40 mld dolarów pomocy USA dla Ukrainy. Trwa walka o Azowstal

Izba Reprezentantów zatwierdziła 40 miliardów dolarów pomocy dla Ukrainy. Nie ustaje szturm wojsk rosyjskich na zakłady metalurgiczne Azowstal w Mariupolu, trwają też próby ocalenia znajdujących się tam ludzi.

Ustawa, która przeszła przez Kongres w szybkim tempie, tymczasowo znosi wiele z formalnych wymogów ograniczających uprawnienia prezydenta do wypożyczania uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Ukrainy oraz innych państw dotkniętych bądź zagrożonych rosyjską agresją. Jednym ze zniesionych ograniczeń jest wymóg poniesienia wszystkich kosztów za sprzęt przez państwo otrzymujące.

W poniedziałek prezydent USA Joe Biden podpisał ustawę Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act, ułatwiającą wysyłkę uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Ukrainy i państw wschodniej flanki NATO. Ustawa odwołuje się do słynnego programu, za pomocą którego USA wspomagały aliantów, w tym Armię Czerwoną w II wojnie światowej.

Amerykańska Izba Reprezentantów zatwierdziła we wtorek 40 miliardów dolarów pomocy dla Ukrainy (368 głosów za, 57 przeciw), zwiększając w ten sposób propozycję prezydenta Joe Bidena, który zwrócił się o 33 miliardy dolarów na ten cel. Projektem zajmie się teraz Senat, ale już wcześniej zapowiedziano, że będzie on procedowany w trybie nadzwyczajnym.

W ubiegłym tygodniu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że KE proponuje całkowity zakaz importu rosyjskiej ropy w ciągu pół roku, a produktów rafinowanych do końca bieżącego roku. KE zaproponowała dłuższe okresy przejściowe dla Węgier, Czech i Słowacji.

„Szósty pakiet sankcji wobec Rosji, w tym embargo na ropę naftową, jest potrzebny. To jest coś, co jest dla nas niezbędne” – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zwracając się do słowackiego parlamentu we wtorek. Słowacja jest jednym z krajów, które wciąż się wahają.

Wciąż nierozstrzygnięta jest sprawa unijnego embarga na ropę naftową z Rosji. Do jego wprowadzenia potrzebna jest zgoda wszystkich 27 krajów. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powiedział we wtorek, że ma nadzieję na szybkie porozumienie państw członkowskich w tej sprawie. Zapowiedział, że być może uda się tę kwestię rozstrzygnąć w poniedziałek, 16 maja na brukselskim posiedzeniu ministerialnym.

Nie żyje pierwszy prezydent niepodległej Ukrainy

We wtorek w wieku 88 lat zmarł Leonid Krawczuk, jeden z sygnatariuszy porozumień białowieskich pieczętujących rozpad ZSRR, w latach 1991-94 pierwszy prezydent niepodległej Ukrainy. Wiadomość o śmierci polityka potwierdził były szef ukraińskiego parlamentu Dmytro Razumkow. Krawczuk zmarł po długiej chorobie, w zeszłym roku przeszedł operację serca.

Z wykształcenia był ekonomistą, należał do partii komunistycznej b. ZSRR, w której doszedł do stanowiska sekretarza KC ds. ideologii oraz do biura politycznego partii. W 1990 r. został przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy będącej jeszcze częścią ZSRR. To jego zasługą było jednak uchwalenie w sierpniu 1991 r. Aktu Niepodległości Ukrainy, zatwierdzonego w grudniu 1991 r. w referendum. Wybory prezydenckie, które odbywały się razem z referendum, wygrał już w pierwszej turze. 8 grudnia 1991 r. już jako prezydent niepodległej Ukrainy wraz z przewodniczącym białoruskiego parlamentu Stanisławem Szuszkiewiczem i prezydentem Rosji Borysem Jelcynem, zdecydował o zakończeniu ZSRR i powołaniu Wspólnoty Niepodległych Państw.

Próba uratowania obrońców Azowstalu

Nie ustaje szturm wojsk rosyjskich na zakłady metalurgiczne Azowstal w Mariupolu, trwają też próby ocalenia znajdujących się tam ludzi. W ciągu ostatniej doby przeprowadzili 34 naloty na kombinat. „Ciężka artyleria i samoloty przez cały dzień ostrzeliwały fabrykę. Próby szturmu nadal kończą się niepowodzeniem” – poinformował mer miasta Petro Andriuszczenko. Na dowód opublikował nagranie wideo z pokazującym liczne wybuchy na terenie zakładu. W ostatnich dniach z Azowstalu ewakuowano ok. 600 cywilów. Ale pod ziemią wciąż przebywa ok. stu osób, co nie przeszkadza Rosjanom w kontynuowaniu ataków. Na terenie huty są też ukraińscy żołnierze, ponad tysiąc osób, w tym wielu rannych.

Pod apelem do ONZ w sprawie pilnej ewakuacji ukraińskich żołnierzy i cywilów w ciągu czterech dni podpisało się ponad 1,1 mln osób. Inicjatorką petycji jest Kateryna Prokopenko, żona dowódcy pułku Azow Denysa Prokopenki, który wraz z żołnierzami broni ostatniego przyczółku ukraińskiego oporu w mieście. Ewakuacja miałaby odbyć się na mocy porozumienia Rosji i Ukrainy i być obwarowana gwarancjami jednego z państw trzecich. W ramach niej z podziemi kombinatu mieliby być ewakuowani żołnierze, w tym kilkuset rannych, ale także pozostali tam cywile oraz wywiezione ciała zmarłych osób. Prezydent Wołodymyr Zełeński we wtorek przemawiający zdalnie przed parlamentem Malty powiedział, że Rosja nie zgadza się na żadną propozycję ewakuowania obrońców z Azowstalu.

We wtorek pułk Azow opublikował zdjęcia rannych obrońców zakładów w Mariupolu. Z przekazanych przez wojskowych informacji wynika, że nie mają leków, bandaży, narzędzi chirurgicznych, a rosyjska bomba zniszczyła dwa dni temu już drugi szpital polowy w schronie; nawet lekko ranni muszą być poddawani amputacji lub powoli umierają.

4 maja siły rosyjskie weszły na teren zakładów, mimo że wcześniej zapowiadano, że nie zamierzają szturmować Azowstalu. Nie zdołali jednak przejąć kontroli nad kombinatem. We wtorek prokuratura generalna Ukrainy oficjalnie poinformowała, że plany podziemnych korytarzy przekazał Rosjanom elektryk zatrudniony w zakładach. Mężczyźnie, który obecnie przebywa na terenie kontrolowanym przez Rosję, grozi dożywocie i konfiskata majątku. Jest podejrzany o zdradę w warunkach stanu wojennego i kolaborację, o czym zaocznie został poinformowany.

Białoruś wzmacnia swoje wojska przy granicach

We wtorek szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Białorusi poinformował o wzmocnieniu zgrupowania wojsk białoruskich na kierunkach zachodnim i północno-zachodnim, a więc przy granicy z Polską i Litwą, a także na południu przy granicy z Ukrainą. To tzw. drugi etap „sprawdzianu sił szybkiego reagowania”, który ma być jak twierdzi Mińsk reakcją na trwające od 1 maja manewry NATO. W celu wzmocnienia na kierunku zachodnim i północnym umieszczono tam pododdziały obrony przeciwlotniczej, wojsk rakietowych i artylerii”, natomiast siły operacji specjalnych rozmieszczono na trzech kierunkach taktycznych na kierunku południowym, czyli przy granicy z Ukrainą. Ma być to odpowiedzią mińska na zwiększenie sił USA i ich sojuszników przy granicy Białorusi oraz na „zgrupowanie utworzone na południu” przez Ukrainę. Niezapowiedziany wcześniej sprawdzian białoruskich sił reagowania ogłoszono 4 maja.

Kijowianie chcą stacji metra „Warszawska”

Tymczasem mieszkańcy Kijowa jedną ze swoich stacji metra chcą nazwać „Warszawska”, by podziękować Polakom za pomoc w czasie wojny. Za nową nazwą w zakończonym w poniedziałek plebiscycie zagłosowało 170 tys. mieszkańców. „Warszawska” miałaby zastąpić dotychczasową stację „Mińską”. Zmian może być więcej: kijowianie chcę by stację „Bohaterów Dniepru” przemianować na „Bohaterów Ukrainy”, „Plac Lwa Tołstoja” na „Wasyla Stusa”, „Przyjaźni Narodów” na „Botaniczną”, a „Brzeską” na „Buczańską”.

W najbliższym czasie rada miejska Kijowa rozpatrzy proponowane zmiany.

Bój o Wyspę Węży

Ukraińcy próbują odbić Wyspę Węży z rąk Rosjan. Według rosyjskiego ministerstwa obrony, jego siły udaremniły kilka takich prób w ciągu dwóch ostatnich dni. Rzecznik resortu Igor Konaszenkow nazwał je „desperackimi”. Jego zdaniem podczas prób odbicia wyspy z morza i powietrza zginąć miało ponad 50 ukraińskich żołnierzy. Z kolei armia ukraińska kilka dni temu chwaliła się sukcesami na tym polu. Jej siły miały zniszczyć w sobotę w pobliżu wyspy trzy rosyjskie okręty, a czwarty poważnie uszkodzić.

Wyspa Węży – niewielki skrawek ziemi na Morzu Czarnym (ok. 120 km od Odessy) stał się sławny na początku wojny, po tym jak broniący go ukraińscy marynarze nakazali rosyjskiemu okrętowi wojennemu „iść na ch...”. Obrońcy zostali pojmani przez Rosjan i wywiezieni na Krym. Po kilku tygodniach zostali wymienieni na rosyjskich marynarzy, których Ukraińcy uratowali z Morza Czarnego po zatonięciu ich statku.

Rosjanie ostrzeliwują cele cywilne

Jedna osoba zginęła, a pięć odniosło obrażenia na skutek wieczornego ostrzału rakietowego Odessy – poinformowała we wtorek rzeczniczka dowództwa operacyjnego Południe Natalija Humeniuk. W poniedziałek późnym wieczorem miasto zostało zaatakowane ogniem rakietowym po raz trzeci w ciągu dnia.

Według Humeniuk lotnictwo rosyjskie zrzuciło siedem rakiet, które były jeszcze produkcji sowieckiej. „Wyszukując strategiczne obiekty, przestarzałymi rakietami udało się trafić w «wyjątkowo niebezpieczne» centrum handlowe oraz magazyn towarów powszechnej konsumpcji” – powiedziała. Rano trwało gaszenie pożaru w centrum handlowym.

W obwodzie donieckim w poniedziałek w czasie ostrzału prowadzonego przez wojska rosyjskie sześciu cywilów zostało rannych – napisał w Telegramie szef donieckiej obwodowej administracji wojskowej Pawło Kyrylenko. Potwierdziły się również informacje o 11 osobach, które zginęły w Jampolu w okresie od 23 do 28 kwietnia. Według zebranych przez Kyrylenkę informacji, od 24 lutego w obwodzie donieckim zginęło 345 osób, a 1019 zostało rannych. Nie jest obecnie możliwe ustalenie dokładnej liczby ofiar w Mariupolu i Wołnowache.

Przymusowe wcielanie do wojska w Ługańsku

Funkcjonariusze rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa chodzą w Ługańsku po mieszkaniach i szukają mężczyzn, którzy nie zostali jeszcze „zmobilizowani” – poinformował we wtorek szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. „Według naszej informacji fala mobilizacji się zakończyła i na ulicach nie było już mężczyzn. Ale przyjechali z FSB i obchodzą też wszystkie mieszkania w budynkach, żeby szukać tych, którzy uniknęli mobilizacji” – powiedział Hajdaj. Jego zdaniem rosyjscy żołnierze rzucają na pierwszy ogień właśnie świeżo zmobilizowanych, potem czeczeńskich bojowników, a na końcu idą sami.

Hajdaj powiedział w poniedziałek, że rosyjskie wojska sforsowały rzekę Doniec i przerzuciły uzbrojenie na drugi brzeg. Według niego rozpoczyna się walka o „drogę życia” z Lisiczańska w obwodzie ługańskim do Bachmutu w obwodzie donieckim, której opanowanie odcięłoby obwód ługański od reszty Ukrainy.

Japonia wprowadza nowe sankcje przeciwko Rosji

Japoński rząd zdecydował we wtorek o rozszerzeniu sankcji nałożonych na Rosję za jej agresję na Ukrainę – informuje agencja Jiji Press. Wśród nowych restrykcji znalazło się m.in. zamrożenie aktywów 141 osób, w tym premiera Rosji Michaiła Miszustina, oraz zakaz eksportu do 71 powiązanych z Rosją organizacji. Wśród wpisanych na listę organizacji, do których nie będzie już można eksportować zaawansowanych technologicznie japońskich produktów znalazły się instytucje naukowe oraz podmioty powiązane z przemysłem zbrojeniowym.

Premier Fumio Kishida zapowiedział w poniedziałek po wideokonferencji przywódców grupy G7 stopniowe odejście Japonii od importu ropy naftowej z Rosji.

Scholz i Macron o Ukrainie

Prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz zadeklarowali podczas poniedziałkowego spotkania w Berlinie dalsze wsparcie dla Ukrainy odpierającej rosyjską inwazję. Wizyta w Niemczech to pierwsza podróż zagraniczna Macrona po reelekcji.

Podczas wspólnej konferencji prasowej Scholz pogratulował Macronowi zwycięstwa w kwietniowych wyborach prezydenckich oraz podziękował za „dobrą współpracę. Kanclerz Niemiec, mówiąc o „przerażającej agresji wojennej Rosji”, po raz kolejny określił ją jako „punkt zwrotny”. „Stoimy po stronie Ukrainy” – powtórzył Scholz.

Dodał, że postrzega Ukrainę jako część Europy. „Pracujemy nad umożliwieniem jej podróży do naszej wspólnej Europy” – odpowiedział kanclerz zapytany o przystąpienie Ukrainy do UE. Jednak, jak ocenił Macron, „proces ten może potrwać dziesiątki lat”. Prezydent Francji zapewnił Ukrainę o dalszym wsparciu, także militarnym. „Vhcemy zawieszenia broni, i to jak najszybciej. Nie można bez tego kontynuować negocjacji" – podsumował Macron.

Rosjanie atakują w rejonie Charkowa i Doniecka

Wojska rosyjskie wykazują największa aktywność na kierunkach charkowskim i donieckim – podał w poniedziałek wieczorem na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jednocześnie z informacji ukraińskiego dowództwa wynika, że istnieje duże prawdopodobieństwo uderzeń rakietowych w infrastrukturę cywilną i wojskową na terenie całej Ukrainy.

„Niemal na całej linii styczności wojsk nieprzyjaciel nadal wykorzystuje wszelką dostępną artylerię i samoloty do ostrzeliwania pozycji naszych wojsk, niszczenia infrastruktury cywilnej i wojskowej. W Mariupolu, mimo deklarowanego «zawieszenia broni», wznowił ostrzał i szturm na kombinat metalurgiczny Azowstal” - czytamy w komunikacie.

Ambasador Rosji oblany czerwoną cieczą

Zgodnie z zapowiedzią placówki, ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew, pojawił się dziś (w poniedziałek, 9 maja) na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich, żeby złożyć wieniec z okazji obchodzonego w Rosji Dnia Zwycięstwa. Ambasada planowała wcześniej większą ceremonię, o czym poinformowała w mediach społecznościowych, jednak post został usunięty, po tym jak spotkał się z ostrą odpowiedzią internautów, którzy domagali się zakazania Rosjanom czczenia swych żołnierzy w momencie, gdy ich armia dopuszcza się zbrodni w Ukrainie.

O odmowę zgody na przeprowadzenie uroczystości poprosił polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Resort odpowiedział, że „nie rekomenduje” ich przeprowadzenia, co wystarczyło, by ambasada wycofała się z planów z obawy, że władze zadbają o porządek publiczny.

Na ambasadora Andriejewa czekało kilka grup osób – zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Niektórzy otwarcie protestowali przed bramą cmentarza, w rękach mieli ukraińskie flagi. Protestujący próbowali zablokować samochód, którym przyjechał ambasador oraz inne osoby, które szły z kwiatami. Andriejewa, który wreszcie dotarł na cmentarz inną drogą, protestujący oblali czerwoną farbą.

Jak donosi stołeczna „Gazeta Wyborcza” w tłumie panowała agresywna atmosfera. Demonstranci atakowali osoby ze wstążkami św. Jerzego, symbolami rosyjskiego militaryzmu, dochodziło do bójek. Leciały butelki, policja nie była w stanie opanować sytuacji. Większość osób z prorosyjskimi emblematami uciekła. Jeszcze godzinę przed uroczystością z udziałem ambasadora na cmentarzu zmywano namalowane w przeddzień i w nocy napisy, m.in. „Zabić Putina” i „Putin ch...”.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa w taki sposób skomentowała to wydarzenie na swoim kanale na Telegramie: „Burzenie pomników bohaterów II wojny światowej, profanacja grobów, a teraz przerwanie ceremonii składania kwiatów w dzień święty dla każdego przyzwoitego człowieka to już oczywistość: Zachód wyznaczył kurs dla reinkarnacji faszyzmu”.

– Wydarzenie, do którego doszło dzisiaj podczas składania wieńców przy grobach poległych żołnierzy sowieckich przez ambasadora Federacji Rosyjskiej stanowi incydent, który nie powinien mieć miejsca, incydent ze wszech miar godny ubolewania. Dyplomaci cieszą się szczególną ochroną, niezależnie od polityki, jaką prowadzą rządy, które oni reprezentują — powiedział szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau dziennikarzom podczas swojej wizyty zagranicznej w Iranie.

Przemówienie Putina bez przełomu

W przemówieniu prezydenta Władimira Putina z okazji Dnia Zwycięstwa nie padła żadna istotna zapowiedź, zgodnie z tym, jak przewidywał w „Polityce” Marek Świerczyński z Polityki Insight. Przywódca Kremla ponownie próbował usprawiedliwić inwazję Rosji na Ukrainę, mówiąc, że NATO i Ukraina stwarzają zagrożenia „dla nas nie do zaakceptowania” na granicy Rosji.

Putin mówił, że Zachód nie chciał słuchać Rosji i „miał inne plany”. Bez powołania się na jakiekolwiek dowody twierdził, że Zachód przygotowywał się do „inwazji na naszą ziemię, w tym na Krym”. Mówił też o spięciach z narodami europejskimi. Rosja miała namawiać je do znalezienia „uczciwego kompromisu”. Jak uważa Putin – bezskutecznie.

Prezydent Rosji mówił też o zwycięstwie Związku Radzieckiego nad nazistowskimi Niemcami. Jego zdaniem był to „bezprecedensowy heroizm”, a Rosja musi zagwarantować, że „horror wojny światowej nigdy się nie powtórzy”.

Na zakończenie przemówienia z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie po słowach Putina tysiące żołnierzy wiwatowało na Placu Czerwonym. Hymnowi Rosji towarzyszyły salwy armatnie.