Redakcja „Polityki”
5 marca 2026
Kraj

Zestrzelony pocisk nad terytorium NATO. USA zatopiły irańską fregatę. RPP tnie stopy. 5 ważnych tematów na dziś

5 marca 2026
Obrona powietrzna NATO zniszczyła rakietę lecącą w kierunku Turcji. Obrona powietrzna NATO zniszczyła rakietę lecącą w kierunku Turcji. Smarterpix/PantherMedia
Irańska rakieta nad terytorium NATO. Amerykańska łódź podwodna zatopiła irańską fregatę. Nawrocki mętnie szuka uzasadnia do weta ws. SAFE. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe. Kontuzjowany Robert Lewandowski trenuje w specjalnej masce.

1. Pocisk balistyczny nad terytorium NATO

Jak poinformowały władze Turcji, w środę przechwycono irańską rakietę balistyczną zmierzającą w kierunku tego kraju (wcześniej pocisk przeleciał nad Irakiem i Syrią). Została ona zniszczona przez natowską obronę powietrzną. Rzeczniczka Sojuszu Północnoatlantyckiego Allison Hart skomentowała: „Potępiamy irańskie ataki na Turcję. NATO stanowczo popiera wszystkich sojuszników, podczas gdy Iran kontynuuje bezpardonowe ataki w całym regionie”.

Według niektórych źródeł w Ankarze to jednak nie Turcja była celem tego irańskiego uderzenia, ale natowskie bazy na Cyprze. „Turcja zastrzega sobie prawo do reakcji na każde wymierzone w nią wrogie działanie i ostrzega wszystkie strony, by powstrzymały się od działań, które mogą doprowadzić do eskalacji konfliktu” – oświadczyło z kolei tureckie ministerstwo obrony, cytowane przez agencję Reutera.

2. Irańska fregata zatopiona

U wybrzeży Sri Lanki w wyniku ataku amerykańskiego okrętu podwodnego zatopiona została w środę irańska fregata. Ujawnił to m.in. sekretarz wojny USA Pete Hegseth. Atak okrętu podwodnego US Navy to pierwsze takie zdarzenie od czasów II wojny światowej.

„Wczoraj na Oceanie Indyjskim amerykańska łódź podwodna zatopiła okręt irański, który był przekonany, że jest bezpieczny na wodach międzynarodowych. Zatopiono go torpedą (...). Iran starał się zabić prezydenta Trumpa, ale to prezydent Trump śmieje się ostatni. I chcę powiedzieć, że misja nie jest zakończona” – oświadczył Hegseth.

W wyniku ataku kilkadziesiąt osób zostało rannych, w tym jedna ciężko. Wielu marynarzy zginęło lub jest zaginionych. Jak piszą miejscowe media, fregata IRIS Dena miała wracać z ćwiczeń wojskowych w pobliżu Indii. Był to jeden z najnowszych okrętów irańskiej marynarki – pływał od 2015 r.

3. Nawrocki mętnie szuka pretekstu dla weta

Karol Nawrocki zaproponował w środę własny, „suwerenny” projekt zbrojeniowy: „polski SAFE 0 procent”. Problem w tym, że niewiele o nim wiadomo, oprócz tego, że pieniądze ma dać prezes NBP Adam Glapiński. Prezydent szuka pretekstu, żeby zawetować europejski program zbrojeń.

Ze słów prezydenta dowiedzieliśmy się, że projekt ma zagwarantować 185 mld zł (a więc tyle, co SAFE europejski) na modernizację polskiej armii, a pozyskanie tych pieniędzy ma nie być obciążone żadnymi odsetkami. Same środki mają potencjalnie pochodzić – choć nie jest to do końca jasne – z zysku wypracowanego przez NBP. Problem w tym, że bank centralny w ostatnich trzech latach odnotował wielomiliardowe straty. Innych źródeł finansowania Nawrocki z Glapińskim nie wskazali.

„Tyle wiadomo w sensie merytorycznym, czyli – jak widać – w praktyce nie wiadomo niczego. Być może dowiemy się więcej wkrótce, ponieważ Nawrocki zapowiedział, że jeszcze w środę wyśle zaproszenie do premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza na spotkanie w tej sprawie” – komentuje na Polityka.pl Michał Danielewski. Więcej w jego artykule „Mętne uzasadnienie weta”.

4. RPP tnie stopy

Jak pisze na Polityka.pl Cezary Kowanda, jeszcze kilka dni temu wydawało się, że marcowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej będzie formalnością – niemal wszyscy eksperci spodziewali się obniżki stóp. Jednak atak Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran (który przerodził się w regionalną wojnę Iranu z krajami Zatoki Perskiej) zachwiał tą pewnością. Drożejąca ropa, a zwłaszcza gaz, sprawiają, że wszelkie dotychczasowe prognozy dotyczące inflacji stały się nieaktualne. Mimo to Rada dzisiaj zdecydowała się obniżyć stopy – referencyjna spadła z 4 do 3,75 proc.

„Ostatnie wydarzenia pokazują, że Polska jest postrzegana przez inwestorów zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu – jako rynek coraz bardziej dojrzały. To chyba jedyna dobra dla nas informacja z tego tygodnia. Jeszcze miesiąc temu wydawało się, że weszliśmy w raczej spokojny rok inflacji na dłuższy czas bliskiej 2 proc. rocznie i perspektywy stopy referencyjnej niewiele przekraczającej 3 proc. Teraz nie wiemy nawet, co polskiej i światowej gospodarce przyniesie kolejny dzień” – komentuje dziennikarz „Polityki”.

5. Lewy w masce

W ostatnim ligowym meczu z Villarrealem polski napastnik FC Barcelony wszedł z ławki rezerwowych, ale i tak zdobył gola. Gorzej, że chwilę wcześniej w starciu z jednym z przeciwników został uderzony barkiem w twarz. Okazało się, że najlepszy polski piłkarz ma złamaną kość oczodołu. Nie mógł przez to zagrać w rewanżowym półfinale Pucharu Króla z Atlético Madryt, ale okazuje się, że już trenuje.

W środę pokazał się na boisku w specjalnej masce, która chroni miejsce złamania, a według hiszpańskich mediów jest szansa, że w najbliższy weekend znajdzie się w składzie Barcelony na kolejny mecz w La Liga z Athletic Bilbao.

Redakcja „Polityki”

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Uwaga! HIV atakuje nastolatki. Młodzież nie odróżnia faktów od mitów, zostaje z testem sama

Młode pokolenie szuka bliskości w tabletkach, alkoholu i przypadkowym seksie. A HIV wchodzi do polskich szkół i atakuje coraz niższe grupy wiekowe.

Paweł Walewski
23.02.2026
null
Świat

Akta Epsteina. Światowe elity na widelcu, skala jest oszałamiająca. Kogo jeszcze zatopi tsunami?

Tony dokumentów z archiwum Jeffreya Epsteina to materiał, jakiego jeszcze nie było. Potężna kompromitacja amerykańskich i globalnych elit. I służby specjalne w tle.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
11.02.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
null
Polityka o historii

„Sądzę, że Mojżesza wymyślono”. Czyli jak wykuwał się judaizm i czy można ufać Biblii

Co wiedzielibyśmy o judaizmie, gdybyśmy nie mieli Biblii, i czy Biblia to kronika wydarzeń historycznych, opowiada historyk starożytności prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò.

Agnieszka Krzemińska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Czy miłość ma przyszłość? Piotr Mosak dla „Polityki”: Coraz trudniej ją rozpoznać. Coś się zmienia

Rozmowa z terapeutą Piotrem Mosakiem o tym, czy miłość ma przyszłość i jak zwiększyć jej szanse.

Joanna Cieśla
14.02.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Kultura

„Ołowiane dzieci”, czyli lekarka kontra system. Tę historię trzeba przypominać

Serial „Ołowiane dzieci” przywołuje walkę lekarki z autorytarnym systemem i ludzką mentalnością. Pokazuje Górny Śląsk od strony kosztów industrializacji. I pyta, czy wyciągnęliśmy wnioski.

Aneta Kyzioł
11.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
null
Rynek

Zarobki lekarzy. Sprawdzamy, dlaczego płacowe kominy tak szybko rosną. Mamy wolny, dziki rynek

Lekarze już nie wyjeżdżają na Zachód do pracy, w kraju mogą zarobić więcej, nawet ponad 100 tys. zł miesięcznie. W wielu szpitalach płace personelu pochłaniają też 70–90 proc. budżetu na leczenie. Czy system byłby zdrowszy, gdyby lekarze pracowali tylko w jednym szpitalu? Albo – jak proponuje PiS – gdyby zabronić lekarzom dorabiania w prywatnej służbie zdrowia?

Joanna Solska
09.02.2026
null
Kraj

Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

Inteligentna, odporna psychicznie i tajemnicza. Ma wpływy w mediach. Decydowała o tym, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od niedawna znajduje się pod ochroną węgierskiego rządu. Jaką rolę odgrywa Patrycja Kotecka-Ziobro?

Anna Dąbrowska
29.01.2026
Pokaż więcej
