„Wojna z nikogo nie robi bohatera”. Osobisty protest przed ambasadą Turcji

Zmiana nakładki na zdjęciu profilowym na portalu społecznościowym to skandalicznie mało – opowiada Ula M. Kitlasz, która przez pięć dni protestowała przed ambasadą tureckiej ambasady przeciw rzezi Kurdów.

SANDRA WILK: – Co sprawiło, że stanęłaś przed turecką ambasadą w proteście przeciw rzezi Kurdów?

ULA M. KITLASZ: – Nie trzeba przeżyć wojny, żeby wyobrazić sobie jej obraz. Ten pełny obraz, bo niepełnym jesteśmy karmieni od dzieciństwa: bohaterami umierającymi elegancko, z godnością, z ojczyzną na ustach i ze zdjęciem ukochanej w dłoni. Ale wystarczy sięgnąć do reportaży: wojna to strach, krew i flaki na chodniku. To zgwałcone kobiety i osierocone dzieci. Głód i ciągłe napięcie. Wojna nie robi z nikogo bohaterów, tylko martwych. A największą cenę płacą ci, których nieszczęście polegało na tym, że zainteresowały się nimi polityka i biznes. Tak jest w przypadku Rożawy. Czyjś doraźny interes położył na szali ludzkie życie.

Czy ktokolwiek w Polsce wie, czym są „trupokilometry”? To znaczy, że im większy dystans dzieli nas od ofiar wojny, tym bardziej są nam obojętne. Ja nie jestem obojętna. Ludzie umierający teraz kilkaset kilometrów stąd mają dla mnie twarze i historie. Nie obchodzi mnie kontekst historyczny, ekonomiczny czy polityczny. Oni umierają. A ja się na to nie zgadzam.

Przyszłaś pod ambasadę i...?

I stanęłam z kartonem. Nie poszłam tam z misją, że oto mój protest zakończy działania wojenne. Nie po to, żeby zmusić Turcję do wycofania wojsk. Ale po to, żeby krzyczeć, chociaż milczałam. Krzyczałam w środku, z poczucia bezradności i przeciw obojętności. Doszłam do wniosku, że zmiana nakładki na zdjęciu profilowym na portalu społecznościowym to skandalicznie mało. Że nie będę odwracać wzroku tylko dlatego, że problem mnie bezpośrednio nie dotyczy. On dotyczy nas wszystkich jako ludzi, myślący i czujący gatunek.

Chciałam, żeby przechodnie przystanęli i spojrzeli na sytuację nie jak na newsa w telewizorze, tylko jak na realne wydarzenie. Trudno było mnie zignorować. Można było oczywiście udawać, że się mnie nie widzi, ale żeby udawać, trzeba było najpierw mnie zobaczyć.

Od dawna uczestniczysz w różnych protestach ulicznych, ale nigdy nie byłaś na „pierwszym froncie”, nie stawałaś przed kamerami. Czy samotny protest przed ambasadą był dla ciebie trudny?

Wolę nazywać ten protest raczej samodzielnym niż samotnym. Owszem, nie jestem „medialną” osobą, nie mam potrzeby ani nie potrafię być na pierwszej linii. W protestach przed Sejmem i innych byłam raczej tłem niż pierwszym planem. Teraz podjęłam decyzję spontanicznie, z potrzeby serca. Doszłam do wniosku, że skoro problem tak mnie dotyka, to nie będę czekać, aż ktoś inny coś zorganizuje, ponaglać i pytać. Zdecydowałam się wystąpić w swoim imieniu.

Czy było trudno? Bardzo. Nie byłam gotowa i trochę zabrakło mi wyobraźni – to dziś mogę z czystym sumieniem stwierdzić. Pojedynczy człowiek jest bezbronny. Nie ma od kogo odbić emocji, lęków, frustracji. Musi mieć 100 proc. kontroli nad sobą, być czujny, bo nie wie, kim jest osoba, która właśnie do niego podchodzi, a jednocześnie musi być empatyczny i komunikatywny na tyle, żeby stworzyć na chwilę mikrowspólnotę. Przeszłam przyspieszony kurs. Wydawało mi się, że z każdym dniem będzie łatwiej, tymczasem okazało się odwrotnie. Codziennie było trudniej, proporcjonalnie do świadomości ewentualnych zagrożeń.

