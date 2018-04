Tysiące kip na niemieckich ulicach. Akcja odpowiedzią na antysemityzm

W niemieckich miastach rośnie antysemityzm. Nie godzą się na to władze i obywatele – w środę 25 kwietnia w kilku miastach tysiące ludzi założyło kipę na znak solidarności.

Przyczyną akcji atak na Izraelczyka

Działo się to wszystko w Berlinie, Kolonii, Magdeburgu, Erfurcie, Poczdamie. Tylu osób w kipach Niemcy nie widziały przynajmniej od kilkudziesięciu lat. Porządne, tradycyjne, jednorazowe z papieru, przerobione naprędce z włóczkowych czapeczek. W samym Berlinie na taki gest zdecydowało się 2,5 tys. osób. W tym burmistrz Berlina Michael Müller, szef klubu parlamentarnego CDU/CSU Volkmar Kauder, szef partii Zielonych Cem Özdemir (syn tureckich gastarbeiterów) i ewangelicki biskup Markus Dröge. Starsi i młodzi, mężczyźni, ale i kobiety. Tego dnia nie liczyły się zasady religijne, ale solidarność.

To odpowiedź na zeszłotygodniowy incydent w Berlinie. 21-latek został zaatakowany tylko dlatego, że nosił kipę, tradycyjne żydowskie nakrycie głowy. Co więcej, okazało się, że nie był Żydem, ale studiującym w Niemczech Arabem z Izraela. Kipę dostał od przyjaciela, który odradzał mu noszenie jej publicznie. Student postanowił przekonać się sam, do nałożenia kipy namówił też kolegę, Niemca o marokańskich korzeniach. „Zawsze ceniłem Berlin za to, że jest miastem wielokulturowym. Byłem przekonany, że różne mniejszości, Żydzi i przedstawiciele wszystkich religii, mogą tu żyć razem w pokoju” – wyjaśniał stacji Deutsche Welle. W modnej dzielnicy Prenzlauer Berg zaatakował go 19-letni uchodźca, Palestyńczyk z Syrii. Wyzywał, próbował uderzyć studenta paskiem od spodni. Izraelczyk nagrał atak na komórce. Film trafił na policję i do mediów. Napastnik przebywa w areszcie.

To nie jedyny głośny przykład antysemityzmu w ostatnich miesiącach. Na forach internetowych wielu Żydów skarży się, że zostało obrażonych, bo miało przy sobie wisiorek z Gwiazdą Dawida, kipę czy emblematy izraelskie. Przed kilkoma miesiącami głośno było o uczennicy drugiej klasy berlińskiej szkoły, prześladowanej przez muzułmańskich kolegów. W grudniu zwyzywany został przed izraelską restauracją, również w Berlinie, jej właściciel – tym razem przez rodowitego Niemca. A tydzień temu temat wrócił za sprawą laureatów muzycznej nagrody, dwóch raperów, którzy w swych utworach obrażają kobiety, gejów i Żydów. Laureaci poprzednich lat zwrócili statuetki, a fundatorzy zrezygnowali z kontynuowania konkursu.

25 tys. Żydów w Berlinie

Tylko w Berlinie odnotowano w ostatnim roku ponad 900 incydentów antysemickich. W stolicy mieszka 25 tys. Żydów (ogólnie w Niemczech jest ich blisko 200 tys. – połowa niezrzeszona w gminach religijnych). Trzeba zarazem mieć świadomość, że Niemcy są wrażliwi, a przynajmniej bardziej krytyczni niż Polacy przy kwalifikacji przejawów antysemityzmu. Za takie uznaje się nie tylko fizyczne i słowne ataki czy graffiti, lecz także m.in. prywatne wpisy w mediach społecznościowych, komentarze sugerujące, że Żydzi zarabiają na Holokauście, czy dowcipy, nawet jeśli za takie działania nie grozi kara. Ponad połowa przypadków zakwalifikowanych jako antysemickie ma właśnie taki charakter.