dopuszczała deficyt w wysokości 288,7 mld, co stanowi 95,4 proc. kwoty przewidzianej w ustawie na 2025. Również dochody państwa były niższe od planowanych – o 28,7 mld zł – i stanowiły 94 proc. zaplanowanych wpływów do budżetu.

Ministerstwo zwróciło jednak uwagę, że zeszły rok był pierwszym okresem obowiązywania reformy dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Bez niej do budżetu wpłynęłoby o ponad 73 mld zł więcej niż w 2024.

5. Jest już nowa „Polityka”

A w niej: o młodych emerytach i emerytkach, jak Marta Nawrocka i Urszula Brzezińska-Hołownia, pisze Joanna Solska; o skomplikowanych relacjach polsko-ukraińskich w kontekście czwartej rocznicy wojny mówi Pawłowi Reszce politolog Ernest Wyciszkiewicz.

Do tego: co po rozłamie w Polsce 2050; Tomasz Bocheński: kandydat na premiera?; „Słowiańskie laleczki”, czyli polskie wątki w aferze Jeffreya Epsteina; czy tatuaże szkodzą; czy Unia Europejska powinna mieć wspólną armię; jak się żyje w Mediolanie; polskie pamiątki po III Rzeszy; moda na lata 90.; oglądanie na wieloekranie. I wiele, wiele więcej.

Redakcja „Polityki”

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Kogo słucha Nawrocki? Oklapł nieco pogubiony. Mocarna sylwetka i miłość własna już nie wystarczą

    Rafał Kalukin

  2. Nie odwracajmy oczu. Chocholi taniec prawicy, gdy obok toczy się bardzo nasza wojna

    Jerzy Baczyński

  3. Korona w Łochowie. Wiemy, kto podpisał umowę na wynajęcie hotelu braunistom. Co na to Grochowski?

    Anna Dąbrowska

  4. Jak prawica atakuje „zdeprawowane elity”. Ten chwyt nadal jest skuteczny, trwa intensywna operacja

    Mariusz Janicki

  5. Notatnik polityczny. Zradykalizowany PiS coraz mniej przypomina siebie, a coraz bardziej Solidarną Polskę

    Wojciech Szacki, Polityka Insight

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Uwaga! HIV atakuje nastolatki. Młodzież nie odróżnia faktów od mitów, zostaje z testem sama

Młode pokolenie szuka bliskości w tabletkach, alkoholu i przypadkowym seksie. A HIV wchodzi do polskich szkół i atakuje coraz niższe grupy wiekowe.

Paweł Walewski
23.02.2026
null
Świat

Akta Epsteina. Światowe elity na widelcu, skala jest oszałamiająca. Kogo jeszcze zatopi tsunami?

Tony dokumentów z archiwum Jeffreya Epsteina to materiał, jakiego jeszcze nie było. Potężna kompromitacja amerykańskich i globalnych elit. I służby specjalne w tle.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
11.02.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
null
Polityka o historii

„Sądzę, że Mojżesza wymyślono”. Czyli jak wykuwał się judaizm i czy można ufać Biblii

Co wiedzielibyśmy o judaizmie, gdybyśmy nie mieli Biblii, i czy Biblia to kronika wydarzeń historycznych, opowiada historyk starożytności prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò.

Agnieszka Krzemińska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Czy miłość ma przyszłość? Piotr Mosak dla „Polityki”: Coraz trudniej ją rozpoznać. Coś się zmienia

Rozmowa z terapeutą Piotrem Mosakiem o tym, czy miłość ma przyszłość i jak zwiększyć jej szanse.

Joanna Cieśla
14.02.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Kultura

„Ołowiane dzieci”, czyli lekarka kontra system. Tę historię trzeba przypominać

Serial „Ołowiane dzieci” przywołuje walkę lekarki z autorytarnym systemem i ludzką mentalnością. Pokazuje Górny Śląsk od strony kosztów industrializacji. I pyta, czy wyciągnęliśmy wnioski.

Aneta Kyzioł
11.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
null
Rynek

Zarobki lekarzy. Sprawdzamy, dlaczego płacowe kominy tak szybko rosną. Mamy wolny, dziki rynek

Lekarze już nie wyjeżdżają na Zachód do pracy, w kraju mogą zarobić więcej, nawet ponad 100 tys. zł miesięcznie. W wielu szpitalach płace personelu pochłaniają też 70–90 proc. budżetu na leczenie. Czy system byłby zdrowszy, gdyby lekarze pracowali tylko w jednym szpitalu? Albo – jak proponuje PiS – gdyby zabronić lekarzom dorabiania w prywatnej służbie zdrowia?

Joanna Solska
09.02.2026
null
Kraj

Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

Inteligentna, odporna psychicznie i tajemnicza. Ma wpływy w mediach. Decydowała o tym, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od niedawna znajduje się pod ochroną węgierskiego rządu. Jaką rolę odgrywa Patrycja Kotecka-Ziobro?

Anna Dąbrowska
29.01.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną