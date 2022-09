Pogrzeb Elżbiety II. Dwie minuty ciszy dla królowej

To pierwsza taka państwowa ceremonia w Wielkiej Brytanii od 1965 r., gdy zmarł Winston Churchill. Pamięć o swojej królowej Brytyjczycy uczcili dwoma minutami ciszy.

Pierwsze dzwony w Opactwie Westminsterskim zabiły ok. godz. 10:30. Kolejne będą wybrzmiewać co minutę do godz. 12, aby uczcić każdy z 96 lat życia królowej Elżbiety II.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się krótko po godz. 11. Uczestniczy w nich ok. 2 tys. oficjeli, w tym około stu przywódców i delegacji z różnych państw, ale i szefów organizacji międzynarodowych. W opactwie są obecni przywódcy m.in. Francji, Włoch, Brazylii, Izraela, Stanów Zjednoczonych, a także prezydent Polski Andrzej Duda z małżonką. Jest też premier Wielkiej Brytanii Liz Truss. Wszyscy goście ubrani są skromnie i na czarno.

Pół godziny po 11 przez Londyn przejeżdżał król Karol III. Tłumy na trasie wiwatowały i biły brawo. Do Westminster Hall, skąd wyruszy procesja z trumną królowej, przybył wraz z synami.

Służby w Londynie poinformowały, że wszystkie miejsca, z których można oglądać procesję żałobną, są już zapełnione. Policja kieruje nowe osoby gdzie indziej.

Important update for those looking to watch Her Majesty The Queen’s State Funeral and procession from the viewing areas in central London. pic.twitter.com/1GS8Incmnw — London Gov (@LDN_gov) September 19, 2022

Pogrzeb w Opactwie Westminsterskim

Kondukt pogrzebowy z ciałem królowej wyruszył kwadrans przed godz. 12. Na jego czele szła orkiestra wojskowa szkockich i irlandzkich regimentów, następnie członkowie Brygady Gurkhów i członkowie Royal Air Force. Lawetę z trumną ciągnło 98 marynarzy Royal Navy.

Za nimi podążało czworo dzieci Elżbiety II – król Karol III, księżniczka Anna, książę Andrzej i książę Edward. Dalej dwaj synowie Karola III – książę William i książę Harry, syn księżniczki Anny Peter Phillips, jej mąż wiceadmirał Timothy Lawrence, książę Gloucesteru Ryszard i syn młodszej siostry Elżbiety II, nieżyjącej już księżniczki Małgorzaty – David Armstrong-Jones.

Trumna z ciałem monarchini dotarła do Opactwa Westminsterskiego o godz. 12. Rozpoczęło się nabożeństwo żałobne. „W smutku, ale też w głębokim dziękczynieniu, przybywamy do tego Domu Bożego, miejsca modlitwy, kościoła, w którym pamięć i nadzieja są świętymi obowiązkami” – mówił David Hoyle, prowadzący uroczystość. „Tutaj, gdzie królowa Elżbieta została poślubiona i ukoronowana, gromadzimy się z całego kraju, ze Wspólnoty Narodów i z narodów świata, aby opłakiwać naszą stratę, wspominać jej długie życie w bezinteresownej służbie i z ufnością powierzyć ją miłosierdziu Boga” – kontynuował.

Następnie sekretarz generalna Wspólnoty Narodów Patricia Scotland odczytała fragment Pierwszego Listu do Koryntian. Premier Truss natomiast fragment Ewangelii według św. Jana.

„Śp. królowa służyła ludziom i wiemy, za kim podążała. Wiemy, że podążała za Jezusem w poczuciu obowiązku i służby. Swoją uroczystość koronacyjną, królowa rozpoczęła od krótkiej modlitwy. Jej służba miała fundament w Jezusie, w Bogu. Ludzie i liderzy, którzy z miłością służą są rzadko spotykani” – to z kolei abp Canterbury Justin Welby.

Uroczystości zakończyły się przed godz. 13 błogosławieństwem dla wszystkich zgromadzonych. Pamięć o swojej królowej Brytyjczycy uczcili dwoma minutami ciszy. Po czym odśpiewano hymn narodowy Zjednoczonego Królestwa „God Save the King”.

Wyzwanie logistyczne

Nim dotarła do Londynu, trumna z ciałem królowej została wystawiona w sali balowej pałacu Balmoral w Szkocji, gdzie Elżbieta II zmarła, potem przetransportowana do Edynburga. Trumnę z pałacu Buckingham przetransportowano do Westminsteru. Poddani od wielu dni ustawiali się w kolejce, żeby pożegnać monarchinię. Nikt nie miał pierwszeństwa, ani celebryci, ani politycy. Trumna została zdjęta z widoku publicznego w poniedziałek o 6:30 rano czasu brytyjskiego.

Pogrzeb Elżbiety II jest pierwszą taką państwową ceremonią w Wielkiej Brytanii od 1965 r., gdy zmarł Winston Churchill. Koszty w całości ponosi budżet kraju, nie Korona. Organizacja pożegnania wymaga ogromnej współpracy służb porządkowych, ratunkowych i polityków. Według szacunków do Londynu miało zjechać 750 tys. spoza stolicy. Andy Byford, szef komunikacji publicznej, podkreśla, że trudniej będzie koordynować to wydarzenie niż choćby igrzyska sprzed dekady.

Ostatnia taka królowa

Królowa Elżbieta II zmarła 8 września po południu w zamku Balmoral. Rządziła 70 lat, najdłużej w historii brytyjskiej monarchii. Wstąpiła na tron w 1952 r. jako 25-letnia kobieta bez formalnego wykształcenia i dłuższego przygotowania. Przez większy okres panowania jej monarchia cieszyła się poparciem, któremu nie mogły dorównać żadna partia polityczna, zgromadzenie religijne, a nawet drużyna piłkarska. Dochowała się czworga dzieci, ośmiorga wnucząt i dziesięciorga prawnucząt, w większości z tytułami arystokratycznymi.

„Zapewne głównym powodem jej popularności było samo trwanie, potrzebny ludziom element stałości: wszystko wokół się tak szybko zmienia, polityka, rządy, obyczaje, technologia – a ona jest i gwarantuje spokój” – pisał na łamach „Polityki” Marek Ostrowski.