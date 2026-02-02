Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał Klimko
Michał Klimko
2 lutego 2026
Kultura

ICE out! Tegoroczne Grammy były polityczne. Ich królem został Bad Bunny

2 lutego 2026
Tegoroczne Grammy były polityczne. Ich królem został Bad Bunny. Tegoroczne Grammy były polityczne. Ich królem został Bad Bunny. Frazer Harrison / East News
68. gala wręczenia Grammy, najważniejszych nagród przemysłu muzycznego, była zdominowana przez protesty wobec ICE. Muzyka zeszła na drugi plan – choć nie zabrakło historycznych momentów.

W niespokojnych czasach nawet w trakcie gali Grammy kultura schodzi na drugi plan, ustępując miejsca bieżącym kwestiom. W ubiegłym roku gorące przyjęcie zgotowano strażakom walczącym z pożarami, z jakimi wówczas zmagano się m.in. w Los Angeles, gdzie odbywa się gala. W tym roku imprezę zdominował temat sprzeciwu wobec działań antyimigranckich funkcjonariuszy ICE, terroryzujących Minneapolis z polecenia Donalda Trumpa, co doprowadziło już do śmierci dwojga cywilów.

ICE wynocha!

Hasło „ICE OUT” – „ICE wynocha” – pojawiało się zarówno w chętnie noszonych przez gwiazdy przypinkach, jak i w przemówieniach nagrodzonych. „Zanim podziękuję Bogu, muszę to powiedzieć – ICE wypad!” – mówił portorykański raper Bad Bunny, odbierający najważniejszą nagrodę za album roku za płytę „Debí Tirar Más Fotos” (po raz pierwszy za wydawnictwo hiszpańskojęzyczne; odebrał statuetkę także w kategorii muzyka miejska).

„Nie jesteśmy dzikusami, nie jesteśmy zwierzętami, nie jesteśmy kosmitami, jesteśmy ludźmi i jesteśmy Amerykanami… Jedyne, co jest silniejsze od nienawiści, to miłość, więc proszę, musimy być od nich inni. Jeśli walczymy, musimy to robić z miłością. Nie nienawidzimy ich, kochamy naszych ludzi, kochamy nasze rodziny i tak to się robi, kochamy”.

Sam Bad Bunny, czyli 31-letni Benito Antonio Martínez Ocasio (jego obszerną sylwetkę opublikujemy w nadchodzącym numerze „Polityki”), od kilku lat najchętniej słuchany globalnie artysta na świecie, w ten weekend wystąpi w przerwie finału Super Bowl – jednej z najważniejszych amerykańskich imprez nie tylko sportowych. Decyzję o jego koncercie skrytykował sam Donald Trump, który uznał to za „straszny wybór” i „sianie nienawiści” – zapewniając, że nie pojawi się na imprezie.

Czytaj też: Oscary 2026 będą przełomowe. Cieszą dwie nominacje dla Polaków. „Grzesznicy” rozbili bank

Faworytka Trumpa

Amerykański prezydent ma zresztą innych faworytów wśród artystów – publiczne wsparcie okazała mu ostatnio raperka Nicki Minaj, która wystąpiła z Trumpem ramię w ramię podczas wydarzenia Trump Accounts Summit w Waszyngtonie, deklarując, że jest jego „największą fanką”. Idol odwdzięczył się, przyznając jej tzw. złotą kartę Trumpa, przyspieszającą formalności związane z przyznawaniem amerykańskiego obywatelstwa – artystka pochodzi z Trynidadu i Tobago. Akurat Nicki Minaj na gali Grammy zabrakło, co nie umknęło prowadzącemu galę Trevorowi Noah: „Wciąż jest w Białym Domu i omawia z Trumpem bardzo istotne kwestie” – stwierdził, co przyjęto na sali z entuzjazmem.

Kwestie imigracji i polityki obecnej administracji USA przewijały się przez całą galę. Olivia Dean, doceniona za najlepszy debiut, ujawniła się jako wnuczka imigrantów. „Jestem owocem ich odwagi i uważam, że tacy ludzie zasługują na docenienie”. Billie Eilish, nagrodzona za piosenkę roku – „Wildflower” – podkreśliła, że „nikt nie jest nielegalny na skradzionej ziemi”, a obowiązkiem artystów jest „dalej walczyć, zabierać głos i protestować”.

Czytaj też: „Melania”, nowa franczyza Trumpa. Kto się odważy na samotny seans?

Rapowy rekord

Bardziej powściągliwy był Kendrick Lamar, zdobywca czterech nagród za nagranie roku, najlepsze wykonanie rap, najlepszy album rap i najlepszą piosenkę rap (w ubiegłym roku sięgnął po pięć statuetek). Tym samym stał się najbardziej utytułowanym raperem w historii Grammy – z 27 statuetkami na koncie wyprzedził Jaya-Z. „Nie jestem dobry w mówieniu o sobie, wolę to przekazywać poprzez muzykę” – stwierdził.

W bardziej gitarowych kategoriach triumfowali Amerykanie z Turnstile (za najlepszy album rock – płytę „Never Enough” – i wykonanie metalowe) i Brytyjczycy z The Cure (statuetki za najlepsze wykonanie i album w kategorii alternatywa) oraz Trent Reznor i Atticus Ross (Nine Inch Nails) za „As Alive as You Need Me to Be”, najlepszą piosenkę rockową.

Czytaj też: Kendrick Lamar spotyka Kapitana Amerykę. USA stały się komiksem i sitcomem

K-pop na szczycie

Z ciekawostek – globalny sukces animowanego filmu „K-popowe łowczynie demonów”, najchętniej oglądanej produkcji w historii Netflixa – przypieczętowano statuetką za utwór „Golden” w kategorii piosenki dla produkcji audiowizualnej. To przy tym pierwsza w historii nagroda Grammy dla k-popowego utworu – nie udało się to nawet Koreańczykom z grupy BTS.

Z kolei Steven Spielberg po zdobyciu statuetki za najlepszy film muzyczny za wyprodukowany przez siebie dokument „Muzyka dla Johna Williamsa” skompletował EGOT – czyli nagrody Emmy, Grammy, Oscara i Tony. Dołączył tym samym do prestiżowego grona 22 artystów, któremu udała się ta sztuka: m.in. Audrey Hepburn, Mela Brooksa, Eltona Johna czy Andrew Lloyda Webbera.

Michał Klimko

Michał Klimko

Dziennikarz, redaktor działu kultury w serwisie „Polityki”. Pisze najchętniej o muzyce i popkulturze. Lubi wodę, lasy i tradycje Dalekiego Wschodu – duchowe i kulinarne.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kultura

  1. Oscary 2026 będą przełomowe. Cieszą dwie nominacje dla Polaków. „Grzesznicy” rozbili bank

    Janusz Wróblewski

  2. Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. „Noce i dnie” według Netflixa. Da się pobić wersję Antczaka?

    Aneta Kyzioł

  3. Melchior Wańkowicz, wielki influencer, żywy magnetofon. Własne życie sprzedawał jako produkt

    Justyna Sobolewska

  4. Stellan Skarsgård dla „Polityki”: Jeśli czytam scenariusz i od razu wiem, jak to zagram – odrzucam

    Janusz Wróblewski

  5. Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. „Melania”, nowa franczyza Trumpa. Kto się odważy na samotny seans?

    Michał R. Wiśniewski

Czytaj także

null
Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
null
Kraj

Polska jak Australia? Co o zakazie social mediów dla dzieci sądzą politycy różnych opcji

Ograniczenie dostępu dzieci do mediów społecznościowych w Polsce nie jest fikcją. Za jakąś formą regulacji opowiadają się politycy wszystkich partii w Sejmie. Pytanie, czy wystarczy im determinacji, żeby przegłosować odpowiednie przepisy.

Michał Tomasik
08.01.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Wstydzimy się ginekologa. Zwłaszcza zetki badają się rzadko. „To jest nasza wielka klęska”

Coraz większą barierą na drodze do regularnych wizyt i badań są ich koszty. Z ginekologa na NFZ skorzystać się boimy, na prywatnego coraz rzadziej Polki stać.

Agata Szczerbiak
11.01.2026
null
Kraj

Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

Naszą racją stanu będzie utrzymanie w gotowości ukraińskiej armii, na co muszą się znaleźć finanse. Kolejna sprawa to poważny projekt odbudowy, który włączy instytucje i firmy – mówi Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP.

Rafał Kalukin
08.01.2026
null
Świat

Dacze Putina: tu się ukrywa i przyjmuje gości. Już nie czuje się bezpiecznie, wpadł w paranoję

Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał.

Agnieszka Bryc
01.01.2026
null
Nauka

Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

Natura nie jest naszym wrogiem, ale lubi testować naszą adaptacyjność – zatem adaptujmy się mądrze, bo mróz, nawet spodziewany, wciąż potrafi zaszkodzić. Na szczęście mamy sposoby, by się przed tym obronić.

Paweł Walewski
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Jeszcze się policzymy! Po „rozwodzie”. Jak się dzielić majątkiem, kiedy nie ma się ślubu

Związek nieformalny też może wywołać poważne zobowiązania majątkowe – uznał Sąd Najwyższy. Być może na dekady zmieniając kurs polskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących niemałżeństw.

Martyna Bunda
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną