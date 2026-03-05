Zestrzelony pocisk nad terytorium NATO. USA zatopiły irańską fregatę. RPP tnie stopy. 5 ważnych tematów na dziś

Irańska rakieta nad terytorium NATO. Amerykańska łódź podwodna zatopiła irańską fregatę. Nawrocki mętnie szuka uzasadnia do weta ws. SAFE. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe. Kontuzjowany Robert Lewandowski trenuje w specjalnej masce.

1. Pocisk balistyczny nad terytorium NATO

Jak poinformowały władze Turcji, w środę przechwycono irańską rakietę balistyczną zmierzającą w kierunku tego kraju (wcześniej pocisk przeleciał nad Irakiem i Syrią). Została ona zniszczona przez natowską obronę powietrzną. Rzeczniczka Sojuszu Północnoatlantyckiego Allison Hart skomentowała: „Potępiamy irańskie ataki na Turcję. NATO stanowczo popiera wszystkich sojuszników, podczas gdy Iran kontynuuje bezpardonowe ataki w całym regionie”.

Według niektórych źródeł w Ankarze to jednak nie Turcja była celem tego irańskiego uderzenia, ale natowskie bazy na Cyprze. „Turcja zastrzega sobie prawo do reakcji na każde wymierzone w nią wrogie działanie i ostrzega wszystkie strony, by powstrzymały się od działań, które mogą doprowadzić do eskalacji konfliktu” – oświadczyło z kolei tureckie ministerstwo obrony, cytowane przez agencję Reutera.

2. Irańska fregata zatopiona

U wybrzeży Sri Lanki w wyniku ataku amerykańskiego okrętu podwodnego zatopiona została w środę irańska fregata. Ujawnił to m.in. sekretarz wojny USA Pete Hegseth. Atak okrętu podwodnego US Navy to pierwsze takie zdarzenie od czasów II wojny światowej.

„Wczoraj na Oceanie Indyjskim amerykańska łódź podwodna zatopiła okręt irański, który był przekonany, że jest bezpieczny na wodach międzynarodowych. Zatopiono go torpedą (...). Iran starał się zabić prezydenta Trumpa, ale to prezydent Trump śmieje się ostatni. I chcę powiedzieć, że misja nie jest zakończona” – oświadczył Hegseth.

W wyniku ataku kilkadziesiąt osób zostało rannych, w tym jedna ciężko. Wielu marynarzy zginęło lub jest zaginionych. Jak piszą miejscowe media, fregata IRIS Dena miała wracać z ćwiczeń wojskowych w pobliżu Indii. Był to jeden z najnowszych okrętów irańskiej marynarki – pływał od 2015 r.

3. Nawrocki mętnie szuka pretekstu dla weta

Karol Nawrocki zaproponował w środę własny, „suwerenny” projekt zbrojeniowy: „polski SAFE 0 procent”. Problem w tym, że niewiele o nim wiadomo, oprócz tego, że pieniądze ma dać prezes NBP Adam Glapiński. Prezydent szuka pretekstu, żeby zawetować europejski program zbrojeń.

Ze słów prezydenta dowiedzieliśmy się, że projekt ma zagwarantować 185 mld zł (a więc tyle, co SAFE europejski) na modernizację polskiej armii, a pozyskanie tych pieniędzy ma nie być obciążone żadnymi odsetkami. Same środki mają potencjalnie pochodzić – choć nie jest to do końca jasne – z zysku wypracowanego przez NBP. Problem w tym, że bank centralny w ostatnich trzech latach odnotował wielomiliardowe straty. Innych źródeł finansowania Nawrocki z Glapińskim nie wskazali.

„Tyle wiadomo w sensie merytorycznym, czyli – jak widać – w praktyce nie wiadomo niczego. Być może dowiemy się więcej wkrótce, ponieważ Nawrocki zapowiedział, że jeszcze w środę wyśle zaproszenie do premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza na spotkanie w tej sprawie” – komentuje na Polityka.pl Michał Danielewski. Więcej w jego artykule „Mętne uzasadnienie weta”.

4. RPP tnie stopy

Jak pisze na Polityka.pl Cezary Kowanda, jeszcze kilka dni temu wydawało się, że marcowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej będzie formalnością – niemal wszyscy eksperci spodziewali się obniżki stóp. Jednak atak Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran (który przerodził się w regionalną wojnę Iranu z krajami Zatoki Perskiej) zachwiał tą pewnością. Drożejąca ropa, a zwłaszcza gaz, sprawiają, że wszelkie dotychczasowe prognozy dotyczące inflacji stały się nieaktualne. Mimo to Rada dzisiaj zdecydowała się obniżyć stopy – referencyjna spadła z 4 do 3,75 proc.

„Ostatnie wydarzenia pokazują, że Polska jest postrzegana przez inwestorów zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu – jako rynek coraz bardziej dojrzały. To chyba jedyna dobra dla nas informacja z tego tygodnia. Jeszcze miesiąc temu wydawało się, że weszliśmy w raczej spokojny rok inflacji na dłuższy czas bliskiej 2 proc. rocznie i perspektywy stopy referencyjnej niewiele przekraczającej 3 proc. Teraz nie wiemy nawet, co polskiej i światowej gospodarce przyniesie kolejny dzień” – komentuje dziennikarz „Polityki”.

5. Lewy w masce

W ostatnim ligowym meczu z Villarrealem polski napastnik FC Barcelony wszedł z ławki rezerwowych, ale i tak zdobył gola. Gorzej, że chwilę wcześniej w starciu z jednym z przeciwników został uderzony barkiem w twarz. Okazało się, że najlepszy polski piłkarz ma złamaną kość oczodołu. Nie mógł przez to zagrać w rewanżowym półfinale Pucharu Króla z Atlético Madryt, ale okazuje się, że już trenuje.

W środę pokazał się na boisku w specjalnej masce, która chroni miejsce złamania, a według hiszpańskich mediów jest szansa, że w najbliższy weekend znajdzie się w składzie Barcelony na kolejny mecz w La Liga z Athletic Bilbao.