Nauka ponad podziałami. Pójdą w obronie racjonalizmu

ALICJA KARASIŃSKA: Ostatnie dwa lata upłynęły pod znakiem marszy i strajków: przeciwko zawłaszczaniu sądów i trybunałów, wycince puszczy czy zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. Teraz i naukowcy postanowili wyjść na ulice. Dlaczego?

ŁUKASZ SAKOWSKI: – To nauce i naukowcom zawdzięczamy to, że nasza cywilizacja cieszy się względnym spokojem, zdrowiem i dobrobytem. Z drugiej strony, dziś zamiast naukowych autorytetów coraz więcej do powiedzenia mają pseudonaukowcy, których poglądy nie mają nic wspólnego z prawdą i obecnym stanem wiedzy.

Politycy podłapują te często wyssane z palca poglądy i populistycznie dołączają je do swoich programów wyborczych. Za tym idzie wpływanie na samych naukowców, by zmienili wyniki badań, żeby pasowały do obietnic politycznych. Na całym świecie dochodzi do przypadków utrudniania pracy pracownikom naukowym ze względu na ich kolor skóry, wyznanie, narodowość lub orientację seksualną. Wszystkie te przypadki w większym lub mniejszym stopniu dotyczą też Polski.

I dlatego naukowcy wyjdą w niedzielę 22 kwietnia na ulice Warszawy?

Nie jesteśmy sami. Marsz jest wydarzeniem ogólnoświatowym, a Warszawa jest tylko jednym z 175 miast na świecie, w których ludzie wyjdą na ulicę, żeby bronić racjonalizmu. Nauka musi być bezpartyjna, międzynarodowa, ponadreligijna, tworzona i stosowana ponad podziałami.

Nie boicie się, że wasze postulaty są zbyt mało emocjonalne i wyraziste, by zainteresowały szerszą publiczność?

Zaczynamy w zasadzie od zera. W zeszłym roku, kiedy dziesiątki tysięcy ludzi na świecie protestowały w obronie nauki, w Warszawie w ostatniej chwili pod pomnikiem Kopernika na Nowym Świecie zebrała się dosłownie garstka osób. Teraz najważniejsze jest to, że w tym roku stajemy razem, żeby mówić o jednym z najważniejszych zagrożeń dla współczesnego świata, czyli odwrocie od nauki – najbardziej obiektywnej metody zrozumienia rzeczywistości. To zagrożenie nie tylko dla naukowców w laboratoriach, ale dla każdego mieszkańca naszej planety.

Jak zjawiska, które wymieniłeś, mają się do sytuacji w Polsce?

Największym zagrożeniem dla nauki są pseudonaukowcy, czyli różnego rodzaju naturopaci, energoterapeuci, znachorzy i antyszczepionkowcy, i to nie tacy, którzy praktykują po małych wioskach, ale ci aktywni w mediach społecznościowych i pojawiający się w mediach konwencjonalnych.

Antyszczepionkowcy i specjaliści od medycyny alternatywnej stają się nie tylko gwiazdami internetu, ale są zapraszani do programów telewizyjnych, najczęściej w roli ekspertów. Mają dużą grupę fanów, którzy są w stanie uwierzyć im we wszystko. Od leczenia raka witaminą C po ogólnoświatowy spisek producentów szczepionek, którzy chcą przejąć kontrolę nad światem. Większy rozgłos zapewnia większą liczbę „wyznawców” i – co za tym idzie – większy wpływ na społeczeństwo.

Kiedy jesteśmy już w tym punkcie, zaczyna się zastraszanie osób, które starają się dekonstruować kłamstwa wmawiane ludziom przez pseudonaukowców.