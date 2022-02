Inwazja na Ukrainę. Morawiecki i Duda: Natychmiast przyjąć Ukrainę do UE

Po spotkaniu Mateusza Morawieckiego z niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem kancelaria premiera zorganizowała konferencję prasową, na której rzecznik rządu Piotr Müller przekazał, z jakimi postulatami premier pojechał do Berlina. „Przede wszystkim odcięcie Rosji od systemu finansowego SWIFT. Zamknięcie Nord Stream 1 i 2. A także odcięcie Rosji od wszystkich innych systemów finansowych oraz zablokowanie importu surowców z Rosji do Europy” – relacjonował.

Dodał, że w niedzielę 27 lutego w Bundestagu odbędzie się posiedzenie dotyczące kolejnych sankcji wobec Kremla. W imieniu premiera Morawieckiego zaapelował, by strona niemiecka zdecydowała się nałożyć sankcje w jak najszerszym zakresie. Zaapelował też do innych krajów o pomoc humanitarną dla Ukrainy i w zakresie uzbrojenia. „Sankcje zaczną działać za jakiś czas. A Ukraina potrzebuje naszej pomocy natychmiast” – mówił rzecznik polskiego rządu. I dodał: „Premier złożył deklarację, że Polska będzie popierała Ukrainę w uzyskaniu statusu kandydata do UE”. Morawiecki miał też zaapelować o wyłączenie wydatków na obronność z reguł finansowych Unii Europejskiej, tak by inne kraje Europy Wschodniej mogły przygotować się do dalszych działań Rosji.

Kanclerz Niemiec nie odpowiedział, czy zgadza się na propozycje Polski, przekazał Piotr Müller. „Stwierdził, że trzeba przyjąć wszystkie niezbędne sankcje”.

W kwestii akcesu do UE premiera Morawieckiego wsparł na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

Coraz bliższe wydaje się wyłączenie Rosji ze SWIFT, czyli międzynarodowego systemu komunikacji międzybankowej. „Może się to stać w najbliższych dniach w zależności od postępowania Rosji”. Kraje, które do tej pory wahały się w tej sprawie, zmieniają zdanie. Takiej sankcji nie będą już wetować Włochy, o czym zapewnił w piątek w Brukseli szef włoskiego MSZ Luigi Di Maio. „Niemcy są otwarte na odcięcie Rosji od systemu SWIFT” – powiedział Christian Lindner, niemiecki minister finansów, którego kraj też wcześniej oponował.

Zdanie zmienił także Cypr. „Udało się. Cypr potwierdził, że nie będzie blokować decyzji o odłączeniu Rosji od SWIFT. Ukraińska dyplomacja pracuje 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu, by podjąć ważne decyzje i ochronić Ukrainę przed rosyjskimi najeźdźcami” – podał na Twitterze szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba.

Ostatni byli Węgrzy. Jak informuje na Twitterze polski premier Mateusz Morawiecki, udało się przekonać do tego ruchu jego węgierskiego odpowiednika.

Agencja Reuters twierdzi, że odcięcie Rosji od systemu SWIFT „to kwestia kilku dni”. Oficjalna decyzja nie została jeszcze wydana, ale przygotowania techniczne do decyzji i wdrożenia sankcji już się rozpoczęły” – napisał na Facebooku minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Premier Morawiecki, który właśnie przebywa z wizytą w Berlinie, krytykuje kanclerza Olafa Scholza za zbyt łagodne sankcje: „Nie tylko Nord Stream 2, musimy też zamknąć Nord Stream 1, a także zamrozić i konfiskować majątki rosyjskich oligarchów, a pieniędzy użyć na odbudowę niepodległej Ukrainy” – relacjonuje na Twitterze KPRM.

Z kolei prezydent Andrzej Duda zatweetował: „Polska opowiada się za ekspresową ścieżką członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Status kandydata powinien być udzielony natychmiast, a rozmowy o członkostwie rozpoczęte niezwłocznie po tym. Ukraina ma mieć też dostęp do środków z UE na odbudowę. To się Ukrainie należy”.

W piątek Komitet Rady Ministrów Rady Europy, na wniosek Polski i Ukrainy, rozpoczął procedurę zawieszenia członkostwa Rosji w Radzie Europy. Rada ds. Zagranicznych Unii Europejskiej podjęła zaś decyzję o drugim pakiecie sankcji wobec Rosji. Zamroziła wszystkie aktywa Putina i Ławrowa – nie będą mieli do nich dostępu. „Przygotowujemy trzeci pakiet sankcji” – poinformował Edgars Rinkēvičs, minister spraw zagranicznych Łotwy. Podobną decyzję o zamrożeniu majątku tej dwójki zapowiedziały chwilę później Stany Zjednoczone.

„Nasze wojsko, nasza gwardia narodowa, nasza policja, nasza obrona terytorialna, służby specjalne i obywatele Ukrainy – tak trzymać, proszę. Zwyciężymy. Chwała Ukrainie” – mówił w czasie sobotniego briefingu prezydent Wołodymyr Zełenski. I dodał: „Odpieramy wroga. Wiemy, że bronimy naszej ziemi i przyszłości naszych dzieci. Kijów i kluczowe obszary kraju pozostają pod kontrolą ukraińskiej armii. Okupant chciał umieścić marionetkę w naszej stolicy. To się nie udało”. Zełenski stwierdził, że Ukraińcom należy się członkostwo w Unii Europejskiej. Zwrócił się też do Rosjan: „Chcę, żeby Rosjanie mnie usłyszeli. Wszyscy. Setki schwytanych przez nas żołnierze nie wie, dlaczego zostali wysłani tutaj, żeby zabijać albo ponieść śmierć. To ludzie muszą przekonać władze, że ta wojna musi się skończyć. Wasi współobywatele sprzeciwiają się tej wojnie. Wiemy, że wielu Rosjan jest zszokowanych brutalnością rosyjskiego rządu. To właściwa reakcja i jestem za nią wdzięczny”.

Zełenski odmówił dziś negocjacji ze stroną rosyjską na terenie Białorusi, gdyż jest ona stroną konfliktu. W odpowiedzi Kreml wydał swojemu wojsku rozkaz rozszerzenia ofensywy na Ukrainę ze wszystkich kierunków. „Widzimy ok. 370 jednostek wyposażenia okupantów na terenie wsi Zdvizhivka obwodu Borodyanka, która znajduje się 37 km od Kijowa” – podała ukraińska agencja informacyjna UNIAN.

„W ciągu ostatniej doby na Ukrainę wkroczyły dziesiątki tysięcy kolejnych rosyjskich żołnierzy, a w inwazję zaangażowano już około połowy wojsk zgromadzonych przy granicy” – poinformował w sobotę po godz. 17 wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Jak dodał, najcięższy bój toczy się pod Charkowem. Ukraina wciąż kontroluje Kijów i najważniejsze punkty w mieście, stwierdził prezydent Zełenski.

Jak poinformowała Regionalna Administracja Cywilno-Wojskowa Sumy, w sobotę 26 lutego ciężkie walki toczą się m.in. w mieście Sumy. Mieszkańcom odradza się wychodzenie z domów i zbliżanie do okien.

W Kijowie obowiązuje od soboty nowa godzina policyjna: zaczyna się o 17 i trwa do 8 rano (wcześniej 22–6). Osoby, które się nie podporządkują, zostaną uznane za sabotażystów – zagroził mer miasta Witalij Kliczko.

Dziś Rosja straciła w tej wojnie ważnego sprzymierzeńca – Kazachstan odmówił wysłania jej wojsk, nie uznał też separatystycznych republik Doniecka i Ługańska. Kreml ma jednak poparcie Kirgistanu, agencja Reutera potwierdziła też, że na miejscu są czeczeńscy żołnierze Ramzana Kadyrowa.

W piątek władze Kijowa podawały m.in., że armia rosyjska ostrzelała wioskę Hawryliwskie na przedmieściach, gdzie zginęli cywile. W nocy Rosjanie szturmowali stolicę Ukrainy z kilku stron. Zachodnie media pisały o zmasowanym ataku, a walki cały czas trwają.

Rosjanie próbowali kolejny raz zaatakować elektrownię cieplną w Trościenku. Ukraińcy powstrzymali w nocy atak w okolicy al. Zwycięstwa, jednej z głównych arterii miasta, która prowadzi do dzielnicy rządowej. Do poważnych nocnych walk doszło w dzielnicy Szulawka na zachodzie stolicy, gdzie Rosjanie chcieli przejąć bazę wojskową.

Nad ranem wciąż słychać było strzały, wybuchł pożar w okolicy zoo. Według agencji informacyjnych walki toczą się w różnych dzielnicach, także w centrum. Mieszkańcy mają pozostać w schronach lub domach, nie zbliżać się do okien. O godz. 7 znowu słychać było syreny i alarmy. W social mediach pojawiły się nagrania z ataku rakietowego na bloki w mieszkalnej dzielnicy Kijowa.

Do ciężkich starć doszło także w oddalonym o 30–40 km Wasilkowie – tam znajduje się baza lotnicza (pojawiły się informacje o zestrzeleniu rosyjskiego samolotu transportowego Ił-76). Rosjanie przeprowadzili w Wasilkowie desant, ale Ukraińcy bronią lotniska. „Na polach w całej gminie wylądowało wielu spadochroniarzy, którzy teraz ciężko walczą z bojownikami naszej 40. brygady” – przekazała burmistrz Wasilkowa Natalia Bałasinowicz.

W sobotę nad ranem telewizja Nexta poinformowała o rosyjskich stratach: ponad 3,5 tys. zabitych żołnierzy, 200 wziętych do niewoli. Ukraińska armia poinformowała, że Rosjanie stracili m.in. 14 samolotów, 8 śmigłowców i 102 czołgi.

Bilans strat po stronie ukraińskiej podał minister zdrowia Wiktor Laszko: zginęło 198 Ukraińców, w tym troje dzieci. Rannych jest 1115 osób, w tym 33 dzieci.

Według doniesień amerykańskiego wywiadu Rosjanie przygotowali się na trzy duże ataki na Kijów, z których do tej pory przeprowadzili dwa. Kijów wciąż się broni. Prezydent Wołodymyr Zełeński pokazał w nocy swoje nagranie z centrum miasta w odpowiedzi na fałszywe informacje, jakoby miał starać się opuścić stolicę. Jak podał „Washington Post”, Amerykanie przygotowali ewakuację prezydenta Ukrainy, żeby nie dostał się w ręce Rosjan. Zełeński miał odmówić.

Mer stolicy Witalij Kliczko wieczorem apelował do mieszkańców, by nie opuszczali domów i schronów, w które zamieniają się stacje kijowskiego metra. Sam zadeklarował, że – podobnie jak prezydent Wołodymyr Zełenski – nie opuści obleganej stolicy. W rozmowie z „Good Morning Britain” mówił, że jest gotów chwycić za broń. „Nie mam wyboru, muszę” – podkreślił. Późnym wieczorem Kliczko poinformował, że w stolicy doszło do kolejnych wybuchów, słychać było odgłosy artylerii. „Przed nami trudna noc” - zapowiadał.

Even if the wold let you down you cannot leave your country behind. Tyrants hide & watch. Heroes lead the way. #Zelensky #Kliczko #UkraineUnderAttack #Kiev #BeStrongUkraine pic.twitter.com/FoRCYXXHrx

Do wzmocnienia obrony stolicy sprowadzono dodatkowy sprzęt. Władze apelują, by nie dokumentować i nie publikować w internecie przejazdu kolumn wojskowych.

Jeszcze w piątek po porannej rozmowie z prezydentem Zełenskim prezydent Andrzej Duda napisał na Twitterze: „Sytuacja w Kijowie jest bardzo trudna. Nad ranem Rosjanie zaczęli bombardowanie miasta. Drony zrzucają bomby na budynki mieszkalne. Giną ludzie. To oczywisty akt terroru, żeby złamać morale, ale jest ogromna determinacja, żeby obronić stolicę”.

Meta, firma macierzysta Facebooka, zabroniła rosyjskim mediom państwowym wyświetlania reklam na swoich profilach. Zakaz ma obowiązywać przez weekend. Firma zapowiedziała także dodatkowe zabezpieczenia, aby chronić swoich użytkowników.

Wcześniej Kreml ograniczył u siebie dostęp do Facebooka, zarzucając mu „cenzurowanie” rosyjskich mediów. Rosja ogranicza też swoim obywatelom dostęp do Twittera, na którym znajdują się relacje z wojny. Mediom broni zaś używania słowa „wojna”. „Nowaja Gazieta” oświadczyła, że się nie podporządkuje. „Będziemy nadal prowadzić uczciwe dziennikarstwo. »Nowaja Gazieta« jest przeciw wojnie!”.

Rosjanie mieli przejąć pełną kontrolę nad Melitopolem (południowo-wschodnia Ukraina). Tak twierdzi rosyjski MON. Natomiast dowództwo ukraińskie poinformowało w sobotę, że Rosjanie z okrętów ostrzeliwują miasta Suma, Połtawa i Mariupol.

Jeszcze w piątek telewizja Nexta podała, że rosyjskie wojska w miejscowości Ochtyrka ostrzelały przedszkole. Wśród rannych były dzieci. Ukraiński MON w oświadczeniu napisał: „Nie wierz agresorowi, że uderza tylko w infrastrukturę wojskową”. Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba dodał. „Dzisiejsze rosyjskie ataki na przedszkole i sierocińce to zbrodnie wojenne i pogwałcenie Statutu Rzymskiego. Wspólnie z kancelarią prokuratora generalnego zbieramy te i inne materiały, które niezwłocznie przekażemy do Hagi [chodzi o Międzynarodowy Trybunał Karny]. Odpowiedzialność jest nieunikniona”.

Według Reutersa Rosjanie cały czas atakują położony na wschodzie Charków, na który co chwila spadają rakiety.

W piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po raz kolejny zaproponował prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi rozmowy - podała agencja Interfax. Z kolei według RIA Novosti Putin w rozmowie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem wyraził gotowość do negocjacji z Zełenskim.

Mimo zaprzeczeń szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa, gotowość Rosji do negocjacji potwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Według niego rosyjska delegacja mogłaby przybyć do Mińska, aby negocjować z władzami Ukrainy, jedynie pod określonymi warunkami. „Prezydent Ukrainy Zełenski ogłosił gotowość do omówienia neutralnego statusu Ukrainy. Prezydent Rosji Władimir Putin zapowiedział, że celem operacji wojennej jest pomoc ŁRL i DRL, w tym poprzez demilitaryzację i denazyfikację Ukrainy. A to w istocie jest integralnym składnikiem neutralnego statusu” – cytuje Pieskowa Interfax. To jest nie do przyjęcia dla Ukraińców.

Kilka godzin później stanowisko Moskwy było już zgoła odmienne. Jak podała agencja AFP, Putin w telewizyjnym przemówieniu wezwał ukraińskich wojskowych, by przeprowadzili zamach stanu i obalili prezydenta Zełeńskiego. Stwierdził, że powinni oni wziąć władzę w swoje ręce. „Z wami negocjacje będą łatwiejsze” - mówił. Z kolei rosyjski MSZ miał zakomunikować w piątek, że będzie reakcja, jeśli Szwecja albo Finlandia zostałyby przyjęte do NATO.

Czytaj też: Ukraińcy opowiadają. „Wojna, której miało nie być”

Prezydent Ukrainy cały czas podkreśla, że ogłaszane przez Zachód sankcje są za słabe. Prosi o międzynarodową pomoc i stworzenie antywojennej koalicji. Zełenski wezwał Europę do zintensyfikowania wsparcia. „Jak zamierzacie się bronić, skoro pomagacie nam tak powoli?” – pytał. Przekonywał: „Inwazja Rosji na Ukrainę to początek wojny przeciwko Europie. Przeciw jedności Europy. Przeciw prawom człowieka w Europie. Przeciwko wszelkim zasadom współistnienia na kontynencie”. O pomoc prosił nie tylko rządy, nawoływał także do ich obywateli, by przyjechali na Ukrainę odpierać rosyjską agresję: „Gdy bomby spadają na Ukrainę, to się dzieje w Europie, nie tylko na Ukrainie. Kiedy rakiety zabijają naszych ludzi, jest to śmierć wszystkich Europejczyków” – mówił.

Zachodnie rządy skrytykował także były szef Rady Europejskiej Donald Tusk pisząc na Twitterze: „W tej wojnie wszystko jest prawdziwe: szaleństwo i okrucieństwo Putina, ukraińskie ofiary, bomby spadające na Kijów. Tylko wasze sankcje są udawane. Te rządy UE, które blokowały trudne decyzje (m.in. Niemcy, Węgry, Włochy), zhańbiły się”.

In this war everything is real: Putin’s madness and cruelty, Ukrainian victims, bombs falling on Kyiv. Only your sanctions are pretended. Those EU government’s, which blocked tough decisions (i.a. Germany, Hungary, Italy) have disgraced themselves. — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) February 25, 2022

Tusk był w piątek wieczorem w „Faktach po faktach” w TVN24, gdzie odnosząc się do słów prezydenta Zełeńskiego stwierdził, że żal Ukrainy wobec Zachodu jest uzasadniony. „Dzisiaj trzeba używać bardzo mocnych, prawdziwych słów. To nie jest konflikt, to agresja. Wojna, niesprawiedliwa. Tu nie ma miejsca na kunktatorstwo" - tłumaczył przewodniczący Platformy Obywatelskiej. „To nie są przypuszczenia, to fakty. Rosja Putina zatrzymuje się wtedy, gdy Zachód jest zdeterminowany i zjednoczony. Wahanie co do najostrzejszych sankcji jest haniebne. Tam giną ludzie. Giną także za nasze bezpieczeństwo" - mówił.

Tusk stwierdził także, że w sprawie odpowiedzi na atak Rosji rząd Mateusza Morawieckiego ma jego pełne wsparcie. Po czym znów powrócił do tematu sankcji. „One są bolesne dla Rosji, tylko wtedy, gdy są twarde. A twarde sankcje wymagają też poświęcenia własnych interesów" – mówił szef PO. "Swift to klasyczny przykład uderzenia, które będzie kosztowało państwa Zachodu, ale da Rosjanom do myślenia". Mówił także o potrzebie wzmocnienia sił NATO we wschodniej flance.